S koľkými ste skočili do postele? Rizikové číslo rakoviny sa ešte dá zmierniť

Kým vo výskyte rakoviny hrubého čreva je Slovensko smutným celosvetovým víťazom, u karcinómu prostaty sme, našťastie, skôr podpriemer. Ktorým chlapom ale hrozí?

Denne sa u nás diagnostikujú asi tri nové prípady rakoviny prostaty. Jej výskyt rastie s vekom, a to rýchlejšie ako ktorýkoľvek iný druh rakoviny. U mužov mladších ako 50 rokov je ochorenie vzácne, vo veku nižšom ako 65 rokov je zriedkavé, avšak po sedemdesiatke výskyt výrazne stúpa. Pozor ale, ak máte karcinóm prostaty v rodine. Vtedy mladý vek nie je záruka zdravia.

Rodinné zaťaženie je výrazne rizikové

Viacero štúdií potvrdilo, že muži, u ktorých sa v rodine rakovina prostaty objavuje, majú štatisticky významne vyššie riziko vzniku ochorenia. A to aj v mladšom veku. „Riziko vzniku ochorenia u muža, ktorého otec alebo brat mali karcinóm prostaty je 3x vyššie ako u nezaťaženej populácie. Ak sú postihnutí 2 respektíve 3 príbuzní v prvom pokolení, riziko sa zvyšuje 5- až 11-násobne,“ uvádza urológ, profesor Peter Bujdák.

Vernosť chráni prostatu

Ak sa vás to netýka, môžete si síce vydýchnuť, aj tak by ste ale nemali pokúšať osud. Ako si ochránite zdravie? Napríklad menšou náruživosťou... „Ochorenie sa častejšie vyskytuje u mužov s prvým pohlavným stykom v nižšom veku, ďalej v súvislosti s promiskuitou, u mužov viackrát ženatých a po prekonaní pohlavných chorôb v minulosti,“ konštatuje odborník.

Nepchajte sa príliš mäsom

K ďalším rizikovým faktorom patria zlé stravovacie návyky, hlavne nadmerná konzumácia nasýtených tukov, najmä z hovädzieho, bravčového a baranieho mäsa, ale aj rastlinných tukov, mlieka a vajec. Aspoň tak to vyplýva z množstva štúdií o rakovine prostaty. Ak patríte k zarytým mäsožrútom, vo vlastnom záujme by ste mohli omilostiť aj zeleninu, cestoviny a iné jedlá, ktoré necítiť údením, pečením či vyprážaním.

Nebojte sa dopredu

Ochorenie býva spočiatku bezpríznakové a často sa naň príde náhodou pri preventívnom vyšetrení krvi. Zbystrite, ak častejšie chodíte na malú, páli vás to a bolí, alebo ste si našli krv v ejakuláte. No nepanikárte. Rakovina prostaty patrí k najlepšie liečiteľným. „Ak nádor zachytíme v počiatočnom štádiu, je ohraničený na prostatu, neprerastá do okolia ani nemetastázuje, je možné ho úplne vyliečiť,“ vraví urológ, doktor Štefan Szeiff. Často dokonca stačí len pravidelné sledovanie. Ak ale začne nádor postupovať, treba konať. „Máme možnosť chirurgicky odstrániť prostatu, ožiarenia, hormonálnu manipuláciu či chemoterapiu. Závisí to od štádia karcinómu,“ dodáva odborník.

