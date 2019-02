Minúta denne zabráni infarktu. Stačí spraviť toto, vedci hlásia úžasné účinky

Zaujíma vás, ako málo stačí na ochranu proti infarktom? Čísla sú dôkaz.

Neprekvapuje, že sedavý spôsob života, ho skracuje. Už predchádzajúce štúdie ukázali, že ak ho striedate s cvičením, znížite riziko choroby obličiek, pľúc, pečene, Alzheimera a dokonca rakovinu. No tím z Univerzity v Kalifornii sa podujal zistiť, ako je to so škodlivosťou sedenia naozaj.

Stolička kazí

V štúdii skúmali 5600 žien medzi šesťdesiatkou a deväťdesiatkou, ktoré v minulosti neutrpeli mŕtvicu ani srdcový infarkt. Merali ich fyzickú aktivitu štyri až sedem dní v týždni a monitorovali zdravotné parametre srdca takmer päť rokov. Na čo prišli? Ak dámy každý deň pridali o jednu hodinu menej trávili na stoličke, riziko srdcovo-cievnych chorôb u nich kleslo o 12 percent a ochorenia srdca o 26 percent.

Stačí minúta

Ženy, ktoré sedeli viac ako 11 hodín denne, mali vyššie BMI, cukrovku, vyšší krvný tlak oproti ženám, ktoré sedeli menej. Ak navyše ženy presedeli tieto hodiny nepretržite, stúplo riziko ochorenia srdca o 52 percent oproti tým, ktoré presedeli taký istý čas, ale prerušovane. Čo to znamená? Podľa údajov vedcov sa za prerušenie sedenia počítala aj minúta či dve na nohách. „Odporúčam všetkým ženám nad 60 rokov prerušovať sedenie a hýbať sa tak často, ako to len ide," radí spoluatorka štúdie doktorka Andrea LaCroix. Pokojne stačí, ak si pákrát za deň skočíte do kuchyne po vodu.

