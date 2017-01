Mladá redaktorka Leona mohla ešte žiť. Leukémiu prezradia aj modriny!

Redaktorka spravodajstva Leona Kočkovičová - Fučíková umrela z dôvodu krvácania, následkom pádu na svahu. O akútnej leukémii, ktorá devastovala jej telo, netušila.

Televízna reportérka zomrela na náhle krvácanie do mozgu. Nového roka sa žiaľ už nedožila.

Kočkovičová Fučíková († 32) z RTVS, ktorá zomrela na akútnu leukémiu: Krutá choroba zasiahla aj do života Michala Davida

Ak by k nemu následkom nešťastného úderu nedošlo, k náhlemu úmrtiu by dôjsť nemuselo a redaktorka by s najväčšou pravdepodobnosťou mala čas podrobiť sa liečbe.

Pri leukémii sa bujnia nádorové bunky krvotvorného tkaniva, najčastejšie kostenj drene. Sprevádza ju krvácanie z dôvodu zníženého počtu krvných doštičiek. Jej alarmujúcim signálom môžu byť i modriny (hematómy):

Keď narazíte píšťalou o roh postele, je to jasné - modrina vás neminie. Inokedy ani neviete, z čoho vám vznikla. A môže sa stať, že sa udriete na ramene a modrinu si objavíte na predlaktí. Drobné podliatiny sprevádzajú i angínu, zápaly, streptokokovú infekciu a ďalšie ochorenia spojené s horúčkou. Zvyčajne zmiznú po vyliečení. Ak nie, môžu signalizovať úbytok krvných doštičiek zodpovedných za zrážavosť krvi. „Modriny môžu signalizovať aj vážnu chorobu. Hojný výskyt môže byť predzvesťou leukémie. Časté, veľké, zle hojace sa podliatiny naznačujú vrodený alebo získaný krvácavý stav, poruchy zrážania krvi, nedostatočnosť cievnej steny či nevhodnú kombináciu liekov,“ vyratúva MUDr. Beáta Beňová z košickej hematologickej a transfúziologickej ambulancie.

Prečo vznikajú?

Modriny zapríčiňuje tlak na cievu, ktorý poškodí jej stenu a spôsobí podkožný výron krvi, hematóm, spojený s opuchom a bolesťou. Niekedy stečie nižšie, preto si podliatinu nájdete inde, než ste sa udreli. Napríklad po operácii hlavy sa vám spravia veľké tmavé modriny okolo očí.



Vyliate červené krvinky sa v okolí cievy začnú rozkladať a postupne vstrebávať. Charakteristické sfarbenie spôsobujú chemické zmeny krvného farbiva - hemoglobínu. Výron sa v priebehu týždňa zmení z tmavomodrého na zelený a po týždni dostane hnedožltú farbu. Čím bližšie k srdcu, tým je modrina väčšia. Úlohu zohráva aj vek, zdravotný stav, hrúbka podkožného tuku, dedičnosť a rýchlosť, akou na postihnuté miesto vyvoláte protitlak. Na svaloch sa modriny hoja rýchlejšie, na kostiach im to trvá aj mesiac.

Kedy už panikáriť?

Keď modrina ani po troch týždňoch nezmizla, sledujte ju a kontrolujte, či vám nevznikajú ďalšie. Možno máte oslabené cievy. Zbystrite pozornosť, ak máte:

zle hojace sa aj malé poranenia,

veľké modriny po slabom údere,

krv v stolici a moči,

silnú a dlhú menštruáciu,

časté krvácanie z nosa,

nevysvetliteľnú únavu.

Ďalšie varovné príznaky leukémie:

náhla horúčka, triaška, slabosť,

bolesť kĺbov, brucha,

opakujúce sa infekcie ústnej dutiny,

bodkovité krvácanie na koži či sliznici,

krvácanie z nosa,

mimomenštruačný cyklus.

Leukémia je najčastejšou rakovinou diagnostikovanou u detí. U najmenších ide o akútnu lymfoblastovú leukémiu. U dospelých je to akútna myeloblastová leukémia, u ktorých je už podstatne horšie liečiteľná. U mužov rakovina prostaty, pľúc, konečníka, hrubého čreva, žalúdka a pečene. Najväčšie percento žien postihne rakovina prsníka, konečníka, pľúc, krčka maternice a žalúdka.

