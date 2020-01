Mobilná aplikácia odhalila smrteľnú formu rakoviny a zachránila Angličanovi zdravie

Nebyť mobilnej aplikácie, mohol už anglický úradník Jason Sheridan (31) bojovať s rakovinou „rozlezenou“ po celom tele. Mobil ho, našťastie, poslal okamžite k lekárovi.

Anglický úradník Jason Sheridan (31) z Liverpoolu si všimol znamienko na svojej ľavej paži v roku 2018, no nijako ho nevzrušilo. „Mám tmavší typ pleti a na slnku vždy používam krém s ochranným faktorom, takže som nikdy nemal pocit, že by ma mala znepokojovať rakovina kože,“ vraví sympatický mladý muž. Keď ale asi o 12 mesiacov zmenilo hnedé znamienko farbu na svetloružovú, znepokojil sa. „Napadlo mi, že by som mál zájsť k dermatológovi na kontrolu, ale až také starosti som si nerobil, aby som kvôli tomu odsunul pracovné povinnosti a vysedával u lekára."

Lekárka radí: Na ktoré znamienka si treba dávať viac pozor?

Namiesto lekára skúsil mobilnú aplikáciu

Hoci k lekárovi nešiel, spravil niečo iné. Pred časom čítal o mobilnej aplikácii, ktorá pomáha monitorovať zdravie pokožky a odhaľovať prípadné problémy. Preto si ju stiahol, odfotil znamienko a nechal, aby ho appka vyhodnotila. „Aplikácia mi hneď vyhodila vysoko rizikové hodnotenie a vyzvala ma, aby som čo najskôr navštívil lekára,“ prizváva Jason. „Ja totiž k lekárovi chodím naozaj až keď som úplne v koncoch, takže pre znamienko som nemal chuť svoje zvyky meniť.“ Tentokrát ale radšej do ambulancie zašiel.

VIDEO: Ako často by nám mal lekár kontrolovať znamienka?

Poslúchol modernú techniku a dobre spravil

Všeobecný lekár poslal Jasona na kožné, kde mu znamienko odstránili. Pred pár rokmi si dal odstrániť neškodné znamienko z tváre, takže bol spokojný, že aj teraz to má za sebou. Ale o 2 týždne mu volali z dermatológie. Biopsia ukázala, že „znamienko“ bol melanóm v štádiu 1A a treba zistiť, či sa rakovina nerozšírila aj ďalej do tela. "Bol som v totálnom šoku," priznáva Angličan.

Čo prezrádzajú vaše nechty? Spoznajte svoju diagnózu

Užitočné zdravotné aplikácie pribúdajú

Našťastie, jedinou pripomienkou udalosti je pomerne veľká jazva na paži, pretože lekári po zistení diagnózy odobrali z postihnutého miesta viac tkaniva. Mobilnú aplikáciu na sledovanie zmien na koži považujú za praktickú aj viacerí dermatológovia. „Užitočným nástrojom je v súčasnosti i mobilná aplikácia SkinVision, s ktorej pomocou ľahšie odhalíte podozrivé znamienka a fotoaparátom zaznamenáte ich zmeny. Tie potom môžete zdieľať so svojím kožným lekárom,“ vraví onkochirurg MUDr. Miroslav Tomáš, PhD. Pravidelným fotením znamienka počas určitého obdobia tiež môžete vďaka aplikácii zachytiť a sledovať prípadný rozvoj jeho zmien.

Lekárka radí: Má zmysel chrániť znamienka pred slnkom prelepením?