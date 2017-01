Mozog trpí diétami. Ak zabúdate na tieto živiny, Alzheimer vám hrozí viac

Máte po štyridsiatke? Zmenšuje sa vám mozog. Dobrá správa je, že to môžete spomaliť.

Naozaj existuje veľa spôsobov, ako zabrániť zrýchlenej atrofii mozgu, ktorá môže postupne viesť k poruchám pamäti a Alzheimerovej chorobe. S preventívnymi krokmi neotáľajte!

Mozog stimulujte

Aká je prevencia úbytku duševných schopností? "Sú to činnosti, ktoré stimulujú duševnú prácu mozgu. Môže to byť čítanie literatúry, spev a hra na hudobnom nástroji, učenie cudzích jazykov alebo akékoľvek učenie novým zručnostiam či znalostiam, krížovky, sudoku. Aj primeraná fyzická aktivita dostatočne prekrvuje mozog," vysvetľuje neurológ MUDr. Martin Kucharík a dodáva, že veľa zvládnete aj samotnou stravou. "Základom prevencie všetkých foriem demencie je dostatočný kalorický príjem – teda dostatočný celkový objem stravy pri zachovaní všetkých zložiek. V nevýhode sú teda osoby s jednostrannou diétou alebo s diétnym obmedzením, napríklad pri nedostatočnom príjme bielkovín. Vzhľadom na známy priaznivý efekt antioxidantov je vhodná pestrá strava s dostatkom vitamínov a stopových prvkov, z vitamínov najmä B, C, E, ale aj koenzým Q10. Vhodnejšie než príjem vitamínov v potravinových doplnkoch je prijímať ich v bežnej strave, lebo výrazne nadmerný príjem podľa výskumov nezvyšoval ďalej pozitívne účinky," ozrejmuje znalec ľudského mozgu.

Prečo sa mozog zmenšuje?

Pri mozgovej atrofii dochádza k zmenšovaniu mozgových buniek i nervových spojení. "Výsledkom môže byť makroskopicky viditeľné zmenšenie objemu mozgu, buď celkové, alebo výraznejšie len v niektorých častiach mozgu. Fyziologická atrofia mozgu nastupuje veľmi pomaly približne od dvadsiatich piatich rokov. Výraznejšie sa prejavuje po šesťdesiatke a bežne je viditeľná najmä po dosiahnutí sedemdesiatich piatich rokov, keď dosahuje desať až pätnásť percent. Na rozdiel od fyziologickej atrofie dochádza i k predčasnej atrofii mozgu najmä z dôvodu úrazov, vývojových poškodení mozgu a pri degeneratívnych ochoreniach mozgu," objasňuje MUDr. Kucharík.

Zregenerujú sa neuróny?

Hoci sa objavujú senzačné objavy o regenerácii neurónov v zmysle tvorenia nových buniek, táto schopnosť sa stále nepotvrdila. "V laboratórnych podmienkach sa darí dosahovať úspechy, ale v realite platí, že neuróny ako bunky neregenerujú a regenerácia sa objavuje len v zmysle ich výbežkov. Regenerácia v zmysle zlepšenia funkcie však prebieha. Pri poškodení mozgu sa vytvoria iné spojenia neurónov, ktoré nahradia tie zničené. Periférne nervové vlákna je možné „opraviť“, napríklad po rezných ranách na končatinách je možné nervové vlákna zošívať a ich funkcia sa môže obnoviť," drží sa pri zeme neurológ. Ak sa chcete vyhnúť demencii, pomoc predsa len existuje.

Omilostené tuky

Doprajte si jedno vajce denne alebo šesť za týždeň – najlepšie organické z voľných chovov s vysokým prirodzeným obsahom omega-3 mastných kyselín. Radšej si ich uvarte, ako usmažte. Každý deň si dožičte aj polievkovú lyžicu semienok a orechov. Najlepšie semienka sú ľanové, konopné, tekvicové, slnečnicové a sezamové a spomedzi orechov uprednostnite brazílske, lieskové a mandle. Je fajn, keď ich najprv podrvíte a potom pridáte do polievok, šalátov či do cereálií.

Nezabúdajte ani na studenovodné, olejnaté dravé ryby – jedzte ich dva-, trikrát za týždeň. Už jednu porciu jedla z olejnatých rýb za týždeň spájajú vedci so znížením rizika vzniku Alzheimerovej choroby o polovicu. Pochutnajte si na sleďoch, makrelách, lososoch alebo na sardinkách, ale tuniaka si dajte len trikrát do mesiaca, ak nie je isté, že obsahuje málo ortuti. Do šalátových dresingov a iných studených pokrmov preferujte za studena lisované rastlinné oleje.

Polotovary nie

Vyhýbajte sa bielym, rafinovaným a nadmerne spracovaným potravinám. Siahnite radšej po celozrnných obilninách, šošovici, fazuli, ovocí a zelenine. Čerstvé ovocie je lepšie než sušené a ak džúsy, tak riedené vodou, radí britský odborník na výživu Patrick Holford, ktorý sa špecializuje na zlepšovanie duševného zdravia pomocou vhodnej stravy.

Bojíte sa Alzheimera zbytočne?

Takmer šesťdesiat percent ľudí si nesprávne myslí, že Alzheimerova choroba je typickou súčasťou starnutia.

Štyridsať percent ľudí si nesprávne myslí, že Alzheimerova choroba nie je smrteľná.

Tridsaťsedem percent ľudí sa nesprávne domnieva, že Alzheimerova choroba ich ohrozuje len vtedy, keď sa vyskytne u nich v rodine.

Alzheimerova choroba je po rakovine druhým najobávanejším ochorením na svete. Bojí sa jej takmer štvrtina ľudí.

