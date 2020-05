Mŕtvica sa hlási mesiac dopredu. 9 varovaní prehliadate

Bolesť hlavy či obyčajné zakopnutie môže predpovedať mozgový infarkt. Všímate si to?

Stane sa to, ani neviete ako. Cievu v mozgu vám upchá prekážka - krvná zrazenina alebo vám praskne. „Pacient pri cievnej mozgovej príhode môže ochrnúť na polovicu tela, mať poruchu reči či zraku, problémy s prehĺtaním a tieto pri včasnej liečbe môžu ustúpiť alebo úplne vymiznúť," hovorí neurologička profesorka MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO. Dramatickej mozgovej príhode, pri ktorej vám ide o život, však predchádzajú príznaky, ktoré väčšinou opomínate. Ide o „minimŕtvicu", ktorá odznie do piatich minút. Rýchlo na to zabudnete, no v skutočnosti predznamenávajú, že vo vašom tele sa schyľuje k búrke. Ak ste niektorý z týchto príznakov zažili, už teraz je čas zájsť za lekárom. Dokáže odhaliť skutočnú príčinu a v prípade potreby liečiť.

Váš príbeh: Nebola to obyčajná bolesť hlavy! 4-ročná Anetka dostala mozgovú príhodu

Pred mŕtvicou varujú ►►►

Problémy s rečou

Zakoktáte sa alebo máte sem-tam pocit, že vaše ústa nevedia vysloviť, na čo myslíte? Aj to môže byť „predpríznak" mŕtvice.

VIDEO: Smršť v priamom prenose. Mŕtvici stačia sekundy