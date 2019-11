Mŕtvici a infarktu predídete malou zmenou pred spánkom. Toto dnes večer spravte inak

Nová štúdia zo Španielska poukázala na zaujímavú skutočnosť súvisiacu so zdravím srdca. Robíte to správne?

K zaujímavému zisteniu prišli španielski vedci. Podľa ich najnovšieho objavu uverejneného v časopise European Heart Journal je tak možné predísť infarktu alebo mŕtvici. Odhalili, že účinok liekov proti vysokému krvnému tlaku súvisí s 24-hodinovým rytmom ľudského organizmu.

Ráno je múdrejšie večera?

V rámci svojho výskumu pracovali so vzorkou 19-tisíc ľudí. Tých rozdelili do dvoch skupín. Jedna z nich užívala tabletky proti vysokému krvnému tlaku ráno a druhá večer. Počas piatich rokov monitorovali stav pacientov. Tí, ktorí užívali lieky pred spaním, mali takmer o polovicu nižšie riziko úmrtia v dôsledku infarktu alebo mŕtvice. Lieky proti vysokému krvnému tlaku je teda lepšie užívať pred spánkom ako ráno.

Krvný tlak by mal prirodzene klesnúť počas odpočinku alebo spánku. V opačnom prípade sú ľudia vystavení väčšiemu riziku infarktu alebo mŕtvice, tvrdia experti. Výskum naznačuje, že užitie liekov večer udrží krvný tlak počas noci pod kontrolou. Pacienti, ktorí si vzali tabletku pred spaním, mali výrazne nižší krvný tlak v noci aj počas nasledujúceho dňa a ich tlak klesol v noci viac ako u pacientov, ktorí užili lieky ráno.

Konzultujte s lekárom

Vedúci výskumu Ramón Hermida z Universidade de Vigo uviedol, že lekári by mohli pacientom odporučiť užívanie liekov pred spaním. „Súčasné pokyny na liečbu hypertenzie nepreferujú žiaden čas užívania liekov. Lekári pritom najčastejšie odporúčajú ranné užívanie, ktoré by malo znížiť tlak počas dňa," vyhlásil s tým, že ich štúdia dokázala opak. „Je to úplne zadarmo a môže to zachrániť veľa životov," upozorňuje však, že sú potrebné ďalšie výskumy v iných populáciách, kde by pacienti užívali iné lieky proti hypertenzii. Zmenu času užívania liekov konzultujte však jedine so svojím lekárom. Existujú totiž špecifické dôvody, pre ktoré lekár určí vhodný čas užívania tabletiek. A nezabúdajte, že na krvný tlak takisto vplýva životný štýl, pričom ľudia by sa mali vyhnúť alkoholu, fajčeniu, nadváhe, príliš slaným jedlám a mali by mať viac pohybu.

