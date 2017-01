Na PN ani za svet: Môžete si trvalo poškodiť srdce! Tieto príznaky varujú

Chorobu poctivo vypoťte v posteli. A nech vás ani nenapadne ísť s chrípkou do práce, cvičiť či behať! Nevyležaný vírus vám môže poškodiť srdce. A to sa vo väčšine prípadov už úplne nikdy nezotaví!

Váš príbeh: Miška mala dve práce a ak na ňu prišla choroba, odmietala ležať v posteli dlhšie ako dva dni. Po rokoch vyťaženia a nočných smien odletela žiť do Anglicka. Ani tu sa však pri opatere dvoch detí nezastavila. Roky spávala málo, nevyležala chrípky a pokiaľ vládala, neváhala ísť s chorobou ani do posilňovne. „Mám už len nádchu, je to v poriadku,"pomyslela si neraz. Dobehlo ju to. Na Vianoce priletela domov, a tak si vybavila preventívne termíny u lekárov. Stávalo sa jej, že ju vyľakalo silné búšenie srdca a raz ju vytrhlo i zo snov. Nález - zápal srdcového svalu a nutná okamžitá liečba! Aj ďalší bežný vírus by pre ňu nemusel dopadnúť dobre. Dnes si priznáva, že varovania prechodených chorôb brala na ľahkú váhu.

Odlíšte chrípku od prechladnutia

Väčšina z nás si chrípku mýli s prechladnutím, ktoré sprevádzajú podobné, ale menej intenzívne príznaky. Chrípkovú infekciu prezrádza náhly nástup, horúčky, bolesti svalov, hlavy a často aj hrdla. Typická je výrazná únava a nechutenstvo. Tieto príznaky sú intenzívne v prvých troch až štyroch dňoch, potom sa zmiernia. Antibiotiká nepotrebujete a po týždni by ste mali byť v poriadku. No len v prípade, že chrípku neskomplikujú bakteriálne infekcie, zápaly prínosových dutín, stredného ucha či infekcie dolných dýchacích ciest, predovšetkým zápal priedušiek alebo pľúc.

Srdce v ohrození

„Všetky vírusové ochorenia nesú so sebou riziko možného poškodenia srdcového svalu,“ tvrdí doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., vedúci Oddelenia neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave-Ružinove. Chrípka, predovšetkým neliečená a nevyležaná, neraz končí prepuknutím vírusovej myokarditídy, zápalu srdcového svalu. „Je nebezpečný v tom, že môže napadnúť všetky svalové bunky. Srdce sa následne zväčší a krv do ciev už nevypudzuje tak razantne ako za normálneho stavu.“

Toto vás varuje

Odrazu ste unavenejší a nezvládate fyzickú námahu tak ako pred ochorením. Môže vám často búšiť srdce, nestačí vám dych. V niektorých prípadoch sa objaví aj horúčka.

Spočiatku nenápadná

Mimoriadna komplikácia je aj vznik dilatačnej kardiomyopatie. Ide o vírusové ochorenie srdcovej svaloviny, pre ktoré je príznačné zväčšenie oboch srdcových komôr. Sprevádza ho pocit srdcovej slabosti s dýchavičnosťou, celková únava, prípadne búšenie srdca. „Zradné je, že zvyčajne má veľmi nenápadný priebeh. Len málokto ho postrehne. Podobné príznaky sprevádzajú aj virózu s horúčkami,“ podotýka kardiológ.

Pomerne zrejmý signál je však vytrvalosť príznakov, ktoré neustúpia tak ako pri chrípke. Keď sa pridruží aj dýchavičnosť, zvýšená únava a vy odrazu neviete pešo zdolať ani dve poschodia, hoci predtým ste vybehli aj štyri, choďte k lekárovi! „Toto ochorenie sa môže objaviť už po jednej neliečenej chrípke,“ varuje docent Kamenský. Pri podozrení, že vaše srdce ničí kardiomyopatia, podstúpite echokardiografiu a ultrazvuk srdca.

Srdce sa z toho nespamätá

Ten zvyčajne potvrdí, že sa zväčšilo a nevládze vyvrhovať potrebný objem krvi. „Základná liečba spočíva v tom, že pacientovi predpíšeme lieky, ktoré bránia ďalšiemu zhoršovaniu srdcovej činnosti. Len zriedkavo sa však srdce úplne uzdraví,“ pokračuje kardiológ. Kardiomyopatia má tendenciu zhoršovať sa, prípadne sa vďaka liekom zastaví uprostred chorobného procesu.

„Stáva sa to predovšetkým vtedy, keď prídete včas a po chrípke dlho nevyčkávate, že sa nepríjemná slabosť a búšenie srdca vytratia. Niekedy sa však napriek tomu nepodarí zabrzdiť postup ochorenia a je nutná transplantácia srdca,“ hovorí doktor o najhorších prípadoch. Našťastie výnimočných. Všetci pacienti s problémami srdca musia užívať predpísané lieky a, samozrejme, každú chrípku poriadne vyležať. „Odporúčame aj posilňovanie imunity a očkovanie proti chrípke. Každá ďalšia viróza je pre srdce príliš riskantná,“ vystríha docent Kamenský.

