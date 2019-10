Najsilnejšia hodina imunity vás prekvapí. V ktorú časť dňa sa nemôžete nakaziť?

Všetci okolo vás soplia a kýchajú a vy tŕpnete, kedy vírus sadne aj na vás? Nemusí, ak viete, kedy počas dňa nemá šancu.

Už sme si zvykli, že v ročných obdobiach, kedy je chladnejšie a je menej slnka, je aj viac kašľa, kýchania, soplenia a iných prejavov chorôb. Naozaj to však súvisí iba s počasím? Čo rozhoduje o tom, či ochorieme?

Výkyvy počasia prinášajú kýchanie a kašeľ: 7 domácich receptov proti nádche

Čo vyčerpáva imunitu?

V prvom rade (ne)schopnosť organizmu odolať vírusom, baktériám, zvýšeným nárokom na teplo či diskomfort, teda imunita. „Imunitu môžeme zjednodušene definovať ako schopnosť organizmu brániť sa proti čomukoľvek, čo by mohlo spôsobiť poškodenie zdravia, dokonca i smrť. Je to obranný systém, ktorého orgány, tkanivá a bunky sú rozložené po celom tele. Spolu sa nazývajú lymfatické orgány, ktoré môžeme rozdeliť na primárne, zodpovedné za produkciu lymfocytov, a sekundárne, kde nastáva samotná imunitná reakcia,“ vysvetľuje Ing. Adrián Doboly, odborník na imunitu.

Denný žrút imunity. S pravidlom 5S mu prejdete cez rozum

Základným stavebným prvkom imunity sú bunky nazvané makrofágy. „Pohlcujú cudzorodé objekty a rozpoznávajú a ničia poškodené bunky. Ich počet však kolíše v závislosti od stavu organizmu. Teda záleží od toho, či sme vyčerpaní, oslabení inou chorobou, ale aj od toho, či sme v noci spali alebo nie," dopĺňa odborník.

► Hodiny zdravia podľa čínskej medicíny: Urobte si s nimi kontrolu orgánov

Vnútorné hodiny

Môže to znieť čudne, ale o tom, v akej kondícii je naša imunita, rozhodujú aj vnútorné biologické hodiny človeka. Teda, tak sa im hovorí laicky. Odborne povedané, ide o cirkadiánny rytmus, ktorý kontroluje nielen cyklus bdelosti a spánku, ale aj teplotu tela, vylučovanie hormónov a imunitný systém. „Narušenie cirkadiánnych rytmov sprevádza znížená výkonnosť, zníženie pocitu pohody a vrcholí patologickými stavmi, ako sú depresie a sezónou vplyvňované choroby. Vekom biologické hodiny strácajú svoju citlivosť a presnosť, čo vedie k chronickým a charakteristickým poruchám spánku,“ vysvetľuje internista MUDr. Martin Peter.

Odhaľte svoj vnútorný čas. Posunutý o 2 hodiny vinníkom vašej nadváhy i cukrovky

Narušený cyklus však majú aj ľudia pracujúci na zmeny, preto sú náchylnejší na choroby.

Nezúfajte, časté soplenie je pre zdravie dieťaťa prospešné, tvrdí lekár

Kedy vrcholí?

Podľa štúdie, ktorú robili na Cambridge University a publikovali koncom roka 2016, sú ľudia po zotmení až desaťnásobne náchylnejší na infekcie než napríklad dopoludnia. Zistilo sa tiež, že v spolupráci s cirkadiánnym rytmom je človek najvýkonnejší ráno a dopoludnia a v tom istom čase má najväčšiu silu aj jeho imunita. Ráno sme plní sily a energie a podvečer sa vypíname. Sme náchylnejší na úrazy, omyly, chyby a aj na choroby, lebo to isté platí aj pre imunitu – dopoludnia chráni telo celou silou, ale čím viac je hodín, tým je jej výkon nižší. Akoby aj ona potrebovala spať, oddýchnuť si, dobiť baterky...

„V rôznej fáze dňa sme rôzne náchylní na choroby alebo na to, ako silno u nás prepuknú,“ povedal profesor Akhilesh Reddy, hlavný autor štúdie. „Naše zistenia sú v súlade s nedávnymi štúdiami, podľa ktorých môže to, či sme proti chrípke očkovaní ráno, na obed alebo popoludní, ovplyvniť efektívnosť vakcíny.“ Ak sa teda ráno budíte oddýchnutí a svieži, pravdepodobnosť, že ochoriete na vírus okolo, je minimálna.

Čítajte aj: Účinnejší ako céčko! Proti chrípke a nachladnutiu potrebujete iný vitamín