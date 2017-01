Namiesto nepríjemnej hadičky, prehltnete

Bezbolestné a šetrné zavedenie kamery do ťažko prístupného tenkého čreva, pomohol žilinským lekárom určiť presné miesto krvácania staršej pacientky.

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline použili lekári prvýkrát pri diagnostike krvácania tenkého čreva novú metódu - kapsulovú endoskopiu. Tlačovú agentúru Slovenskej republiky o tom informovala hovorkyňa nemocnice Viera Jurčiová.

Tenké črevo je oriešok

„Táto metóda nám umožnila zistiť zdroj krvácania do tráviaceho traktu, konkrétne do tenkého čreva. Neboli sme schopní zistiť ho a určiť iným spôsobom. A tým ani určiť správnu liečbu pacientky. Vieme vyšetriť žalúdok, hrubé črevo. Tým, že tenké črevo je v strede traktu, je horšie dostupné. Sú určité vyšetrovacie metódy, ktoré to umožňujú, ale sú pomerne náročné a zaťažujúce pacienta," uviedol primár chirurgického oddelenia nemocnice Juraj Váňa.

Doplnil, že kapsulová endoskopia je šetrná voči pacientovi. „Pacient prehltne jednorazovú kapsulu vo veľkosti gumeného medvedíka, v ktorej sa nachádza kamera. Tá posiela snímky na záznamník, ktorý má pacient na sebe. Nakoniec sa celý záznam stiahne a vyhodnotí špeciálnym softvérom a lekárom," vysvetlila lekárka Andrea Váňová.

Prístupná aj deťom

Vyšetrenie absolvovala 67-ročná pacientka, ktorej lekári nevedeli iným spôsobom určiť miesto krvácania. „Nebolelo to, akoby som prehltla malý cukrík. Som šiesty deň po operácii a cítim sa dobre. Všetkým ďakujem za pomoc," opísala svoje pocity pacientka Anna.

Na kapsulovú endoskopiu sa lekári v žilinskej fakultnej nemocnici pripravovali takmer pol roka. Túto diagnostickú metódu je možné využiť nielen u dospelých, ale aj u detí, pokiaľ sú schopné tabletku prehltnúť, dodala hovorkyňa nemocnice.

Hadičky stále potrebné

Gastroenterologickej endoskopie pomocou zavedenia hadičky sa pacienti veľmi obávajú. Vyšetrenie nepatrí medzi tie príjemné, no dobre pripravený tím zdravotníkov ráta s každou situáciou a pacienta upokojuje. Ten musí myslieť v prvom rade na to, že je preňho dôležité prísť na príčinu ťažkostí, pre ktoré mu bol tento postup diagnostiky odporučený. Kapusle s kamerou hadičky úplne nenahrádzajú. Na rozdiel od nich nedokážu odobrať vzorku na histologické vyšetrenie, potrebnú pre stanovenie presnej diagnózy.

