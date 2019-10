Našli vám uzlík v štítnej žľaze? Čo vám hrozí a prečo ich je čoraz viac?

U niekoho sa uzlík na štítnej žľaze ohlási, no existuje aj veľká skupina ľudí, ktorí o ňom ani netušia. Uzlík môže dať o sebe vedieť napríklad zväčšením štítnej žľazy.

Uzol štítnej žľazy je ložisko vytvorené v nej a obvykle máva okrúhly alebo oválny tvar. „Pri náleze uzlíka posudzujeme niekoľko parametrov, ktoré môžu prezradiť, či ide o nezhubný alebo zhubný útvar,“ prezrádza endokrinológ MUDr. Juraj Štekláč, PhD. z Via Clinic v Bratislave. Dobrým znamením býva, ak je ohraničený a neprerastá do okolia. „Na ultrazvuku hodnotíme aj jeho svietivosť voči okolitému tkanivu. Ak je zvýšená, dá sa predpokladať, že ide o nezhubný útvar. Znížená svietivosť môže svedčiť o tom, že sa v štítnej žľaze zrejme rozvíja rakovinové ložisko. Ale neplatí to absolútne. Stáva sa, že i nesvietivé uzly sú nezhubné, preto sú potrebné ďalšie testy,“ hovorí špecialista.

Niekedy tlačí

Uzlík môže dať o sebe vedieť napríklad zväčšením štítnej žľazy. Ak by sa objavilo náhle, radšej čo najskôr vyhľadajte lekára. „Zvykne sa prejaviť aj pocitom tlaku v oblasti krku, ale jeho prítomnosť neraz prezradia príznaky typické pre poruchu funkcie štítnej žľazy. Ide o chudnutie, potenie, búšenie srdca, príval energie, čo sú prejavy zrýchlenej činnosti štítnej žľazy. Človek sa vtedy cíti fajn, no pre organizmus to znamená stav, akoby stále šprintoval. Bez liečby by mu hrozilo úplné vyčerpanie. O možnej prítomnosti uzlíka sa dá uvažovať aj pri prejavoch spomalenej činnosti štítnej žľazy, akými sú priberanie, únava, suchšia pleť a tiež zhoršená kvalita a vypadávanie vlasov,“ vymenúva lekár.

Na preventívke?

U niekoho sa uzlík ohlási, no existuje aj veľká skupina ľudí, ktorí o ňom ani netušia. „Ložisko v štítnej žľaze, ktoré sa neprejavuje, možno odhaliť aj vďaka pravidelným preventívnym prehliadkam. Je pravda, že štítna žľaza sa pri nich automaticky nekontroluje, všeobecní lekári však napriek tomu môžu vyšetriť aj jej dva parametre. Toto testovanie však musí byť opodstatnené, inak ho zdravotná poisťovňa nemusí preplatiť. Dôvod na takéto vyšetrenie sa však v súčasnosti dá nájsť pomerne ľahko,“ prezrádza doktor Štekláč. Jedným z nich je prítomnosť ochorenia štítnej žľazy v rodine. „Tieto diagnózy sa totiž často dedia, najmä v ženskej línii babka, jej dcéra a vnučka.

Ak sa niektorá z nich v rodine vyskytla, je veľká pravdepodobnosť, že môže prepuknúť aj u príbuzného. U takého človeka by bolo preto vhodné vyšetriť hladinu TSH, čo je regulačný hormón štítnej žľazy a ako prvý poukazuje na jej poruchu. Druhým parametrom, ktorý všeobecný lekár môže skontrolovať, je prítomnosť autoprotilátok. Ich zvýšená hladina je príznakom dnes veľmi rozšíreného autoimunitného zápalu štítnej žľazy, pri ktorom sa tiež môže vytvoriť uzlík v nej,“ ozrejmuje endokrinológ. Ale čo robiť, keď máte podozrenie na ochorenie, ale príznaky sú minimálne a choroba sa v rodine nevyskytla? „Vtedy sa človek môže odvolať aj na rastúci počet chorôb štítnej žľazy. Na prvom mieste sú autoimunitné zápaly, narastá aj počet uzlov a dokonca karcinómov štítnej žľazy. Dokonca v nízkych vekových skupinách, čo kedysi nebolo v takom rozsahu. Aj preto odporúčam chodiť na pravidelné preventívne prehliadky. Iba tak sa dá ochorenie odhaliť včas,“ upozorňuje endokrinológ.

Prečo máte uzol?

Príčinou nárastu uzlov môže byť spôsob života, znečistenie prostredia, genetika, ale ich čoraz vyšší počet môže byť aj dôsledkom lepšej diagnostiky. Pred päťdesiatimi rokmi sa napríklad nerobili ultrazvuky štítnej žľazy a prítomnosť vytvoreného ložiska bolo možné posúdiť iba jej prehmataním, čo bolo náročnejšie. Najmä, ak bolo malé a nič nesvedčilo tomu, že by v nej rástol. Dnes ho môže odhaliť aj CT vyšetrenie alebo magnetická rezonancia, no ultrazvuk je v tomto prípade výpovednejší,“ prezrádza doktor Štekláč. Nemôže byť za stúpajúcim počtom ochorení štítnej žľazy výbuch atómovej elektrárne v Černobyli? „Táto záležitosť nie je do dnešného dňa stopercentne vyhodnotená. Je však pravda, že štítna žľaza veľmi citlivo reaguje na radiáciu. Až tak, že môže zásadne zmeniť jej fungovanie. Preto aj ľudia, ktorým sa z dôvodu inej choroby ožarovala krčná oblasť, musia byť sledovaní pre zvýšené riziko ochorenia štítnej žľazy.

Napriek tomu je však ťažké pripísať tento stúpajúci trend iba černobyľskému výbuchu,“ hovorí doktor Štekláč, zároveň však dopĺňa, že na Slovensku je najväčší výskyt rakoviny štítnej žľazy v okresoch Šaľa a Dunajská Streda. „Pri Dunajskej Strede sa hovorilo i o tom, že práve tento okres bol najviac zasiahnutý mrakom z Černobyľa. V tejto oblasti sa však v minulosti používalo aj príliš veľa hnojív a je známe tiež to, že na Žitnom ostrove bol voľakedy nedostatok jódu. Dnes sa už soľ jodizuje, vďaka čomu vymizli endemické strumy, na druhej strane sa však objavili iné ochorenia. Zrejme sa na tom podieľa viacero faktorov, preto je naozaj náročné presne vyhodnotiť, prečo je to tak,“ vysvetľuje endokrinológ. V súčasnosti sa v súvislosti s rastúcim výskytom rakoviny štítnej žľazy začína skúmať aj vplyv autoimunitného zápalu. „Napriek tomu, že toto ochorenie nebolí, nezvyšuje telesnú teplotu, zápalové zmeny môžu štítnu žľazu dráždiť. Preto sa začína uvažovať i o tom, či výskyt karcinómov nie je vyšší práve u ľudí s touto diagnózou,“ dopĺňa lekár.

Uzlíky na štítnej žľaze trápia aj deti

Uzlíky v štítnej žľaze môžu mať aj deti. „Stáva sa to a malého pacienta je potom potrebné prísnejšie sledovať. Objaviť sa môžu napríklad u detí, ktorých príbuzní trpia niektorým z ochorení štítnej žľazy. Vytvorené ložisko môžu prezradiť aj príznaky zvýšenej alebo zníženej činnosti štítnej žľazy,“ hovorí endokrinológ.