Nebezpečné kombinácie liekov! Smrteľné sú u stoviek ľudí ročne

Mnohí pacienti užívajú súčasne viacero liekov. Neuvedomujú si život ohrozujúce riziká. Ich účinky sa môžu vzájomne ovplyvňovať a spôsobovať zdravotné problémy.

O zisteniach Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu informoval portál Novinky.cz. „Nežiaduce liekové interakcie sú podľa našich prepočtov príčinou asi 3400 hospitalizácií ročne. Zhruba 230 ľuďom ročne spôsobia smrť ", uviedol Jakub Dvořáček, výkonný riaditeľ AIFP. Pacienti so srdcovo-cievnymi ochoreniami, ktoré sú najčastejšie diagnostikované na Slovensku a vyžadujú si aj 14-tisíc hospitalizácii ročne, užívajú vo väčine prípadov aj 6 rôznych medikamentov a tento počet môže stúpať.

Riziko toxicity spolupôsobenia liekov hrozí predovšetkým pri dlhodobej liečbe. Ďalšími faktormi je chybné dávkovanie a tiež kombinácia liekov s podobnými účinkami. Netýka sa pritom len liekov na predpis, ale aj tých voľnopredajných.

Základné odporúčania:

pri predpise liekov z vlastnej iniciatívy informujte lekára o tých, ktoré už užívate,

o každom zvažovaní užívania voľnopredajných liekov popri liečbe stanovenej lekárom sa s ním poraďte,

vždy čítajte príbalové letáky aj keď ste inštrukcie o užívaní dostali u lekárnika,

o každej spozorovanej interakcii lekára informujte, môžete tak prispieť k odhaleniu,

pozor si dávate aj na pôsobenie potravín a nápojov s liečivami; najčastejšie mení ich účinnosť šťava z grapefruitu, vápnik (mlieko, džúsy) a spomedzi byliniek ľubovník.

Nutné elektronické záznamy

Až 72 % prípadov nechcených liekových interakcií by sa pritom podľa Dvořáčka dalo zabrániť. Musela by však existovať dôsledná elektronická evidencia toho, čo pacient v danej chvíli užíva. Lekárnici by do nej mohli pri vydávaní liekov nahliadnuť a pacientovi by dokázali presne poradiť, či pri niektorých liekoch, ktoré práve užíva, nemôže dôjsť k nežiaducej silnej interakcii. Nežiaducim liekovým interakciám sa snaží zabrániť aj česká poradňa prevádzkovaná AIFP. Na webe znamsveleky.cz môžu ľudia uviesť, ktoré lieky a ako často užívajú. Odborníci im následne do 48 hodín odpovedia, či v danej kombinácii vidia problém.

Farmaceut Petr Průša uviedol, že počet úmrtí v Českej republike bol kvalifikovane vypočítaný na základe britského výskumu, ktorý bol realizovaný v dvoch nemocniciach. „V Čechách žiadny podobný výskum ako ten britský neexistuje, preto sme britskú štúdiu prerátali," povedal. Výsledky výskumu boli prepočítané na populáciu v Českej republike, pričom sa použili lieky s rovnakou účinnou látkou, ktorú užívali britskí pacienti v uvedenej štúdii.

Nežiaduce liekové interakcie znamenajú okrem zdravotných komplikácií pre pacienta aj finančnú záťaž pre verejné zdravotníctvo. V Čechách ročne prichádza o takmer 850 miliónov korún (vyše 31 miliónov eur).

