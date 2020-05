Nebezpečné lesné suveníry: Epidemiológ varuje pred TÝMITO zákernými chorobami

Priniesť si kliešťa z prechádzky nie je nič príjemné. Aj keď sú nám čoraz bližšie, ochranu pred nimi občas zanedbávame. Máme sa na čo tešiť, keďže uplynulá zima ich populáciu veľmi nezredukovala.

Nemajú rady horúce počasie ani sucho. Ideálna je pre ne neskorá jar alebo skorá jeseň. Nevyhovujú im suché mrazy, no a tie tohto roku neboli skoro vôbec. S teplejším jarným počasím prichádzajú aj ony, kliešte. „Náš typický kliešť Ixodes ricinus začína so svoju aktivitou pri vonkajšej teplote nad päť stupňov bez prízemných mrazov. Najviac ich možno očakávať na vlhkých miestach s vyššou trávou, v tieni stromov, napríklad na okraji lúky alebo pri nejakom potoku či vodnej ploche, v miestach pohybu zvierat a popri chodníkoch,“ vymenúva najlepšie podmienky na život týchto malých parazitov epidemiológ Rastislav Maďar. Najčastejšie striehnu na koncoch listov, steblách tráv alebo na vetvičkách prízemných kríkov. Pozor si na ne dávajte najmä v dubovo-hrabových lesoch, ktoré majú v najväčšej obľube.

Bzzz, otravy! Hmyz spôsobí aj vážne ochorenia, a nielen kliešte! Ako sa chrániť?

Sú nám čoraz bližšie

Myslíte si, že v meste ste pred nimi v bezpečí? Môžete sa veľmi mýliť. Už dávno ich nenájdeme len v lesoch. „Infekčné kliešte sa dostali v Európe už aj do mestských parkov, napríklad v Prahe sa môžete nakaziť v známom parku Stromovka, ktorý sa nachádza neďaleko centra mesta. Pribúdajú aj prípady, pri ktorých sa ľudia nakazili doma, v záhrade či na chalupe, kde v minulosti kliešte vôbec neboli. V prírode ich roznášajú voľne žijúce zvieratá či vysoká zver aj na veľké vzdialenosti. Migrujúce vtáky dokonca až na stovky kilometrov. Rizikové oblasti sa tak dostávajú čoraz bližšie k našim obydliam. Keďže v prírode nemajú žiadneho významného predátora, ich počet sa zvyšuje a nimi zasiahnuté oblasti sa rozširujú,“ dopĺňa odborný lekár. Jedným zo spôsobov ich šírenia sú aj domáce zvieratá, preto ich pravidelne kontrolujte.

Prichytený kliešť

Ak si už nejaký nechcený suvenír prinesiete domov, nepodliehajte panike. Kliešťa si buď vyberte sami, alebo navštívte lekára. „Na vybratie malej nymfy, nižšieho štádia kliešťa, stačí namydlený vlhký vatový tampón a kývavý pohyb doprava a doľava bez príliš veľkého tlaku. Na dospelú prisatú samičku kliešťa sa už zíde špeciálna pinzeta alebo karta na kliešte, ktorými sa podoberie a vytiahne opatrne a pomaly kolmo na povrch kože,“ vysvetľuje skúsený epidemiológ. Ak nemáte poruke dezinfekčný prostriedok z lekárne – lieh alebo jódovú tinktúru, použite prípravok s obsahom alkoholu. Dôležité je sledovať miesto uštipnutia. Ak sa v priebehu tridsiatich dní objaví začervenanie, ktoré sa bude šíriť, alebo sa u vás objaví zvýšená telesná teplota, vyhľadajte lekársku pomoc.

Našli ste si škvrnu po kliešťovi? Nepanikárte. Rady, ako sa zachovať

Potrebujú krv

Na to, aby sa tento parazit mohol vyvinúť z larvy na nymfu a následne prejsť do dospelého štádia, potrebuje cicať krv. „Tá je tiež potrebná na to, aby samička mohla založiť ďalšiu generáciu kliešťov, ktorých môže byť od jedného aj po dvetisíc,“ vysvetľuje Maďar. Najhorším scenárom je, ak sa z ich tela dostane do napadnutého organizmu patogén, ktorý môže človeku ublížiť. „Proti vírusu kliešťovej encefalitídy nie je k dispozícii žiadny špecifi cký liek, jeho negatívne pôsobenie na organizmus preto nevieme pri prebiehajúcej infekcii zastaviť. Na borélie síce antibiotiká účinkujú dobre, no musia sa nasadiť včas. Časť infikovaných však o svojej nákaze dlho nevie a potom to už antibiotiká vyliečiť nemusia,“ opisuje lekár dôležitosť skorého odhalenia nákazy.

Nebezpečné ochorenia

Kliešte prenášajú dve nebezpečné ochorenia – kliešťovú encefalitídu, vírusové ochorenie napádajúce mozog, a bakteriálnu infekciu lymskú boreliózu. Obe vedia veľmi zásadným spôsobom narušiť, ba až úplne zničiť kvalitu vášho života. Pri kliešťovej encefalitíde dokonca spôsobiť úmrtie. „Vírus kliešťovej encefalitídy je schopný zapríčiniť zničenie buniek centrálneho nervového systému, teda aj mozgu, ktoré je nezvratné. Mnoho pacientov hovorí, že neznášajú toho človeka, ktorý sa z nich po tejto chorobe stal. A to nehovorím o tých najhorších prípadoch, ktoré skončili doživotne s hluchotou, so slepotou, na invalidnom vozíku alebo s ťažkými psychickými problémami vyžadujúcimi ústavnú liečbu,“ hovorí doktor Maďar.

Trpia všetci

Dlhodobými až trvalými postinfekčnými následkami trpí nielen samotný postihnutý človek, ale aj celá jeho rodina, hlavne najbližší. „Na niektorých pacientoch navonok ani nič nevidieť, majú však chronické bolesti hlavy, trpia poruchou pamäti, koncentrácie, strácajú sebestačnosť, radosť zo života, majú výkyvy nálady, sú výbušní, nemajú záujem o koníčky, dokonca niekedy ani o vnúčatá. Ochorenie sa horšie prejavuje najmä u ľudí nad päťdesiat rokov.“ Pri ochorení lymskej boreliózy nejde o život, no pacientov dlhodobo trápia problémy s pohybom pre bolesti kĺbov. „Neliečená akútna infekcia môže spôsobiť postihnutie periférneho nervového systému alebo dokonca srdca. To však nie je až také časté,“ dodáva skúsený epidemiológ. Lymská borelióza sa lieči pomocou antibiotík, proti vírusu spôsobenému kliešťovou encefalitídou však neexistuje liečba, len očkovanie. Kým borelióza sa prenáša po dvadsiatich štyroch hodinách, na nákazu vírusom encefalitídy stačí prisatie trvajúce dve hodiny.

Sú hladné a napádajú aj ľudí. Lienky opäť zamorili Slovensko! Čo robiť, ak vás uhryznú?