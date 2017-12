Nebezpečnú trombózu nemusíte mať v rodine. Spustí ju aj zápal

Dedičnosť sa pri trombóze, infarkte či pri mozgovej príhode skloňuje často. Aj odborník pripúšťa, že v procese upchatia životne dôležitej tepny, hrajú podstatnú úlohu gény. Má to však jeden háčik.

Chcete zistiť, či sa vám raz upchá cieva ako vašim rodičom alebo starým rodičom? „Výšku rizika by sme museli potvrdiť genetickými testami, čo sa v súčasnosti v rámci všeobecnej prevencie nevykonáva,“ kardiológ MUDr. Juraj Sokol, PhD. Choroba si nevyberá podľa veku. Mladý človek má síce pružnejšie cievy, viac pohybu, menej váži a najmä dievčatá si strážia pitný režim, no nástupom do práce, rodičovskými povinnosťami, tehotenstvom či užívaním antikoncepcie sa mnohé mení. Zrazu viac sedíte a čas, ktorý ste predtým obetovali športu, teraz ochotne strávite pri spoločnom jedle. Nie vždy zdravom.

Čo je trombóza?

Na vzniku trombózy sa vždy podieľa kombinácia rizikových faktorov. V dôsledku fajčenia, zápalu či hromadenia tukov v krvi sa poškodí cievna stena. Vznikne krvná zrazenina, ktorá zúži cievu alebo ju upchá, čím znemožní prívod krvi a kyslíka do vyživovaného orgánu či tkaniva, ktoré odumiera. Ak sa zrazenina odtrhne, putuje do „vyššej“ cievy, bližšie k srdcu, do pľúc alebo do mozgu, čo má fatálne následky.

Choďte k zubárovi

„Infekcie sa z akejkoľvek lokality tela môžu dostať krvnou cestou do cievy, kde vznikne poškodenie jej vnútornej výstelky, čo vytvára výborné podmienky na tvorbu zrazeniny – trombu,“ opisuje MUDr. Sokol. Najnebezpečnejšie sú prechodené či neliečené zápaly zubov, uší, horných dýchacích ciest, močových ciest a gynekologické zápaly.

Nebezpečné nemocnice?

Pacient v nemocnici spravidla viac leží, ako chodí. Riziko vzniku krvných zrazenín je také isté, ako keby dlhodobo sedel. Preto pacienti pred operáciou a po nej, ako aj tí, čo dlhodobo ležia, dostávajú liečivá na riedenie krvi. „Ich podávanie závisí od komplexného posúdenia zdravotného stavu pacienta, preventívne sa však podávajú aj mladým pacientom, ktorí nikdy nemali podobné problémy. Len čo sa začnú pacienti hýbať, lieky im vysadíme,“ opisuje lekár, prečo je nutné pacienta čo najskôr „zdvihnúť z postele“. Čo i len krátke prechádzky po izbe majú význam, tak ako cvičenie na posteli.

