Nespokojní pacienti: Na vyšetrenie čakáme vyše 9 hodín a poplatky porastú!

Sťažujete sa na dlhé čakacie doby či prístup personálu? Patríte k takmer polovici Slovákov, ktorí s kvalitou poskytovania zdravotnej starostlivosti nie sú spokojní.

Podľa prieskumu agentúry GfK je najčastejším dôvodom rozhorčenia dlhé čakanie u lekárov. V minulom roku strávili pacienti v čakárňach v priemere až 9,5 hodiny! U všeobecného lekára sa pred ambulanciou v priemere čaká 51 minút. Najdlhšie sa čaká u špecialistu (75 minút) a najkratšie u zubára. Problém získať termín majú ľudia hlavne u špecialistu, u ktorého sa na termín čaká priemerne 7,3 týždňa.

Vyjadrite názor v ANKETE nižšie!

Hnevá nás prístup

K starostlivosti má celkovo výhrady 16% ľudí, prístup personálu hodnotí negatívne takmer pätina, okrem toho stav a vybavenie nemocníc je u väčšiny nedostatočný. Prieskum spoločnosti GfK bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1000 dospelých respondentov a tiež medzi 200 lekármi rôznych špecializácií.

Viac: Pacienti hodnotili slovenské nemocnice. Kde sklamali a ktoré si vážia?

Zaplatíme viac o vyše polovicu

Pacientov na Slovensku netešia ani vysoké doplatky za lieky a rovnako poplatky za vyšetrenie. Ako 11. januára 2017 uviedol šéf rezortu zdravotníctva Tomáš Drucker, poplatok za používanie ambulantných aj ústavných pohotovostí sa zvýši. V prípade nemocničných pohotovostí by mal vzrásť minimálne na päť eur a v ambulanciách na dve až tri eurá.

Čítajte aj: Urgentný príjem nie je pohotovosť! Viete, kedy kam?

Výnimky

Avizuje však, že zároveň by sa v oboch prípadoch mal rozšíriť zoznam osôb, ktoré by boli od poplatkov oslobodené. „Ten, kto skutočne potreboval ísť na urgent, tak ten poplatok nebude platiť," priblížil Drucker s tým, že by sa to mohlo týkať napríklad pacientov s úrazmi. Pohotovostný poplatok vo výške 1.99 eura sa momentálne platiť nemusí, ak je človek následne hospitalizovaný.

Nonstop pohotovostí bude menej

Ministerstvo v súčasnosti pripravuje zmeny vo fungovaní ambulantných pohotovostí, tzv. Lekárskej službe prvej pomoci, aj poplatkoch v zdravotníctve. Obe právne normy chce Drucker predložiť súčasne v najbližších dňoch. Predpokladá, že zmeny v samotnom fungovaní pohotovostí by pacienti mohli pocítiť na budúci rok. „Súčasné LSPP budú fungovať do konca tohto roka, možno aj dlhšie," doplnil. Podľa plánov ministerstva ambulantných pohotovostí s nonstop službou na Slovensku ubudne. Drucker už na jeseň avizoval, že takéto pohotovosti by mali fungovať najmä v nemocniciach. Povolenia im má po novom vydávať rezort. Ostatná časť LSPP by sa ponechala ako doplnková s možnosťou kratšej prevádzky, povoľovali by ju vyššie územné celky.