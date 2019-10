Nevidiaci a slabozrakí budú testovať ohľaduplnosť vodičov

Už zajtra bude polícia od rána hliadkovať na priechodoch pre chodcov v rámci 10-teho ročníka osvetovej akcie Deň bielej palice.

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, podľa čoho sa nevidiaci či silne slabozraký orientuje? Z čoho všetkého si skladá predstavu o tom, ako jeho okolie aktuálne vyzerá? Čo všetko predchádza tomu, že sa s bielou palicou niekam vyberie úplne sám a bezpečne? Čo mu môže pri orientácii a samostatnom pohybe pomôcť a ako mu môžete pomôcť vy?

Na všetky tieto otázky dostanete odpovede už zajtra, v utorok 15. októbra. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru a Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy pripravila už 10. ročník osvetovej akcie Deň bielej palice.

V 50 mestách na celkovo 55 priechodoch bude polícia zisťovať koľko vodičov nezastaví, ak uvidí chodca s bielou paličkou. "Signalizáciu využívame vtedy, keď prídeme k priechodu pre chodcov a chceme dať najavo, že máme úmysel prejsť na druhú stranu, to znamená, že je to signál pre vodičov, že majú brzdiť. Keď ja počujem, že tie autá sú dostatočne ďaleko, a som si istá, že stihnú zabrzdiť a dať mi prednosť, tak dvihnem palicu vodorovne do výšky pása na 3-5 sekúnd, vrátim ju na zem a prejdem na druhú stranu," vysvetľuje Dušana Blašková, koordinátorka Dňa bielej palice 2019.

Deň bielej palice 2019 - kompletný zoznam miest, priechodov a časov Mesto Priechod (ulica, lokalita) Čas akcie na priechode Banskobystrický kraj Banská Bystrica Námestie slobody 9:00 - 11:00 Brezno Ulica ČSA 9:00 - 11:00 Zvolen Divadelná ul. 10:00 - 12:00 Lučenec Hasičská cesta 9:00 - 11:00 Veľký Krtíš Banícka ulica (pri autobusovej stanici) 9:00 - 11:00 Žiar nad Hronom Handlovská cesta 9:00 - 11:00 Rimavská Sobota Malohontská ulica 9:00 - 11:00 Banská Štiavnica Ulica Križovatka 9:00 - 11:00 Bratislavský kraj Bratislava Štefánikova ulica 9:00 - 11:00 Bratislava Ružinovská ulica 10:00 - 12:00 Bratislava Račianska ulica 9:00 - 11:00 Bratislava Hodonínska ulica 9:00 - 11:00 Bratislava Rusovská cesta 9:00 - 11:00 Pezinok Bratislavská ulica 9:00 - 11:00 Košický kraj Košice Trieda KVP (pri poliklinike) 9:00 - 11:00 Košice Čermeľská cesta 9:00 - 11:00 Budimír Pri kaštieli 9:00 - 11:00 Sečovce Námestie sv. Cyrila a Metoda 9:00 - 11:00 Rožňava Šafárikova ulica 9:00 - 11:00 Michalovce Ulica A. Markuša 9:00 - 11:00 Spišská Nová Ves Letná ulica 9:00 - 11:00 Prešovský kraj Prešov pri Štátnych lesoch SR 9:00 - 11:00 Stará Ľubovňa Levočská ulica (pri ZŠ) 9:00 - 11:00 Vranov nad Topľou Ulica J. Kráľa 8:00 - 10:00 Levoča Probstnerova cesta I/18, (pri nemocnici) 9:00 - 11:00 Poprad Ulica L. Svobodu 9:00 - 11:00 Humenné Kukorelliho ulica 8:00 - 12:00 Nitriansky kraj Nitra Ulica A. Hlinku 9:00 - 11:00 Levice Ulica P. O. Hviezdoslava 9:00 - 11:00 Nové Zámky Nábrežná ulica 9:00 - 11:00 Komárno Vnútorná okružná 9:00 - 11:00 Šaľa Vlčanská ulica 9:00 - 11:00 Trenčiansky kraj Trenčín Opatovská ulica 10:00 - 12:00 Bánovce nad Bebravou Svätoplukova ulica 9:00 - 11:00 Dubnica nad Váhom Ulica obrancov mieru 8:00 - 10:00 Prievidza Hviezdoslavova ulica (oproti Priemstavu) 9:30 - 11:30 Partizánske Námestie SNP 10:00 - 12:00 Myjava Štefánikova ulica 10:00 - 12:00 Púchov Ulica 1. mája 9:00 - 11:00 Trnavský kraj Trnava Zelenečská ulica 10:00 - 12:00 Galanta Ulica Z. Kodálya 10:00 - 12:00 Sereď Ulica M. R. Štefánika 10:00 - 12:00 Hlohovec Pribinova ulica 10:00 - 12:00 Piešťany Hlboká ulica 10:00-12:00 Senica Sotinská ulica 10:00 - 12:00 Skalica Mallého ulica 10:00 - 12:00 Žilinský kraj Žilina Ulica vysokoškolákov 9:00 - 11:00 Liptovský Mikuláš Štúrova ulica 10:00 - 12:00 Čadca Palárikova ulica 9:00 - 11:00 Ružomberok Ulica J. Kačku 9:30 - 11:30 Námestovo Štefánikova ulica 10:00 - 12:00 Trstená Pri Roháči 9:00-11:00 Martin Zelená ulica 10:00 - 12:00 Dolný Kubín Radlinského ulica 8:00 - 9:30

„Policajný zbor sa pri plnení svojich úloh sústreďuje aj na ochranu života a zdravia účastníkov cestnej premávky. Zvláštnu pozornosť venujeme tým najzraniteľnejším skupinám, kam nepochybne patria aj nevidiaci a slabozrakí chodci, a to nie len zvýšeným dohľadom výkonu služby,“ hovorí mjr. PhDr. Tomáš Vrábel, vedúci Oddelenia bezpečnosti cestnej premávky Oa dopravných nehôd Odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru. „Začíname s dopravnou výchovou už u predškolákov, stojíme pri schvaľovaní dopravno-stavebných riešení novostavieb a rekonštrukcií, veľmi prísne pristupujeme aj k dodržiavaniu príslušných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie i pohybu,“ dodáva.

Súčasťou Dňa bielej palice bude v spolupráci s Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy všímanie si nedostatočného označenia výkopov, aut či reklamných pútačov umiestnených na umelých vodiacich líniách, varovných či signálnych pásoch, ktoré nevidiacim a slabozrakým uľahčujú orientáciu po verejných priestranstvách. V utorok 15. októbra sa zameriame na užšie centrum metropoly.

„Všetkým motoristom by sme chceli odkázať, že je nesmierne dôležité, aby boli ostražití a predvídaví, a to predovšetkým pri kontakte s chodcami. Nie každý chodec, ktorý prechádza cez priechod pre chodcov, má totiž možnosť využívať všetky zmysly, napríklad zrak. Je však potrebné brať ohľad na všetkých chodcov bez výnimky, nakoľko nie vždy aj ten, čo všetkými zmyslami disponuje, ich aj náležite využíva. Buďme preto k sebe všetci ohľaduplní,“ povedal Ing. Ivan Lechner, zástupca náčelníka Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy.

