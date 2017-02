Túto čudnú žltačku dostanú najmä mladí. Dlho nič netušíte a zrazu bojujete o život

Imunitný systém je nevyspytateľný. Vedeli ste, že aj hepatitídu môže spustiť vlastný organizmus proti vám?

Všetci máme zafixované, že žltačkou sa môžeme nakaziť, ak si trebárs poriadne neumyjeme ruky, picháme si drogy alebo vedieme promiskuitný život. No existuje aj druh, pri ktorom hygiena a návyky vôbec nerozhodujú. Jednoducho sa vzbúri vlastné telo bez zjavnej príčiny. "Autoimunitná hepatitída, AIH, je chronické zápalové postihnutie pečene nejasnej etiológie," vysvetľuje hepatológ MUDr. Tibor Silný v časopise Pediatria pre prax podstatu choroby, o ktorej sa vie len od päťdesiatych rokov minulého storočia.

"Predpokladá sa vplyv exogénnych faktorov – vírusy, lieky, potraviny. Z vírusov sa často obviňuje Epstein-Barrovej vírus, cytomegalovírus, morbily, vírusy hepatitíd. U geneticky predisponovaných jedincov ide o spustenie imunitných mechanizmov," pridáva lekár situáciu, kedy imunitný systém začne jednoducho vytvárať protilátky voči bunkám pečene.

Deti s cirhózou

Popri stúpajúcom výskyte viacerých autoimunitných ochorení, stúpa aj výskyt AIH, hoci je stále zriedkavá. No o to zradnejšia. Najčastejšie na ňu ochorejú mladí ľudia od desať do tridsať rokov alebo päťdesiatnici. Pečeň už malého dieťaťa kvôli tejto chorobe môže vyzerať ako u pokročilého alkoholika. "Dvanásťročná pacientka, doteraz zdravá, utrpela ľahký úraz prsta. Rana sa po úraze nehojila a výrazne krvácala. Na základe laboratórnych vyšetrení sa začala podozrievať pečeň," objasňuje lekár jeden z prípadov, s ktorými sa stretol. Dievčatko bolo sledované akurát pre polinózu, posledné týždne bola unavenejšia a nechutilo jej jesť. Detailnejšie vyšetrenia však odhalili pravdu. Pečeň bola abnormálne zväčšená a navyše cirhotická. "Výsledky pozoruhodne svedčili o autoimunitnej etiológii, čo potvrdil aj výsledok pozitívnych protilátok. Sérologické vyšetrenia na infekčné patogény boli negatívne," divil sa lekár.

Dlho nič

Najzákernejšie pritom je, že o chorobe dlhé roky nemusíte vôbec tušiť. Prejavuje sa totiž veľmi nenápadne. Možno vás bolí hlava, trpíte nechutenstvom, zle vám trávi, máte poruchy menštruačného cyklu, chudnete. Všetko príznaky, ktoré by vás pečeni nenapadlo pripísať. "Autoimunitná hepatitída je zákerné ochorenie, ktoré sa začína ticho a plazivo bez varovných klinických príznakov. Často sa zistí náhodne pri preventívnej prehliadke alebo v rámci iných vyšetrení. Varovným signálom môže byť kožné a slizničné krvácanie či ťažie zvládnuteľné krvácanie pri poraneniach," vystríha lekár. Najčastejšie na AIH ochorejú mladí a dospievajúci, až v 75 percentách ženy. Väčšina pacientov má skúsenosť s autoimunitných ochorením iného orgánu, ako ulcerózna kolitída, cukrovka, vitiligo či Sjögrenov syndróm.

Možné príznaky autoimunitnej hepatitídy:

únava

bolesti brucha a kĺbov

bolesti hlavy

svrbenie

žlté sfarbenie kože

zväčšená pečeň

poruchy menštruačného cyklu

nechutenstvo, chudnutie

poruchy trávenia.

Liečba zaberá, ale....

"Ak sa včas zachytí, dá sa toto ochorenie dobre liečiť a držať pod kontrolou pomocou imunosupresívnej liečby," ubezpečuje doktor Silný, no vie, že nie vždy sa to podarí. "V našom prípade však až úraz a neadekvátne krvácanie viedlo k vyšetreniu a diagnózu sme zistili neskoro," dodáva s ľútosťou. Prognóza neliečenej choroby je totiž zlá, viac ako 60% pacientov zomrie už do piatich rokov. Niektorí takíto pacienti majú už len jedinú nádej – úspešnú transplantáciu pečene. Vďaka skorej liečbe sa však smrteľnej cirhóze vyhne až 88% pacientov.

