Nie je to ICH choroba, ale aj vaša. Koľkí z vás o infekcii HIV nevedia?

Prvého decembra si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Žite zodpovedne a dajte sa otestovať!

S cieľom zvýšiť informovanosť o HIV a AIDS ako aj o možnostiach prevencie si v prvý decembrový deň už dvadsiaty deviaty raz pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Spoločným medzinárodným symbolom tohto dňa je červená stužka ako znak solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Slovenský Červený kríž (SČK) pri tejto príležitosti organizuje sviečkové pochody mladých ľudí vo viacerých slovenských mestách.

Slovenské čísla rastú

Slovensko patrí k členským štátom Európskej únie s najnižším výskytom HIV infekcie, v poslednom desaťročí však počet prípadov stúpa. „Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS narastá napriek tomu, že existujú možnosti prevencie. Práve prevencia je základnou témou, na ktorú sa aktivity Mládeže SČK v tejto oblasti zameriavajú,“ uviedla vo vyhlásení Silvia Kostelná zo SČK. K 30. júnu tohto roku žilo na Slovensku 728 ľudí s HIV infekciou. V posledných troch rokoch výskyt nových prípadov HIV infekcie predstavuje 80 až 90 nových prípadov ročne.

Tento rok, do 30. júna, diagnostikovali 36 prípadov HIV. Od začiatku monitorovania HIV/AIDS na Slovensku v roku 1985 zaregistrovali 934 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti u Slovákov alebo cudzincov s trvalým pobytom na Slovensku. U 103 osôb (90 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS, chorobe podľahlo 64 ľudí. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyšší výskyt je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Koľkí nevedia?

Zatiaľ čo vo svete počet HIV infekcií klesá, na Slovensku teda za posledných 7 rokov vzrástol o viac ako 60 %. Nie preto, že by infikovaných pribúdalo, ale preto, že viac ľudí sa nechá testovať. Napríklad vo Veľkej Británii žije viac ako 80.000 ľudí s HIV, no podľa odhadov 25.000 ľudí o svojej infekcii nevie. Či človek žije, alebo nežije s vírusom HIV, sa dá zistiť len z testu. Každý/á, kto sa niekedy ocitol v rizikovej situácii, teda mal nechránený sexuálny styk – hoc aj raz, by mal zvážiť absolvovanie testu.

