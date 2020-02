Nová metóda odhaľovania karcinómov: Rakovinu hrubého čreva potvrdí aj bez kolonoskopie

Kým kolonoskopia dokáže zachytiť aj najmenšie polypy, výrastky predchádzajúce vzniku ochorenia, nová metóda pracuje na úplne inom princípe. Kolorektálny karcinóm dokáže odhaliť z krvi.

Úmrtnosť na rakovinu hrubého čreva a konečníka, ktorá patrí k najčastejším onkologickým diagnózam, je vysoká. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) SR žije na Slovensku s kolorektálnym karcinómom približne 22-tisíc pacientov, pričom každý rok pribudne zhruba 2800 mužov a 1950 žien s týmto ochorením, uviedol hovorca NCZI Boris Chmel.

V súčasnosti je najznámejšou metódou na diagnostiku rakoviny hrubého čreva a konečníka kolonoskopia. Je veľmi spoľahlivá, no mnohí pacienti z nej majú obavy a vyšetrenie dlho odkladajú. Rakovina však môže mať náskok a zdravie už nikdy nedobehnú.

Kým kolonoskopia dokáže zachytiť aj najmenšie polypy, výrastky predchádzajúce vzniku ochorenia, nová metóda pracuje na úplne inom princípe. Kolorektálny karcinóm dokáže odhaliť z krvi.

Nová diagnostika

Metóda krvného testu vyvinutá vedeckým tímom z inštitútu CEITEC na Masarykovej univerzite v spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavom je zameraná na analýzu molekúl mikroRNA (miRNA) kolujúcich v krvi z nádorového tkaniva.

Niektoré mikroRNA sú využívané bunkami, vrátane tých nádorových, na vzájomnú komunikáciu, pričom sa môžu dostať aj do krvného obehu. Vedci na základe porovnávania vzoriek krvi od stoviek chorých so zdravými ľuďmi zistili, že hladiny a typy biomarkera sa u pacientov s kolorektálnym karcinónom líšia.

Ak budú výsledky klinického testovania kopírovať očakávania, nový diagnostický set by mohol byť uvedený do praxe už v priebehu 2 rokov.

Prognózuje prežitie

Podľa profesora Ondřeja Slabého, ktorý tím výskumníkov viedol, je nová metóda natoľko citlivá, že nerozoznáva len prítomnosť ochorenia, ale prognózuje aj prežitie pacienta v horizonte najbližších 3 rokov. Lekárom teda zjednoduší rozhodovanie, či pacienta operovať, alebo aplikovať chemoterapiu. Zároveň je vhodná aj na sledovanie priebehu liečby. Jej úspešnosť odhaduje na 90 %.

Alternatívne metódy

Okrem kolonoskopického vyšetrenia môže na kolorektálny karcinóm poukazovať aj pozitívny výsledok testu na okultné krvácanie, resp. krv v stolici. Pacienti však majú na výber aj iné diagnostické možnosti, napríklad kolonografiu (CT hrubého čreva) alebo kapsulárnu endoskopiu, pri ktorej pacient prehltne malú kapsulu s kamerou. Tá potom putuje jeho tráviacim traktom a lekárovi takisto umožňuje dôkladné prehliadnutie hrubého čreva.