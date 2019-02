Novinka zjednoduší Slovákom s rakovinou život, službu budú mať zadarmo

Onkopacientov netrápi len choroba, na ceste v boji za zdravím sa stretávajú s rôznymi prekážkami, ktoré im chce nový portál pomôcť riešiť.

Najskôr šok a potom prebudenie v novej realite. Prijať fakt, že človek trpí rakovinou je síce najväčším, no nie jediným bremenom, s ktorým sa musí onkologický pacient na neľahkej ceste za zdravím vysporiadať. Informáciou o rakovine totiž kolotoč problémov len začína. Nová iniciatíva to chce zmeniť. Ľuďom s rakovinou podávajú pomocnú ruku odborníci z rôznych odvetví - od lekárov, psychológov, právnikov a mediátorov. A to všetko online v pohodlí domova.

Zmení rodinu

„Choroba vždy zasiahne celú rodinu - či už sú to rodičia, partner alebo deti, o ktorých sa treba v neľahkej situácii postarať. Pre chorého je veľmi náročné, aby liečbu dokázal finančne ustáť, aby si vedel vybaviť príspevky, na ktoré ma zo zákona nárok. Často potrebujú títo ľudia sociálnu, psychologickú a právnu pomoc, ale informácie sa k nim dostávajú neskoro alebo vôbec,” hovorí mediátorka Soňa Ďurčová z občianskeho združenia Amazonky, ktorá pomáha ženám s rakovinou riešiť problémy na úradoch, s poisťovňami, ale aj u zamestnávateľov.

Málo informácií

Odborníčka vysvetľuje, že mnohých choroba zasiahne natoľko, že prídu o prácu, ocitnú sa v hmotnej núdzi a potrebujú sociálnu i právnu pomoc, aby zistili, na čo všetko majú nárok. U mnohých pacientov vyvoláva nová životná situácia pocity frustrácie. Často majú málo informácií o liečebných možnostiach aj o svojej diagnóze, pretože im chýba dôveryhodný zdroj informácií. Bezplatná sociálno-právna poradňa (SOPO) to chce zmeniť.

Online poradňa

Na stránke www.sopo.sk sa dozvedia, za akých okolností majú nárok na invalidný dôchodok a ako ho môžu získať, čo si vybaviť v prípade ťažkého zdravotného postihnutia, aké sociálne služby sú pre nich k dispozícii alebo kedy majú možnosť využiť kúpeľnú liečbu. Takisto tu nájdu pomoc s riešení pracovno-právnych vzťahov či ako postupovať pri hmotnej núdzi. Súčasťou poradne sú aj vzory formulárov, ktoré pacienti najčastejšie potrebujú. Výhodou je aj možnosť využiť konzultačnú mailovú alebo telefónnu linku sociálno-právnej poradne.

Pomoc pre lekárov

SOPO je poradňou, ktorá poskytuje pomoc v riešení otázok nielen onkologických pacientov, ale uľahčuje prácu aj lekárom či zdravotným sestrám. „Ďalším dôvodom pre založenie portálu www.sopo.sk bola aj pomoc určená lekárom, ktorí sú často konfrontovaní otázkami aj zo sociálno-právnej oblasti. Vďaka bezplatnej poradni tak môžu čas strávený s pacientom venovať predovšetkým diagnostike a liečbe ochorenia,“ povedala Petra Babiaková zo spoločnosti TEVA Pharmaceuticals, ktorá bezplatnú poradňu zriadila.

Projekt SOPO chce byť zároveň platformou rozšírenej pomoci pre už existujúce poradne, ktoré fungujú v rámci jednotlivých občianskych združení zoskupujúcich onkologických pacientov.

