Nový rok s horúčkou? Takto nápoje proti chrípke nikdy nepite!

So zvýšenou teplotou si ľahnite do postele, s horúčkou zamierte pod sprchu. Ale pozor na teplý čaj a na hlavu.

Skolila vás viróza? Rýchly recept neexistuje, treba ju vyležať. „Ak máte zvýšenú teplotu, ľahnite si do postele a pite viac tekutín,“ radí MUDr. Michal Slivka. Uprednostnite bylinkové čaje na podporu potenia. Ideálna je lipa, čierna baza či kôra bielej vŕby. Nepite ich horúce, len vlažné, a striedajte ich s ovocnými šťavami a minerálkou. Čiernemu čaju sa radšej vyhnite, je močopudný. Na zvýšený výdaj tekutín zareagujú potné žľazy tým, že sa uzavrú a znižovanie teploty sa sťaží.

Súvisiaci článok: Prvá pomoc na kašeľ i hrdlo. V špajzi nájdete všetko, čo potrebujete

Príliš horúci

Ak máte nádchu, bolí vás hlava a svaly, určite pri horúčke siahnete po horúcom nápoji na znižovanie teploty. No pri cukrovke opatrne, väčšina nápojov dostupných u nás má totiž vysoký podiel cukru. Pozor aj na kombinácie s liekmi, mohli by ste sa predávkovať. Horúci nápoj si nedávajte ani vo chvíli, keď si streknete sprej na uvoľnenie dýchania. Teplá tekutina rozšíri cievy a sprej do nosa ich lokálne zúži, aby vám odpuchli sliznice. Keď sa rozprúdená krv snaží pretlačiť cievkami v nose, vznikne tlak, z ktorého vás bude bolieť hlava i dutiny. A nezabúdajte, že ani horúci nápoj by ste nemali piť príliš horúci! Organizmus sa prudko ohreje a ochladzovaním cez potné žľazy stratíte viac tekutín, ako treba. Za každým horúcim nápojom si preto dajte ešte pohár vody. Na zdravie!

Čajová pomoc

Zmiešajte sušený tymian, lipový kvet a harmanček – tymian má antiseptické účinky, harmanček zmierňuje zápalové príznaky a lipa podporuje potenie. Jednu lyžičku zmesi zalejte vriacou vodou a po piatich minútach sceďte. Pite niekoľkokrát denne. Čaj z lipy ochuťte bazovým sirupom. Kôra vŕby bielej obsahuje veľa salicylátov. Sparte ju a odvar pite po malých dúškoch. Najmä ak nemôžete acylpyrín.

Viac: Len nad 38 stupňov Celzia? Aj na lieky proti horúčke platia výnimky