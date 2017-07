Hazard so životom: O chorobe špinavých rúk väčšina netuší. Takto sa nakazíte

Hepatitída je globálne siedmou najčastejšou príčinou smrti. Len asi 5 % ľudí s chronickou hepatitídou vie o svojom ochorení a len 1 % sa lieči. Existuje pritom účinná liečba a prevencia.

Na celom svete zomiera ročne v súvislosti s týmto ochorením asi 1,4 milióna ľudí (typ A). Chronickou hepatitídou typu B trpí viac než 240 miliónov a typom C vyše 150 miliónov ľudí všetkých vekových kategórií.

Žltačka je vírusom spôsobený infekčný zápal pečene. Má 5 typov - A, B, C, D, E. V súčasnosti postihuje asi 400 miliónov ľudí, čo je 10 x viac, než je počet ľudí infikovaných vírusom HIV.

„Až 90 % hepatitíd typu C sa dá tiež úspešne liečiť. Reálny je aj záväzok, že do roku 2030 bude ohrozenie verejného zdravia hepatitídou eliminované. Vyžaduje to však, aby sa štáty usilovali o čo najvyššiu zaočkovanosť proti hepatitíde typu B a zabezpečili potrebnú liečbu tým, čo na hepatitídu B aj C ochoreli . Potrebná je aj osveta, aby ľudia hepatitídu poznali a vedeli, ako sa jej brániť,“ uviedla MUDr. Mária Avdičová, vedúca Odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

V roku 2016 bolo na Slovensku zaznamenaných 1838 ochorení na všetky druhy hepatitíd, čo predstavuje medziročne vzostup o 26,6 %. Podieľa sa na tom hlavne žltačka typu A (1362 prípadov) u ktorej došlo k nárastu nakazených až o 54 %, a to vo všetkých krajoch. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Košickom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji.

Dôležité je vedieť, že

Vírusy hepatitídy typu B, C a D

Prenášajú sa telesnými tekutinami najmä krvou (drogy, sexuálny kontakt, prenos z matky na dieťa pri pôrode, tetovanie, piercing).

Vírus hepatitídy D

Je špecifický tým, že sa množí len v prítomnosti vírusu hepatitídy B v organizme. V prevencii je dôležité byť verný, vyvarovať sa zákrokom v neznámych tetovacích zariadeniach, nepodľahnúť drogám a v prípade hepatitídy typu B byť zaočkovaný.

Vírusy hepatitídy A a E

Prenášajú sa tzv. fekálno-orálnym spôsobom, tj. konzumáciou kontaminovanej vody či potravín alebo zanesením vírusu do úst špinavými rukami. V prevencii platí najmä dodržiavanie osobnej hygieny, umývanie rúk najmä pred jedlom a k dispozícii je aj účinná očkovacia látka. Na rozdiel od hepatitídy typu A, ktorá sa môže prenášať z človeka na človeka, interhumánny prenos pri hepatitíde typu E sa pripúšťa pri genotypoch vírusu, ktoré sa vyskytujú mimo Európy, tj. pri importovaných prípadoch najmä z exotických krajín (napr. Afrika).

V Európe sa ochorenie správa ako zoonóza, t.j. prenáša sa nedostatočne tepelne upraveným bravčovým a diviačim mäsom. V prevencii platí umývanie rúk po manipulácii so surovým mäsom a jeho dostatočná tepelná úprava ( 72 stupňov Celzia 10 minút).

Slovensko v úspešnom boji

Slovensku sa v porovnaní s inými krajinami darí zvádzať boj s vírusovými hepatitídami. Patrili sme k prvým krajinám, v ktorých sa u nás začalo zavádzať očkovanie osôb vystavených riziku nákazy. Od roku 1998 je povinným očkovaním dojčiat.

Existuje prepracovaný systém starostlivosti o pacientov, celoštátna sieť odborných ambulancií, dobrá komunikácia a spolupráca zo strany zdravotných poisťovní, veľmi dobrá dostupnosť špecializovanej diagnostiky i najmodernejších liekov. Ako v jednej z prvých krajín na svete bola na Slovensku uznaná existencia hepatológie ako samostatného odboru, a veľmi záslužnú činnosť vyvíjajú organizácie pacientov.

28. júl - Svetový deň hepatitídy

Má za cieľ rozšíriť povedomie občanov o vírusových hepatitídach, jej druhoch, možnostiach prenosu, ako aj o prevencii a liečbe tohto celosvetovo rozšíreného ochorenia. Bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a pripadá na dátum narodenia lekára Barucha Blumberga, ktorý vírus hepatítídy B odhalil a podieľal sa aj na vývoji vakcíny proti tejto chorobe.

Žltačka