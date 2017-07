Obavy z vyšetrenia v tuneli? Na svoj strach sami nebudete

Aj moderné vyšetrovacie metódy majú úskalia a pre mnohých sú postrachom. Máte sa naozaj čoho obávať?

Skúsený policajt, postrach grázlov a kriminálnikov, sa vyšetrenia MR nebál. Vôbec mu nenapadlo, čo tunel vyplaví. „Ja a báť sa, kdeže, hovoril nám. Pri zasúvaní do prístroja, keď sa plecami dotkol steny tunela, sa však bleskurýchle posadil, na čelo mu vystúpil studený pot a hlavou skoro rozbil obrazovku na prístroji. Povedal, že sa mu vynorila príhoda z detstva, z kúpaliska. Bazény boli prepojené rúrou a raz sa pri podplavovaní z jedného do druhého v podvodnom tuneli zasekol.

PRE a PROTI vyšetrení chrbtice. Na čo sa pripraviť a ktorá metóda je pre vás vhodná?

Máte klaustrofóbiu?

Takto získané zážitky často spúšťajú stavy úzkosti až klaustrofóbiu a môžu sa neočakávane prejaviť práve pri vyšetrení magnetickou rezonanciou,“ hovorí primárka rádiologického oddelenia nemocnice v Malackách MUDr. Andrea Šalatková. „Preto ak chcete deti za niečo potrestať, nezatvárajte ich do skríň ani do pivnice, nikdy neviete, kedy budú takéto vyšetrenie potrebovať,“ radí s úsmevom.



Foto: Profimedia.sk

„Človek trpiaci klaustrofóbiou vyšetrenie v tuneli určite nezvládne, u ostatných je to individuálne, u niektorých sa to na druhýkrát podarí, či už s našou pomocou, alebo s liekmi. Mnohé ženy majú obavy aj z mamografie, pretože prsníky sa musia stlačiť, aby sme dosiahli kvalitný obraz. Snažíme sa tomu predísť načasovaním vyšetrenia v prvej polovici menštruačného cyklu, vtedy sú prsníky menej citlivé. Strach pomáha zmenšiť aj citlivý prístup a rady rádiologických asistentov,“ prízvukuje MUDr. Andrea Šalatková.

Do tunela s hudbou

Mnohým pri magnetickej rezonancii pomáha obľúbená hudba alebo rozprávka. „Počas vyšetrenia im ju púšťame do slúchadiel. Do ruky dostanú balónik, ktorý môžu stlačiť, ak by to nezvládali. Ak je to možné, dávame pacienta do tunela nohami, niekedy to veľmi pomôže. Ďalšou možnosťou je užiť pred vyšetrením lieky na upokojenie, prípadne podanie sedatíva do žily. Magnetická rezonancia môže odhaliť dovtedy nepoznanú klaustrofóbiu a aj jej príčinu. Stalo sa napríklad, že dotyčný si spomenul na pád do pivnice v detstve,“ dodáva primárka.

Čítajte aj: Bojíte sa hadice? Lekár radí, prečo nepodceniť endoskopiu