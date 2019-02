Nechajte vyniknúť iskru vašich očí! Dioptrií vás zbavia špeciálne šošovky

Ochorenia zraku prichádzajú skôr než kedysi. Neradno ich podceňovať. Navyše vám dnes medicína pomôže po estetickej stránke.

Dožívame sa vyššieho veku než naši predkovia. Aj životný štýl sa zmenil. Sme aktívnejší, a chceme žiť bez obmedzení. Avšak s niektorými diagnózami sa stretávame v omnoho mladšom veku, než tomu bolo kedysi.

Nielen katarakta

Vekom podmienenému ochoreniu sivému zákalu sa nevyhne nik, a to bez ohľadu na životný štýl, prevenciu či genetiku. Šošovka sa vplyvom metabolických procesov, ktoré v nej prebiehajú, zakalí neskôr každému. K tomu prispieva nadmerné používanie najmodernejších technológií a vplyv elektromagnetického žiarenia. Katarakta, teda sivý zákal, preto už nie je len problémom seniorov.

Čítajte: Zmenili sa vám odtiene bielej? Sivý zákal prichádza o 10 rokov skôr než kedysi!

Našťastie, aj medicína napreduje, preto je možné sa ho zbaviť bezpečným a bezbolestným operačným zákrokom. Hradí ho zdravotná poisťovňa. Obávať sa ho nie je treba.

Objavujú sa aj ďalšie očné problémy. Ľudia po 50-ke siahajú častejšie aj po viacerých okuliaroch naraz. Následné striedanie okuliarov je nepraktické, preto sú voľbou ľudí multifokálne okuliare. No každý si na ne nezvykne.

Rozlúčte sa s nimi

V niektorých prípadoch si človek na multifokálne okuliare predsa len zvykne, no k životnému štýlu a k záľubám sa jednoducho nehodia.

Zbaviť sa ich po päťdesiatke je možné vďaka zákroku, ktorým chirurg implantuje multifokálne vnútroočné šošovky. „Je možné nimi odstrániť akýkoľvek počet dioptrií do blízka aj do diaľky. Trendom sú trifokálne šošovky. Tie poskytujú špeciálne pohodlie pacientom, ktorí pracujú dlhé hodiny na počítači a potrebujú perfektné videnie nielen na čítanie a do diaľky, ale aj na strednú vzdialenosť,“ opísala metódu MUDr. Lucia Sonntag z popradskej očnej kliniky.

Okrem zdravotných benefitov poskytujú aj ďalšie výhody tak pre ženy ako aj pre mužov. Hrubé sklá totiž často skresľujú črty tváre a neprirodzene zväčšujú oči. „Po operácii ženy často celkom ožijú, ich oči nádherne vyniknú. Pluskárky sa bez okuliarov nedokážu nalíčiť. Po zákroku sa často vidia po rokoch zblízka prvýkrát. Opäť si zadovážia líčidlá a ich tvár správnym mejkapom a novým mäkším, príjemnejším výrazom doslova omladne,“ dodáva na záver popradská očná lekárka.