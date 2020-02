Od diagnózy len 5 rokov života. Táto choroba je horšia ako rakovina, ako zakročiť?

Desíte sa rakoviny? Srdcové zlyhávanie zabíja do piatich rokov. Ako sa prejaví, že hrozí aj vám?

Vývoju srdcového zlyhávania pomôže značne predísť, ak najneskôr po štyridsiatke schudnete, vyhnete sa cukrovke, alebo ju aspoň budete mať pod kontrolou, budete poznať a kontrolovať hodnoty krvného tlaku a zbavíte svoje telo závislosti od alkoholu a cigariet.

Nebolí

Viac ako polovica Slovákov nad štyridsať rokov má problémy so srdcom. Dvadsaťštyritisíc ročne naň umrie, najčastejšie sa preň prijíma do nemocnice. No aj tak nás najviac desí rakovina. Miera prežívania pacientov s týmto ochorením je podobná prežívaniu pacientov s rakovinou hrubého čreva a je horšia ako s rakovinou prsníka alebo prostaty. „Na rozdiel od onkologických ochorení sa ľuďom nespájajú s bolesťou a utrpením. Srdcovo-cievne ochorenia často nebolia. No ľudia s nimi mávajú kvalitatívne horší život,“ vymenúva docentka MUDr. Eva Gonçalvesová, primárka oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca, výsledky čerstvého slovenského prieskumu.

Do 5 rokov

Spomedzi kardiovaskulárnych ochorení má najhorší trend chronické srdcové zlyhávanie. Kým pred štrnástimi rokmi naň na Slovensku zomrelo vyše tisícdvesto ľudí, pred dvoma už viac ako tritisícdvesto. „Až polovica pacientov zomiera v priebehu piatich rokov,“ prízvukuje docentka Gonçalvesová, prečo je srdcové zlyhávanie zákerné.

Nestíha pumpa

„Srdcové zlyhávanie je stav, keď srdce ako pumpa prečerpávajúca krv jednoducho nestíha. Alebo stíha len s vynaložením práce navyše. Najväčším problémom je, že jeho príznaky – únava, dýchavičnosť, opuchy členkov, nechutenstvo – sa dajú veľmi ľahko prehliadnuť alebo prijateľne zdôvodniť pribúdajúcim vekom či stratou kondície. Postupuje väčšinou veľmi pomaly, v priebehu rokov, a tým dáva šancu človeku ‚prispôsobiť sa situácii‘. Preto diagnóza prichádza často až po prvej hospitalizácii. Správne a včasné rozpoznanie príznakov a skoré začatie liečby môže človeku výrazne pomôcť žiť dlhší a kvalitnejší život napriek tejto diagnóze,“ ozrejmuje kardiológ Roman Margóczy.

„Populácia starne. Zvyšujúci sa vek je jedným z rizík chronického srdcového zlyhávania. Stúpa výskyt ochorení, ktoré vo svojom prirodzenom vývoji smerujú k zlyhávaniu srdca – vysoký krvný tlak, infarkt myokardu, cukrovka, obezita,“ upresňuje doktor Margóczy. „Vieme ho liečiť, nie však vyliečiť. Znie to azda príliš kruto, ale komu raz diagnostikovali srdcové zlyhávanie, skôr či neskôr tomuto ochoreniu podľahne. Je však veľa možností, ako život predĺžiť a skvalitniť. Poznať riziká, ktoré sú v pozadí syndrómu zlyhávania srdca, a snažiť sa ich ovplyvniť s cieľom oddialiť alebo aspoň spomaliť postup ochorenia,“ nabáda doktor Margóczy pri podozrivých príznakoch nečakať a vyhľadať lekára.

6 parametrov zdravého srdca

Pulz – na zápästie, vnútornú časť lakťa, krku či slabiny priložte prst, spočítajte koľkokrát udrelo srdce za 20 sekúnd, vynásobte troma, u dospelých ľudí je v norme 60 až 100 úderov za minútu, dlhodobo v horných úrovniach môže stresovať srdce

– na zápästie, vnútornú časť lakťa, krku či slabiny priložte prst, spočítajte koľkokrát udrelo srdce za 20 sekúnd, vynásobte troma, u dospelých ľudí je v norme 60 až 100 úderov za minútu, dlhodobo v horných úrovniach môže stresovať srdce Tlak krvi: normálny je 120/80, ak opakovane nameriate v pokoji hodnotu vyššiu ako 140/90, ste hypertonik a ohrozujete srdce

normálny je 120/80, ak opakovane nameriate v pokoji hodnotu vyššiu ako 140/90, ste hypertonik a ohrozujete srdce BMI: hmotnosť v kg vydeľte výškou v m2, hodnota nad 25 je riziko pre srdce, nad 40 ohrozuje život

hmotnosť v kg vydeľte výškou v m2, hodnota nad 25 je riziko pre srdce, nad 40 ohrozuje život Obvod pása: merajte v oblasti medzi spodným okrajom posledného rebra a hrebeňom bedrovej kosti, viac ako 80 centimetrov u žien a viac ako 94 centimetrov u mužov je riziko pre srdce

merajte v oblasti medzi spodným okrajom posledného rebra a hrebeňom bedrovej kosti, viac ako 80 centimetrov u žien a viac ako 94 centimetrov u mužov je riziko pre srdce Cholesterol: zmeria vám ho iba lekár na preventívnej prehliadke, ideálna hodnota celkového cholesterolu je do 5 mmol/l, vyššia ohrozuje srdce

zmeria vám ho iba lekár na preventívnej prehliadke, ideálna hodnota celkového cholesterolu je do 5 mmol/l, vyššia ohrozuje srdce Cukor v krvi: dajte si zmerať u lekára na preventívnej prehliadke, ideálna hodnota: medzi 3,3 až 5,6 mmol/l Neviete aspoň jednu z týchto hodnôt? Zrejme si nepamätáte, kedy ste boli naposledy na preventívnej prehliadke. Dobehnite to a snažte sa dostať na normu.

Dostaňte pod kontrolu

Ak vám lekár na základe vyšetrenia diagnostikuje srdcové zlyhávanie, musíte doživotne brať lieky – aj na vysoký tlak a cukrovku. Tie výrazne pomôže dostať pod kontrolu zdravá životospráva.

