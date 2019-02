Odborné terapie pre chrbticu: Vyberte si vhodnú pre vás! Alebo ste skôr za alternatívu?

Metód, ktoré sľubujú zmierniť či odstrániť bolesti chrbta, sú desiatky. Treba len zistiť, čo zafunguje na vás.

Nájsť presný dôvod bolestí chrbta, je často veľmi komplikované a presnú odpoveď nemusí dať ani najmodernejšia technika. Preto aj vhodnú terapiu často treba hľadať. Lekár pri tom potrebuje vašu súčinnosť.

Ozónoterapia

Miniinvazívny, neoperačný, ambulantný zákrok. Ide o injekčnú aplikáciu medicínskeho ozónu v presne stanovenom množstve a koncentrácii do blízkosti poškodenej platničky pod CT kontrolou. Zmes plynov ozónu a kyslíka sa podáva cez punkčnú ihlu do postihnutého miesta pri plnom vedomí. Zákrok je bolestivý, no väčšina pacientov ho znáša hrdinsky. U citlivejších sa môže objaviť nevoľnosť.

Oficiálne je účinnosť prezentovaná ako 80 až 85 %-ná. Na niektorých pracoviskách zákrok čiastočne hradia zdravotné poisťovne. Ozónoterapia nie je vhodná pre tehotné ženy, malé deti a ľudí s výrastkami a degeneratívnymi zmenami na chrbtici či s vážnymi ochoreniami. Efektívnejšia je u ľudí mladých a v strednom veku.

Elektroterapia

Nervy a svaly sú pri tejto bezbolestnej metóde stimulované striedavým elektrickým prúdom rôznej frekvencie. Liečia sa tak ortopedické aj neurologické ochorenia. Využíva sa najmä pri bolestiach driekovej časti chrbtice. Keďže liečba využíva elektrický prúd, nemôžu ju podstúpiť ľudia, ktorí majú v tele kovový implantát, kardiostimulátor, tehotné ženy, ľudia s kožnými poraneniami a s horúčkou.

Magnetoterapia

Pod vplyvom magnetického poľa sa v poškodenom tkanive rovnomerne tvoria slabšie elektrické prúdy. Terapia nebolí a pôsobí aj ako prevencia proti bolesti. Dá sa absolvovať v zdravotníckom zariadení, no efekt sa ukáže až po dlhodobejšej liečbe, preto sa používajú aj prístroje na domácu liečbu. Nesmiete však mať kardiostimulátor a pozor si musíte dávať, aj ak máte implantované kĺby, pretože môže dôjsť k ich poškodeniu.

Termoterapia

Väčšine bolestí chrbta prospeje sucho a teplo. Teplom terapeuti liečia skrátené šľachy a svaly a zmierňujú bolesti krčnej chrbtice, krížov, kĺbov, šliach a väzov. Poškodené tkanivá sa vďaka zahriatiu lepšie zotavujú a menej bolia. Odborník vám pomôže napríklad parafínovými zábalmi, ale pomôcť si môžete jednoducho aj sami. Kožušinovým „obličkovým“ pásom, nahriatym vankúšikom, hrejivou náplasťou z lekárne, infračervenou lampou. Pozor však na akútne zápaly, teplo by ich len podporilo!

Laseroterapia

Je formou svetloliečby s protizápalovými účinkami, ktoré tlmia aj bolesť. Pôsobením laseroterapie sa rýchlejšie zotavujú a hoja poškodené tkanivá. Terapeuti ju odporúčajú najmä pacientom s reumatickými ochoreniami, poúrazovými stavmi, so zápalmi šliach a degeneratívnymi ochoreniami chrbtice a kĺbov. Vykonávať laseroterapiu musí odborník.

Ak sa nebojíte ihiel, skúste akupunktúru. Patrí medzi najstaršie liečby na svete a uznáva ju aj Svetová zdravotnícka organizácia. Vykonávať ju môžu len ľudia s medicínskym vzdelaním. Funguje na princípe cieleného dráždenia aktívnych bodov buď vpichom, teplom, tlakom, alebo jemným elektrickým prúdom. Za najúčinnejšiu sa považuje klasická akupunktúra pomocou 10 až 12 ihiel. Vyhýbať by sa jej mali pacienti s poruchami zrážavosti krvi, so psychotickými stavmi a v niektorých prípadoch aj tehotné ženy.

Bankovanie

Potom je tu tiež bankovanie. Pomáha uvoľniť stuhnuté svaly a prekrvuje svalové tkanivá. Terapeut vám na chrbát popri chrbtici poprikladá nahriate sklenené alebo umelé banky, ktoré sa pôsobením podtlaku za pomoci tepla prisajú na kožu. Nie je vhodné v tehotenstve, počas silnej menštruácie, pri zvýšenej teplote, u ľudí s vysokým tlakom či s hemofíliou.

Niektoré pracoviská ponúkajú liečbu krvnou plazmou, ktorá je vyrobená z vašej odobratej krvi. Aplikuje sa do facetových kĺbov, drobných kĺbov vychádzajúcich zo stavcov. Plazmu treba aplikovať opakovane a mala by urýchliť a skrátiť uzdravovanie pri akútnych aj chronických problémoch chrbtice. Nehradí ju zdravotná poisťovňa.

