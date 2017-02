Odľahčite pleť! Strava a triky, ktoré pomôžu pri liečbe akné

Akné znepríjemňuje život vyše osemdesiatim percentám tínedžerov. Problémy sa dedia a aj ľahšie formy si vyžadujú ruky odborníka, aby sa nezhoršili a nezanechali na tvári jazvičky.

Vyrážky trápia väčšinu tínedžerov. Nenechajte zlé akné prejsť do ešte horšieho. Autor: Profimedia.sk

Zdá sa vám, že sa vám v zime zhoršilo akné? Nemusí ísť len o pocit. Problematickej pleti skutočne prajú skôr teplejšie mesiace a mierna dávka slnečného žiarenia. „Jedným z faktorov, ktoré sa podpisujú pod horším stavom akné, je chladné, veterné a suché počasie. Rovnako ako striedanie pobytu na mrazivom vzduchu a vo vykúrených priestoroch,“ vysvetľuje MUDr. Janka Holešovská z medicínsko-estetického centra v Poprade.

„Pozitívne protizápalové a antibakteriálne účinky má práve aj slnečné žiarenie, ktorého je počas zimy nedostatok.“ Akné vzniká pre poruchu rohovatenia buniek vo vlasovo-mazovom vačku, ktorý sa upchá. Väčšinou sa spája s obdobím, keď dochádza k zvýšenej tvorbe mazu. Tento proces najčastejšie súvisí s hormonálnymi zmenami v kombinácii s genetikou. Ak sa k zvýšenej tvorbe mazu pridá predispozícia a nadmerné bakteriálne osídlenie pleti, vznikne zápal a akné.

Opýtajte sa lekára

Ak sa na tvári objavia väčšie zapálené ložiská, nepúšťajte sa do experimentov. Vytláčaním vyrážok si infekciu len roznesiete po tvári. Či je potrebná liečba a ako bude vyzerať, to musí určiť dermatológ.

Kombinujte

Prvým krokom pri riešení problematickej pleti je hĺbkové čistenie. Pri riešení akné sa metódy vzájomne kombinujú. „Ide o spomínané hĺbkové čistenie pleti a dermatokozmetické procedúry ako chemický píling, svetloliečba alebo laser. Tie patria do rúk odborníka,“ upozorňuje doktorka Holešovská. „Pri nedostatočnej reakcii na lokálnu liečbu alebo pri prechode akné do ťažšieho stupňa, pri ktorom sa tvoria zápalové uzly a cysty, je potrebná kombinácia s celkovou liečbou.“ Pri niektorých prejavoch akné sa využíva aj hormonálna antikoncepcia. U dievčat potláča tvorbu mužských hormónov vo vaječníkoch, no po vysadení sa môže problém vrátiť.

Chce to trpezlivosť

Počítajte s tým, že liečba akné je dlhodobý proces. Prvé zlepšenie sa dostavuje po týždňoch až mesiacoch, ale aj to je veľmi individuálne. Ľahšie formy akné sa môžu upraviť už po pravidelnom čistení a pri správnej kozmetike. „Zdĺhavý priebeh majú zápalové formy. Bez liečby môžu prejsť do ťažších foriem. Často sa potom hoja aj s následkami. Ide o jazvičky a farebné zmeny kože, ktoré sú trvalé. Môžu ich zjemniť len hlboké chemické pílingy alebo ošetrenie laserom, prípadne ošetrenie pleti vlastnou plazmou. Výsledok však nemusí byť stopercentný,“ približuje lekárka.

Pozor na alkohol

Snahu odborníkov musíte podporiť domácou starostlivosťou. Nutnosťou je pravidelné čistenie pleti ráno a večer. „Vlažnou vodou, prípadne večer čistiacim gélom. Na dočistenie použite pleťovú, micelárnu vodu. Potom naneste na pleť krém,“ pridáva tipy odborníčka. Obyčajný krém však nestačí. Vyberte si liečebnú kozmetiku v lekárni, ktorá obsahuje účinné látky tlmiace zápal a upravujúce tvorbu mazu. Tabu sú prípravky s obsahom alkoholu. Hoci túžite po tom, aby ste mastnú pokožku vysušili, alkohol nie je správny. Pri prvých stupňoch akné by ste mali chodiť na odborné čistenie priemerne každé dva týždne. Ak sa stav upraví, stačí, keď zájdete ku kozmetičke raz za mesiac.

„Vhodná je vyvážená, ľahko stráviteľná strava s dostatkom čerstvej zeleniny a ovocia. Vyhnite sa potravinám s vysokým glykemickým indexom, rovnako nie je vhodné väčšie množstvo mliečnych výrobkov,“ radí MUDr. Janka Holešovská. „Môžu stimulovať tvorbu kožného mazu. Odporúčam vyhnúť sa potravinám, ktoré zaťažujú tráviaci trakt. Dôležité je i pravidelné vyprázdňovanie a dodržiavanie pitného režimu.“

Strava akné určite nevyvoláva, rovnako ani nenájdete špeciálnu diétu, ktorá by pleť sčista-jasna vylepšila. Oplatí sa však dodržiavať určité pravidlá. Nezabúdajte, že medzi potraviny s vysokým glykemickým indexom patrí napríklad aj biele pečivo, kukurica či koláče. Dávajte si pozor aj na vysokú konzumáciu rafinovaných cukrov a príliš pikantné potraviny.

Mejkap pomôže

Rozhodli ste sa maskovať akné mejkapom? Správne zvolený prípravok, ktorý zohľadní typ a stav pleti, póry neupchá. Ideálne sú takzvané antikomedogénne, alebo nekomedogénne, prípravky. Vždy ich nanášajte na vyčistenú pleť. „Vhodné sú dermatokozmetické mejkapy. Pri zvýšenej mazotvorbe vám pomôže aj zmatňovanie pleti púdrom. Podľa typu výrobku si môžete naniesť pod mejkap aj krém. Pri kombinovaných dermatokozmetických prípravkoch však nie je potrebný,“ radí doktorka Holešovská.

Osamelé vyrážky pomôže zamaskovať aj krycia tyčinka. Na nanášanie mejkapu používajte radšej prsty. Ruky máte vždy čisté. V hubkách a štetcoch sa skôr držia baktérie. Len málokto si nájde čas na ich pravidelné pranie.

