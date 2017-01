Opäť na vás čosi lezie? Držte svoju imunitu na uzde!

Obdobie kýchania, kašlania a soplenia je v plnom prúde a my sa snažíme nájsť všeliek, ktorý by nás čo najrýchlejšie a najefektívnejšie z tohto stavu dostal. Nepodceňujte žiadne príznaky, obraňujte svoje telo preventívne a ak ste už prechladli nedovoľte, aby prechladnutie prepuklo do vyššieho štádia.

Bolesti hlavy, škrabanie v hrdle a kýchanie sú náznakmi, že sa s naším telom niečo deje. Chce nám tým dať najavo, že by sme mali spomaliť a viac sa zaoberať svojou imunitou. Nádche či chrípke sa vyhnúť nie vždy dokážeme. Najmä v takomto období. Dospelí človek býva prechladnutý minimálne dvakrát do roka. „Pri infekčnom ochorení ako je prechladnutie a chrípka sa vírusy šíria najmä vzduchom v podobe malých kvapôčok a to pri kýchaní alebo keď sa dostanú do priameho kontaktu so sliznicou úst a nosa. Prvými náznakmi ochorenia je kýchanie, bolesti hlavy, hrdla a usoplený nos. Príznaky nepodceňujte, choroba môže vypuknúť do vážnejšieho stavu,“ varuje MUDr. Katarína Šimovičová.

Prechladnutie spôsobí vírus

Prechladnutie nespôsobujú baktérie, ale vírusy, preto vám užívanie antibiotík nezaberie. Nespôsobuje ho ani chladné počasie. Je to len podporujúci faktor. Zmeny v teplotách vám však môžu oslabiť imunitný systém. Preto je veľmi dôležité, aby ste sa do mínusových teplôt dobre obliekli. Vírusom sa dobre darí najmä v teplým a v zle vetraným miestnostiach. Preto pravidelne vetrajte.

Zvlhčovanie nosovej sliznice má svoje opodstatnenie

Každodenné čistenie ústnej dutiny nám príde samozrejmé. Na nos akosi zabúdame a práve v ňom vzniká väčšina ochorení. Suchý a teplý vzduch nosovú sliznicu oslabuje. Preto je dôležité udržiavať ju zdravú a zvlhčovať ju. Na prevenciu voči ochoreniu môže pomôcť pravidelné inhalovanie, ktoré zvlhčuje sliznicu, ale aj celkovo dýchacie cesty. Používa sa nato špeciálny inhalačný roztok – liečivá minerálna voda určená na inhaláciu alebo aerosólny roztok. Voľakedy bolo potrebné chodiť na inhaláciu k lekárovi. Dnes vám postačia domáce inhalátory, ktoré si môžete zakúpiť aj v lekárňach alebo v predajniach so zdravotnými potrebami. Nemýľte si však inhalovanie s naparovaním sa nad hrncom s horúcou vodou. Rozdiely nie sú zanedbateľné. Inhalovanie je účinnejšie. „Prístroj rozprašuje inhalovaný roztok alebo liečivú minerálku vodu určenú na inhalovanie vďaka unikátnej technológii na malé čiastočky, ktoré efektívne prechádzajú až do spodných dýchacích ciest a prenikajú až do pľúcnych alveol, kam sa žiadny sirup či vodná para z hrnca s bylinkami pri klasickom naparovaní nedostanú. Práve preto je aj inhalovanie účinnejšie, ako naparovanie,“ tvrdí MUDr. Katarína Šimovičová. Pri inhalovaní nevdychujete horúcu paru, ale aerosól izbovej teploty. Je vhodné pre každého či už trpíte nádchou, chrípkou alebo alergiou. Dokonca je vhodná aj pre astmatikou. Inhalovanie zvlhčuje nos, napomáha vykašlávaniu a uvoľňuje od hlienov. Nakoľko je aerosól špeciálny roztok alebo liečivá minerálna voda určená na inhalovanie, chémie sa báť nemusíte, liečba je bezlieková. Ďalšou výhodou, ktorú inhalátor poskytuje, je jednorazová investícia. Vydrží vám roky a o jeden sa môže deliť celá rodina. Dobrú službu poskytujú inhalátory Omron. Ak máte malé deti, určite ich potešíte a proces inhalovania im spríjemníte veselými farebnými figúrkami, ktoré má pribalené inahlátor Omron CompAir C801 KD.

Pozor na kontakt s ľuďmi

Pravidelný pohyb na čerstvo vzduchu vám prospeje aj keď ste už prechladnutý. Pokiaľ však nemáte zvýšenú teplotu! Nezabudnite sa však dobre obliecť a to hlavne od nôh. Studený vzduch prospieva zdurenej sliznici a uvoľňuje hlieny. Ak máte doma prechladnuté dieťa, poriadne ho zababušte a choďte sa s ním prejsť von. „Ideálne je, ak dieťatko necháte spať v kočíku vonku na balkóne alebo počas prechádzky. Neplatí to však v prípade, keď má dieťa zvýšenú teplotu alebo fúka vonku silný studený vietor!“ radí doktorka. Prechladnúť môžete po kontakte s chorými ľuďmi. Preto sa vyhýbajte preľudneným miestam, pravidelne si umývajte ruky a vyhýbajte sa dotykom tváre, aby sa vám vírusy nedostali do tela cez sliznicu.

Drobci to majú tiež ťažké

Malé deti to majú o to horšie, že si nedokážu soplíky odstrániť samé. Plný noštek im robí problém najmä počas spánku a kŕmenia, kedy nedokážu sať materské mlieko a dýchať zároveň. Preto je dôležité pred kŕmením soplíky odsať a nosovú sliznicu zvlhčovať. Aj tu môže dobre poslúžiť inhalátor, ako napríklad DuoBaby, ktorý obsahuje dva v jednom – odsávačku a inhalátor.