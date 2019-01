Opúchajú vám nohy? Či sú to choré žily ľahko zistíte

Naliate lýtka alebo členky, pretekajúce z topánok, nohám na kráse nepridajú. Cítite v nich aj ťažobu, napätie, bolesť?

Ak dlho stojíte alebo sedíte so spustenými nohami, steny žíl sa rozšíria viac, ako by mali. Chýba im dostatočné napätie. Nedokážu zadržať tekutinu, ktorá sa presúva do dolných končatín a hromadí sa tam.

Vznikajú pri záťaži cez deň

Dobre to poznajú čašníci, kaderníčky, predavačky, ale i ľudia so sedavým zamestnaním. „Zdraví ľudia sa k opuchom dopracujú, ak chronicky preťažujú dolné končatiny. To má za následok poruchu prekrvenia. Od chorobných opuchov ich odlíšite ľahko. Najčastejšie sa objavujú okolo členkov a na dolnej časti predkolenia. Sú mäkké, bez farebných prejavov a tvoria sa symetricky na oboch nohách. . V noci, keď sa žilový systém vyprázdni, alebo keď si nohy vyložíte, rýchlo ustúpia,“ vysvetľuje cievny chirurg MUDr. Tibor Molčan.

Na opuchy sú väčšmi náchylní ľudia s chronickou žilovou nedostatočnosťou a kŕčovými žilami. Odborník objasňuje: „Žily na dolných končatinách sú ďalej od srdca a zároveň najnižšie. Čerpacia funkcia srdcového svalu tu už neúčinkuje a krv musí prekonať veľkú vzdialenosť v opačnom smere, ako pôsobí gravitácia. Ak majú žily z rôznych príčin oslabené steny, pod tlakom krvi sa rozťahujú."

Keď prestanú dobre fungovať aj žilové chlopne

„Situácia sa ešte zhorší. Krv, ktorá by mala prúdiť od členkov k srdcu a z povrchových žíl do hlbokého žilového systému, sa v žilách spomaľuje, hromadí alebo sa dokonca vracia späť. Dôsledkom sú nepekné uzly, varixy, ktoré sa vydúvajú až na úroveň kože,“ pokračuje odborník.

Opuchy sa v takom prípade zväčša objavia v dolnej polovici predkolenia, okolo členkov a na priehlavku. Vyvíjajú sa cez deň, hlavne ak v práci sedíte alebo stojíte, alebo v horúčavách. „Podobne ako fyziologický opuch, aj tento ustúpi po dostatočne dlhom spánku, a keď si odpočiniete s nohami vyloženými do vyššej polohy. Keď je však záťaž väčšia a z rôznych dôvodov nefunguje odčerpávanie krvi smerom do srdca, opuchy pretrvávajú,“ upozorňuje odborník.

Pri ťažších formách žilovej nedostatočnosti hrozí, že prejde až do otvoreného vredu predkolenia. „Spravidla sa vyvinie na jednej končatine, najmä na vnútornej strane predkolenia nad členkom. V okolí defektu koža odumiera a výrazne mení farbu. Liečba je časovo i finančne veľmi náročná.“

Nutné antibiotiká

Opuchy nôh, ktoré súvisia so žilovou nedostatočnosťou a žilovou trombózou, patria do kompetencie cievnych lekárov a chirurgov. Zaoberajú sa aj lymfatickými miazgovými opuchmi, ktoré vznikajú ako dôsledok infekcie mäkkých tkanív nohy a predkolenia, hlavne v oblastiach drénovaných lymfatickými cievami.

Tieto opuchy sú veľmi bolestivé, koža v mieste infekcie je červená, teplá až horúca, napnutá. Sprevádza ich zvýšená telesná teplota a treba ich čo najskôr liečiť antibiotikami.

Zákerný trombus

Noha môže opuchnúť aj pri hlbokej žilovej trombóze, ktorá sa vyvinie kedykoľvek, nielen v lete či pri zvýšenej záťaži. Do rizikovej skupiny patríte, ak máte poškodenú žilovú stenu, poruchu zrážacích krvných faktorov alebo poruchu cirkulácie krvi v žilovom systéme.

„V niektorej veľkej žile dolnej končatiny sa vytvorí krvná zrazenina, prilepí sa k cievnej stene a postupne zablokuje prietok krvi,“ hovorí doktor Molčan. Najčastejšie opúcha predkolenie. Ak sa trombus vytvorí v niektorej stehnovej alebo panvovej žile, výrazne opuchne aj stehno. Opuch býva tuhý, bolestivý, kože je napnutá a modrastá. Neustupuje ani v noci a pretrváva niekoľko mesiacov, aj pri adekvátnej a účinnej liečbe.

„Keď sa zrazenina za určitých okolností uvoľní od cievnej steny, vycestuje cez krvný žilový obeh do srdca a potom do niektorej pľúcnej tepny. Nastane pľúcna embólia, ktorá sa môže končiť až smrťou. Stane sa to napríklad pri prudkej zmene polohy, keď do pohybu zapojíte svalstvo dolných končatín, alebo sa zvýši vnútrobrušný tlak.“

7 rád proti opuchom

Pri bežných opuchoch stačí, keď sa budete viac hýbať:

Chodievajte čo najviac pešo, namiesto výťahu používajte schody. Športujte, vyberajte si aktivity, ktoré nezaťažujú kĺby a zároveň využívajú princíp svalovej pumpy. V lete je ideálne korčuľovanie, bicyklovanie, rýchla chôdza, nordic walking a najmä plávanie. Noste elastické tlakové pančuchy alebo podkolienky, stačí prvá kompresívna trieda, aspoň počas záťaže. Pred dlhou cestou, najmä v lete, užívajte preventívne venofarmaká, lieky na posilnenie žilovej steny a zlepšenie hemodynamiky žilového systému. Poraďte sa s lekárom a vyberajte prípravky obsahujúce molekulu diosmínu. Ak opuch sprevádzajú kŕče, pomáha magnézium v nápojoch či v šumivých alebo klasických tabletkách. V lekárni dostanete tablety, krémy a gély z liečivých rastlín - pagaštana konského, listnatca bodlinatého, z listov a bobúľ hrozna.

4 pre cestovanie

V lietadle alebo v autobuse si vyberte sedadlo, ktoré vám dovolí hýbať nohami alebo je pri chodbičke. Neseďte s prekríženými nohami. Keď sa dá, vyložte si ich. Každé dve hodiny si spravte prestávku, vystúpte z auta či z autobusu a zacvičte si jednoduché cviky - napínajte lýtko, krúžte nohou v členku, hýbte prstami. Vo vlaku sa poprechádzajte. Pite veľa tekutín, nie však alkohol a kávu. Nefajčite a neužívajte upokojujúce prostriedky.

Keď sa chystáte na dlhý let:

Ak vám opúchajú nohy, máte kŕčové žily, prejavy žilovej nedostatočnosti a iné rizikové ochorenia, viac ako päťdesiat rokov, navštívte predtým lekára a požiadajte ho o predpísanie nízkomolekulového heparínu. Je to preventívny liek proti cestovateľskej trombóze, ktorý zabraňuje zrážaniu krvi. Účinkuje 24 hodín.

Dostanete roztokom naplnenú striekačku s veľmi tenkou ihlou podľa hmotnosti. Jednu ampulku si pichnete do podkožia na bruchu pred odchodom na letisko, druhú si zabaľte do batožiny. Aplikujete si ju do kožného záhybu, ktorý si vytvoríte palcom a ukazovákom.