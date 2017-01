Overené! Kmeňové bunky vyliečia vaše boľavé kĺby

Vedeli ste, že každý druhý človek po 50-ke pociťuje neznesiteľné bolesti v kĺboch? Nečakajte, kým vás artróza posadí na invalidný vozíček a riešte ju včas!

Artróze sa, žiaľ, nevyhne takmer nikto z nás. Väčšinou vznikne dôsledkom prirodzeného opotrebovania kĺbov, ale často aj poúrazových zmien a nadmernej záťaže kĺbov. Nielenže nás obmedzuje v pohybe, ale je i veľmi bolestivá a mnohí pacienti siahajú po agresívnych liekoch proti bolesti, ktoré majú viac ako nepriaznivý vplyv na žalúdok, pečeň i obličky. Bolesť síce na chvíľu utíšite, ale zničený kĺb nevyliečite. Keď je už bolesť neznesiteľná a pohyb značne obmedzený, zostáva posledná možnosť - výmena kĺbu spojená s niekoľkotýždňovou PN a bolestivými rehabilitáciami. Alebo žeby nie?

Liekom na boľavé kĺby sú kmeňové bunky

Princíp úspechu liečby kmeňovými bunkami spočíva v tom, že sú súčasťou nášho tela a teda ich organizmus prijme oveľa lepšie než cudzí predmet v podobe umelého kĺbu. Najviac kmeňových buniek sa nachádza v tuku a kostnej dreni. Majú schopnosť nahradiť bunky rôznych orgánov a vyliečiť tak mnohé ochorenia. Zatiaľ najviac preskúmanou oblasťou je ich využitie v liečbe ochorení kĺbov, a to tak, že kmeňové bunky sa zmenia na chrupavkové a upravia povrch opotrebovanej chrupavky.

V Nemocnici Malacky sa kmeňovými bunkami liečia nielen veľké kĺby ako kolenné či bedrové, ale i najmenšie záprstné kĺby na rukách. Ako sa táto metóda dostala na Slovensko? „Vznikla ako experimentálna liečba artrózy v skorých štádiách. K nám sa dostala prostredníctvom spoločnosti BHI, ktorá priniesla know-how na Slovensko,” ozrejmuje MUDr. Milan Hric z Nemocnice Malacky, kde sa zaoberajú liečbou kĺbov kmeňovými bunkami.

Za pár hodín budú vaše kĺby ako nové

Zatiaľ čo výmena bedrového kĺbu je dlhodobejšia záležitosť aj z pohľadu rekonvalescencie, liečba kĺbov kmeňovými bunkami trvá len niekoľko hodín.

V prvej fáze vám špecialista nájde miesto s dostatočným množstvom tukového tkaniva, zväčša ide o brucho. Kmeňové bunky sa špeciálnym spôsobom izolujú a takto pripravené sa aplikujú do poškodeného kĺbu. „Pacient do hodiny od aplikácie môže odísť domov po vlastných nohách, a to bez nutnosti používania barlí,” hovorí o svojich skúsenostiach lekár Milan Hric.

Výsledky hovoria za všetko

V roku 2015 podstúpilo liečbu vlastnými bunkami 75 pacientov. Viac ako

77 % pacientov priznalo, že po polroku od zákroku liečené kĺby prestali takmer pociťovať a takmer polovica dala liekom od bolesti zbohom úplne. Chcete byť jedným z nich aj vy?

Všetky dôležité informácie, ktoré sa týkajú liečby kĺbov kmeňovými bunkami, môžete nájsť na internetovej stránke Nemocnice Malacky na www.liecbaklbov.sk