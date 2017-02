Pacienti už nezostanú bez liekov. Problém rieši hrozba závratnej pokuty

Pacienti by sa viac nemali dostávať do život ohrozujúcich situácií, kedy sa nevedeli dostať k predpísanému lieku. Výška sankcií sa jeho nedodanie od apríla rapídne porastie.

Od apríla vstúpi do účinnosti časť novely zákona o liekoch, ktorá prináša tzv. emergentný systém. V rámci neho sa má pacient k lieku dostať do 48 hodín. „Zabezpečuje povinnosti držiteľa registrácie, teda výrobcu, spolu s distribútorom a lekárňou vydať pacientovi liek do 48 hodín pod hrozbou vysokej sankcie," priblížil minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

Doterajšie pokuty nestačili

Lekáreň zašle výrobcovi alebo distribútorovi anonymizovaný recept. Pokiaľ liek nedodajú, bude hroziť pokuta do 100.000 eur, v prípade opakovania až milión eur. Podobná povinnosť platila aj doteraz, podľa šéfa rezortu sa však veľmi nedodržiavala

Ozrejmil, že lekárne síce mali 24-hodinovú lehotu na výdaj lieku pacientovi, povinnosť však už neplatila pre výrobcov a distribútorov. „Sankcie za nedodržiavanie boli veľmi nízke, a preto sa ani nedodržiavala," poznamenal.

Šéf Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ deklaroval, že komora bude s lekárnikmi aktívne komunikovať, aby pomohli nový systém "uviesť do života". Zároveň pripomína, že lekáreň by sa v prvom rade mala snažiť liek zabezpečiť štandardným spôsobom do 24 hodín. Verí, že po spustení emergentného systému sa systém na hlásenie nedostupnosti liekov bude v priebehu niekoľkých mesiacov využívať už len minimálne.

