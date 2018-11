Padlo vám niečo do oka? Očná lekárka vám poradí ako smietku vybrať

Niekedy vás zachráni rýchle žmurkanie, inokedy obyčajná voda. Oko vás však niekedy bolestivo reže niekoľko dní. Kedy už musíte navštíviť očného lekára?

Stačí prejsť po chodníku za veterného počasia a už si šúchate oko, do ktorého vám niečo padlo. Väčšinou stačí na odstránenie smietky intenzívnejšie žmurkanie alebo pošúchanie oka. Viditeľnú mihalnicu sa vám podarí vybrať aj vreckovkou. „Ak je niečo v spojovkovom vaku alebo pod horným viečkom, ide o nepríjemný pocit, ale ak sa cudzie teliesko zapichne do rohovky, oko bolí a reže. Často až tak, že ho nemôžete otvoriť,“ približuje očná lekárka MUDr. Veselína Turanská. „Najčastejšie sa do rohovky zapichne kovové cudzie teliesko pri práci s karbobrúskou. Rohovka je tkanivo s najväčším množstvom nervových zakončení, preto je bolesť taká výrazná.“

Slzenie varuje

Okrem žmurkania či pretierania oka býva účinnou prvou pomocou aj prepláchnutie oka čistou vodou. Ideálne je, ak vám pri tom niekto pomôže, lebo oko budete podvedome zatvárať. Palcom a ukazovákom si roztiahnite viečka. Pomocník vám doň môže liať vodu. Mihalnica, prach či drobný hmyz sa tak posunú spod viečok na viditeľné miesto. Tam ich už môžete vybrať. Ak však pocit cudzieho telesa neustáva a pridá sa k nemu aj slzenie, oko je červené, výrazne reže a je svetloplaché, vyhľadajte očného lekára. „Buď je v oku stále cudzie teliesko, alebo je rohovka poškriabaná. V tom prípade je nutné odborné ošetrenie,“ zdôrazňuje doktorka Turanská.

Vysoký vnútroočný tlak signalizuje veľké problémy. Poznáte jeho prejavy?

Okamžitá úľava?

Oko však môže byť aj po vybratí cudzieho telieska citlivé. „Najviac bolí po vybratí kovového telieska z rohovky, keď vám odznejú anestetiká,“ vysvetľuje očná lekárka. „Na rohovke totiž ostala rana aj po vybratí telieska, vyžaduje si to prehojenie a obnovenie výstelky. Pri správnom hojení sa vám uľaví do 24 hodín po aplikácii antibiotík a gélu.“ Antibiotiká sa podávajú vo forme kvapiek a slúžia ako prevencia pred vznikom prípadnej infekcie. Gél zase urýchli hojenie. Ak cudzie teliesko nepoškodilo rohovku, pocítite úľavu ihneď po jeho odstránení.

Syndróm suchého oka: 10 tipov pre prácu s počítačom

Neriskujte jazvu

Nepríjemné pocity v oku nikdy nepodceňujte. Každú smietku treba vybrať. Ak budete ťažkosti ignorovať, oko sa zapáli. „V prípade telieska v rohovke vás bude oko nielen bolieť, ale v dôsledku zápalu rohovky začnete aj horšie vidieť,“ upozorňuje odborníčka. „Rohovka opuchne a stáva sa nepriehľadnou. Objaviť sa môže aj komplikácia vo forme vredu rohovky. Horšie a dlhšie sa hojí a na rohovke môže vzniknúť trvalá jazva. Ak je v centre rohovky, môže natrvalo zhoršiť videnie.“ Podľa doktorky Turanskej je najhoršie nečinne dúfať, že sa to zlepší. Pri akýkoľvek pochybnostiach navštívte očného lekára. Týmto jednoduchým krokom predídete zbytočným komplikáciám.

Čítajte aj: