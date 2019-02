Cítite bolesť po každom jedle? Liečba chronickej pankreatitídy je neúprosná

Pri akútnom zápale pankreasu existuje svetielko na konci tunela, že vaša bolesť pominie. Existuje však aj horšia možnosť. Chronická pankreatitída je nekonečná bolesť.

Chronická pankreatitída je sústavný zápalový proces, tkanivo pankreasu sa pri ňom nahrádza väzivom, ktoré pripomína jazvy. „Až v sedemdesiatich percentách môže za ochorenie alkohol a pri dvadsiatich percentách je príčina neznáma,“ hovorí gastroenterológ MUDr. Ján Zachar z nemocnice v Rimavskej Sobote. Bolesť je hlavným príznakom chronickej pankreatitídy, sprevádza ju takmer v 90 % prípadov. Nie je kolikovitá, je stála. „Zmierňuje sa nalačno, zhoršuje ju alebo provokuje príjem alkoholu alebo stravy, a nielen s výraznejším obsahom tukov, ale aj keď si dáte objemnejšiu porciu,“ varuje lekár, aby ste zmenšili porcie.

Enzýmy či operácia

Liečba chronickej pankreatitídy musí byť komplexná. „Ideálne by bolo, keby sme liečili príčinu, ale tú mnohokrát nepoznáme. Ak predpokladáme, že je to nadmerný príjem alkoholu, jednoznačne odporúčame abstinenciu,“ konštatuje odborník. Lekári vám budú tiež radiť dodržiavať diétu, jesť menšie porcie, vyberať si ľahko stráviteľné jedlo. Nesmie dráždiť a musí byť tepelne dobre spracované. Niekedy je nutné pridávať umelú výživu v podobe špeciálnych výživových preparátov. Užívať budete pankreatické enzýmy v tabletách alebo kapsulách. „Pozornosť je nutné venovať liečbe bolesti. Využívame na to lieky proti bolesti v postupne sa zvyšujúcej účinnosti, ale aj iné endoskopické alebo chirurgické metódy,“ hovorí doktor Zachar. Posledné menované sa však využívajú iba v extrémne závažných prípadoch, napríklad keď pre zjazvené tkanivo prestala odtekať žlč z pečene do dvanástnika alebo je tráviaci trakt nepriechodný.

Bez neho lepšie?

Chirurgických spôsobov liečby je viacero. Pri chronickej pankreatitíde spojenej s bolesťou je jednou z možností aj chirurgické odstránenie veľkej časti pankreasu," vysvetľuje lekár. Súčasné medicínske možnosti umožňujú nahradiť jeho funkcie, budete užívať umelé tráviace enzýmy v tabletkách a dostávať chýbajúci inzulín na liečbu cukrovky, ktorá sa v prípade kompletného odstránenia pankreasu zákonite vyvinie. „Ťažko však hovoriť o plnohodnotnom živote vzhľadom na množstvo komplikácií a problémov, ktoré sú s takouto liečbou spojené,“ konštatuje odborník, že to je dôvod, prečo sa lekári vždy snažia aspoň časť pankreasu zachovať.

Radšej nový

Novinkou na Slovensku je transplantácia pankreasu, ktorá sa vykonáva od januára v banskobystrickej nemocnici. Doteraz museli Slováci kvôli zákroku cestovať do susedných krajín. Transplantácia podžalúdkovej žľazy sa takmer výlučne robí len diabetikom prvého typu, závislým od inzulínu. Väčšinou sa vykonáva v kombinácii s transplantáciou obličky ľuďom, ktorým cukor obličky kompletne zničil. „Znamená to, že pacient dostane dva orgány počas jednej operácie, ktorá trvá približne šesť hodín,“ vysvetľuje MUDr. Eva Lacková, PhD. primárka Nefrologicko- transplantačného oddelenia v banskobystrickej nemocnici. Transplantácie pankreasu sa na Slovensko vrátili po pätnástich rokoch a vyše stočlenný tím špecialistov bol vyškolený v zahraničí.

Najčastejšie spolu

Banskobystrické transplantačné centrum bude jediné na Slovensku, ktoré bude robiť takýto typ chirurgického výkonu. „Predpokladáme, že ročne vykonáme tri až štyri transplantácie,“ odhaduje Eva Lacková. Na Slovensku je približne 320-tisíc cukrovkárov, transplantácia sa týka asi piatich percent z nich. Simultánna transplantácia pankreasu a obličky tvorí vo svete až osemdesiat percent zo všetkých transplantácií pankreasu. Oba orgány obvykle pochádzajú od toho istého darcu s diagnostikovanou mozgovou smrťou. Samotný pankreas sa transplantuje len v piatich percentách prípadov. Hlavnou indikáciou sú náhle a opakované stavy ťažkej a nekontrolovateľnej hypoglykémie. Pri tomto type transplantácie možno použiť aj štep od živého darcu. Prvá transplantácia podžalúdkovej žľazy sa uskutočnila pred vyše 45 rokmi a dodnes bolo transplantovaných viac ako 35-tisíc pankreasov vo všetkých kategóriách na celom svete.

Aspoň kúsok svojho

Po odstránení pankreasu sa vyvinie cukrovka, keďže s orgánom prídete aj o špecifické bunky Langerhansových ostrovčekov, v ktorých sa vytvára inzulín. „Našťastie aj malé množstvo zachovaného pankreasu dokáže vytvárať dostatočné množstvá inzulínu. Chirurg sa teda stále snaží ponechať aspoň malú časť tkaniva pankreasu,“ hovorí doktor Zachar. Pri rakovine pankreasu sa však niekedy musí odstrániť celý orgán.