Piata a šiesta choroba: Pletiete si ich, no každá je iná. Ako ich rozoznať?

Nie je jedno, ktorú z nich dostanete. Tá bolestivejšia máva vážnejšie riziká.

Týmto dvom chorobám s komplikovanými názvami už ani lekári nepovedia inak ako piata a šiesta choroba. Obe sa prejavia na koži a obe potrápia. Viete, ktorá je tá vaša?

Piata choroba

Keď sa objavia vyrážky, je už dobre. Ale čo s únavou a bolesťou kĺbov? Piata choroba sa šíri v detských kolektívoch najmä koncom zimy a začiatkom jari. Vyvoláva ju Parvovirus B19. Väčšina dospelých je proti chorobe imúnna, lebo ju prekonali ako deti. Nebezpečná však môže byť u žien, ktoré sa nakazia počas tehotenstva. Vírus dokáže prejsť cez placentu k plodu. V prvých mesiacoch spôsobí aj potrat, pri infekcii neskôr vodnatieľku, ťažkú málokrvnosť a smrť. A to u piatich až desiatich percent nakazených tehotných.

Boľavé kĺby

Dospelí nakazení Parvovirusom B19 trpia najčastejšie bolesťami kĺbov, najmä prstov, zápästia, lakťov a kolien. „Vírus sa krvnou cestou dostáva do kostnej drene a môže spôsobiť prechodný útlm dozrievania červených krviniek. Je to nebezpečné najmä pre ľudí s poruchou krvotvorby,“ upozorňuje MUDr. Diana Ganajová. Organizmus so silnou imunitou sa z málokrvnosti dostane bez následkov.

Motýlie krídla

Piata choroba sa prenáša kvapôčkovou cestou či priamym kontaktom. Inkubačná lehota je desať dní až tri týždne. U menších detí sa zvyčajne objaví začervenanie v tvári pripomínajúce motýlie krídla, potom sa vyrážky šíria aj na trup a končatiny. Pretrvávajú jeden až tri týždne, u starších detí zopár mesiacov. Po objavení vyrážok však už dieťa nie je infekčné. Liečba si vyžaduje pokoj, prípadne lieky proti teplote, ak vyrážky svrbia, vhodné sú antihistaminiká. Na boľavé kĺby stačia bežné lieky proti bolesti.

Prejavy: Bolesti kĺbov, najmä prstov, zápästia, lakťov a kolien.

Liečba: Liečia sa len príznaky, užívajte lieky proti bolesti.

Následky: V tehotenstve má závažné následky päť až desať percent nakazených tehotných.

Šiesta choroba

Deti potrápi vysokými horúčkami, väčšina dospelých ju zvládne hravo. Pôvodcom šiestej choroby, roseoly, je ľudský herpetický vírus HHV6 a drvivá väčšina detí sa ním stihne infikovať ešte pred druhými narodeninami. Doživotnú imunitu však nezískavajú. „Vírus ostáva v tele a jeho reaktivácia je bežná. U dospelých však choroba prebehne najčastejšie bez príznakov alebo miernejšie ako v detstve. Ľudia po transplantácii môžu mať problém s odmietnutím transplantovaných orgánov a potom s ťažkým zápalom pľúc,“ vraví praktická lekárka.

Aj febrilné kŕče

U detí choroba prepukne náhle. Na tri-štyri dni vyskočia teploty aj nad 39 stupňov Celzia. Rovnako rýchlo horúčka klesne a na dva-tri dni posypú trup drobné ružové až červené vyrážky, ktoré sa šíria na krk a ruky. Takisto onedlho zmiznú, no krčné lymfatické uzliny môžu ostať zväčšené. „U detí sú najčastejšou komplikáciou febrilné kŕče, ťažký priebeh je však vzácny. Liečba spočíva v zmierňovaní príznakov, odporúča sa oddych, dostatočný prísun tekutín, kontrola teploty a podávanie liekov na znižovanie horúčky,“ opisuje MUDr. Ganajová. Niekedy lekár nevhodne nasadí chorému dieťaťu antibiotiká. Keď sa malému pacientovi potom objavia vyrážky, mylne sa považujú za alergickú reakciu. Šiesta choroba sa šíri kvapôčkovou cestou.

Prejavy: Únava, mierne zvýšená teplota, častejšie však u dospelých prebieha bezpríznakovo.

Liečba: Liečia sa len príznaky.

Následky: Nehrozia žiadne následky.

