Platíte za lieky priveľa? Spravte to v lekárni inak a ušetríte

Ak užívate lieky pravidelne, dobre poznáte pocit, keď z peňaženky ťaháte aj desiatky eur mesačne. Možno nemusíte.

Ak patríte do vybranej skupiny pacientov, poisťovňa vám preplatky za lieky na predpis, za ktoré ste zaplatili viac ako 25 eur, uhradí. No ušetriť sa dá aj iným spôsobom.

Pýtajte si generikum

Opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika na generikum. Ide o tú istú, avšak lacnejšiu verziu vášho lieku. Generiká predstavujú jeden z najlepších spôsobov ako znížiť výdavky na lieky a zároveň zabezpečiť, aby k nim mala prístup čo najširšia skupina pacientov - a to bez zdravotných rizík.

Prečo sú lacnejšie?

Podľa revízneho farmaceuta jednej zo zdravotných poisťovní Tomáša Tesařa majú generické lieky výrazne nižšiu cenu ako takzvané originálne lieky, pretože do ich ceny sa nezapočítavajú náklady na výskum a vývoj lieku. „Tieto lieky sa prísne porovnávajú so svojimi ‚originálmi’. Pri testoch musia mať rovnaké účinky a musia byť tiež rovnako bezpečné,“ vysvetľuje. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že generikum nie je pre vás vhodné. No vtedy vám to lekár musí uviesť na recept.

Najdrahšie lieky:

na onkologické ochorenia

na kardiovaskulárne ochorenia

na choroby dýchacích ciest

Najčastejšie lieky

antibiotiká

Spočítajte rozdiel

Ak by vám lekár predpísal trebárs antibiotikum na angínu s doplatkom 4,13 eur, generikum s rovnakým účinkom by vás stálo len 0,48 eur. Rovnako sa dá ušetriť aj na liekoch na cukrovku. Kým za originálny liek platíte doplatok 5,48 eur, generikum môže byť dokonca úplne bez doplatku.

