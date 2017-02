Plné zuby upchatého nosa? Tipy, ako sa rýchlo zbaviť nádchy

Nádcha je nepríjemná a trvá dlhšie než by sme si želali. Tečie vám z nosa, svrbí vás, máte ho upchatý a okolo vás sa hromadí kopa papierových vreckoviek. Zatočte s ňou čo najskôr!

Upchatý, zahlienený nos znamená klasickú nádchu. „Za prechladnutím sa najčastejšie skrýva vírusová infekcia a mnohých ľudí zaskočí viac ráz do roka. Prechladnutie si často mýlime s chrípkou, ale na rozdiel od nej nejde o vážnu infekciu,“ upozorňuje MUDr. Martin Lešťan z alergioimunologického centra v Prešove a Sabinove. Väčšina ľudí nemá horúčku a nemusí ísť k lekárovi. Pozor by si mali dávať najmä seniori s chronickými ochoreniami a rodičia malých detí, ktoré ešte nemajú dostatočne vyvinutý imunitný systém.

Hlieny ako detektor: Farba a hustota prezradí závažnosť ochorenia

Poznáte rozdiel?

Mnohí nepoznajú ani rozdiel medzi nádchou a prechladnutím. Nádcha, teda rinitída, môže signalizovať nielen prechladnutie, aj alergiu či iné ochorenie. „Je to vlastne podráždenie a zápal v nose. Príznakmi je upchatý nos, opuchnutá a svrbiaca nosová sliznica, ale najmä riedky výtok spojený so zatekaním hlienov do hrtana,“ vysvetľuje lekár. Infekčnú nádchu spôsobujú vírusy aj baktérie, neinfekčnú, teda alergickú, má na svedomí precitlivená reakcia imunitného systému. Vazomotorická nádcha znamená hyperaktivitu nosovej sliznice a mechanizmus jej vzniku nie je celkom jasný.

Zdravé rady

Nos si dva razy denne preplachujte slanou vodou, alebo si doň aspoň kvapkajte sprej so slanou vodou z lekárne. Zvlhčíte si vysušenú nosovú sliznicu, bude vám vďačná.

Niekomu pomáha klasické naparovanie, inému inhalácia cez špeciálny prístroj. Vyskúšajte, čo zaberá na vás. Do vody si môžete pridať éterický olej, ktorý rozpúšťa hlien. Ale len keď naň nie ste alergickí.

Nádcha sa cez nos a horné dýchacie cesty šíri ďalej. Ak vás už škriabe v hrdle, kloktajte „o stošesť“. Znovu vám pomôže obyčajná kuchynská soľ, na jedno kloktanie so šálkou vlažnej vody vám postačí lyžička soli.

Pite veľa čaju, najmä zázvorového, lipového, šalviového a bazového. Podporujú imunitný systém, zvlhčujú sliznice a zmierňujú ich opuch. Ak už začínate kašľať, pomôže cibuľový.

Čaj si slaďte medom, má antibakteriálne účinky. Nepridávajte ho však do horúceho nápoja, chvíľu počkajte.

Vitamín C vo forme citróna či piluliek tiež podporuje imunitu.

Ak ste celý deň doma a cesnak vám nezaťaží žalúdok, pohryzte aspoň jeden strúčik.

