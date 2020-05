Po operácii slepého čreva cestoval spokojný Peter domov trolejbusom

Týždňová bolesť v pravom boku hlásila štyridsiatnikovi Petrovi zápal slepého čreva. Po preliečení antibiotikami podstúpil laparoskopický zákrok a z operácie išiel domov trolejbusom.

Vedecký pracovník Peter Herich (40) asi týždeň čakal, či ho mierne bolesti v pravom boku neprejdú. Keď mu teplota stúpla cez 37 °C, radšej sa vybral k lekárke. CRP test neukázal nič zvláštne a prehmatanie brucha nebolo, ako Peter priznáva, pre jeho nadváhu jednoduché. Lekárka mu preto dala výmenný lístok k chirurgovi, nech ho radšej odborne vyšetrí.

Najprv preliečili zápal antibiotikami

Doktor zistil citlivosť slepého čreva a ultrazvukové vyšetrenie potvrdilo, že ho má zväčšené. „Pacient prišiel v štádiu, keď bol zápal kľudnejší a nebol tam žiadny výpotok. Predpísal som mu antibiotiká, aby sme to preliečili a zápal sa nerozšíril. Odporučil som mu, aby si dal následne apendix vybrať, nech s ním nemá problémy aj neskôr. Keď je v slepom čreve zápal a človek ho prekoná, je veľká pravdepodobnosť, že v budúcnosti sa vytvorí opäť,“ vraví chirurg MUDr. Július Muranský, MPH z kliniy jednodňovej chirurgie v Bratislave. Petra nebolo treba veľmi prehovárať, lebo išlo už o jeho druhú skúsenosť. „Slepák“ mal podráždený aj v osemnástich rokoch, a ani vtedy to nebolo nič príjemné.

Aby mohla operácia prebehnúť hladko, musel však Peter najprv schudnúť. Mal totiž neutešených 158 kíl. „Doktor mi odporučil bielkovinovú diétu. Vynechal som všetko pečivo, cestoviny, ryžu, strukoviny, naopak jedával som vajíčka, syr, mäso, ryby a veľa zeleniny. Do operácie som chudol na 142 kíl. A stále pokračujem,“ usmieva sa Peter.

Pre nadváhu boli potrebné 4 namiesto 3 vstupov

Laparoskopická apendektómia, chirurgické odstránenie slepého čreva, sa robí spravidla cez tri vstupy do brušnej dutiny. Pre Petrove stále ešte nadrozmerné bruško musel ale doktor Muranský použiť vstupy štyri, lebo dĺžka bežných nástrojov na operovanie sa ukázala ako nedostatočná. „Aby som bez problémov dosiahol všade, kam bolo treba, urobil som ešte jeden vstup v strede brucha,“ vysvetľuje chirurg. Keďže išlo o operáciu po prekonanom zápale, pri ktorom sa zákonite vytvárajú zrasty, musel ich doktor najprv rozrušiť a pouvoľňovať. „Tak som sa dostal k apendixu a potom som už pokračoval štandardným postupom. Vstrebateľnou slučkou som uzavrel bázu apendixu, trošku sme to tam preventívne popálili bipolárnou koaguláciou kvôli odstráneniu baktérií, aby sme predišli bakteriálnemu zápalu, a následne sme slepé črevo vytiahli von,“ v skratke popisuje zákrok. Ako dodáva, pri jednoduchších štádiách zápalu slepého čreva je vhodnejšia laparoskopická ako klasická operácia, technické vybavenie na ňu však nemusí mať k dispozícii každé pracovisko.

Trolejbusom z operácie

Ani „dierka“ v bruchu navyše nepokazila dobre naladenému pacientovi náladu a celkovú anestéziu zvládol podľa doktorových slov mimoriadne dobre. „Už hodinu po operácii si čítal časopis a vydržal až do jednej v noci. Nebolo mu ani trocha zle, a to sa často nestáva. Väčšinou mávajú pacienti nejaké nevoľnosti.“ Na druhý deň Petra Hericha, ktorému z brucha trčala hadička s podtlakovou fľašou na odtok tekutiny z operovanej rany, prepustili bez problémov do domáceho ošetrenia. „Obliekol som sa, fľašu som si dal do vrecka a išiel som na trolejbus,“ bodro popisuje svoj odchod z kliniky, kam sa o dva dni vrátil na kontrolu a odstránenie drénu. „Mal som v pláne ísť na vlak do Michaloviec a ďalej do Klokočova na Zemplíne, ale pán doktor mi odporúčal pár dní počkať, aby sa rany uzavreli. Domov na východ som teda odcestoval týždeň po operácii. Keď som sa potom vracal do Bratislavy, bez problému som niesol aj štrnásť fliaš medu, asi osemnásť kíl,“ neprestáva prekvapovať svojou vitalitou čerstvý štyridsiatnik, ktorému následne vybrali stehy z rán po laparoskopických vstupoch a na operáciu už prakticky zabudol.

Kedy sa operácia slepého čreva plánuje?

Pri podozrení na hnisavý zápal slepého čreva a absces by sa malo vyšetrenie robiť veľmi jemne a je dobré, ak aj opakované kontroly robí ten istý lekár. Už vie, v ktorej časti brucha a aký veľký absces bol. Aby ho náhodou v akútnom štádiu nerozpučil. Nebezpečné je to hlavne v prvých hodinách a dňoch, potom je už obal abscesu pevnejší a prasknutie je menej pravdepodobné. Po preliečení antibiotikami a vstrebaní abscesu sa odporúča slepé črevo vyoperovať napriek tomu, že máte pocit, že už vám nič nie je.

