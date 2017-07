Pomóc, hmyz: Po bodnutí konajte rýchlo a pozor na parfumy!

Viete si správne ošetriť bodnutie? Treba hľadať žihadlo a ranu vydezinfikovať? A ako postupovať v prípade, že ste alergik a nemáte poruke adrenalínové pero?

Reakcia nemusí byť vždy rovnako búrlivá, no môže ju zhoršiť aj prostredie.Autor: Shutterstock.com

Najmä alergici by mali byť pozornejší nielen pri voľbe parfumu, ale i pri letnom pikniku.

Jedovatý vačok

Ak sa vám zdá reakcia oproti minulosti agresívnejšia, užite liek na alergiu, antihistaminikum. Boľavé miesto si dôkladne prezrite, aby ste zistili, či sa v ňom nenachádza žihadlo. „Ak vás bodla včela, žihadlo vyberte čo najskôr, lebo sa na ňom nachádza vačok s jedom. Ten sa postupne uvoľňuje do tela a môže spôsobiť komplikácie,“ upozorňuje doktor Lešťan. „Pri vyberaní postupujte opatrne, aby ste vačok nestlačili. Môžete použiť pinzetu.“

Zbavte sa svrbenia: Proti štípancom zaberá ľad aj medovka

Pozor, plechovka

Miesto vpichu držte v čistote. „Najmä po bodnutí osou môžu vzniknúť lokálne infekcie. Preto nie je chyba miesto vyčistiť a vydezinfikovať. Už v minulosti ľudia vedeli, že je dôležité použiť na miesto vpichu prírodné protizápalové a upokojujúce prípravky,“ vysvetľuje odborník. Používal sa ocot, propolis, ale i víno či kúsky nakrájanej cibule. Ku klasickým receptom patrí aj chladenie. Prípravky vhodné na dezinfekciu či na chladenie sú však aj bežne dostupné v lekárni. Úplne iná situácia nastáva, ak bodavý hmyz vypijete.

Včelie baktérie namiesto antibiotík? Liečivé účinky medu vedecky dokázané!

Stačí, keď na chvíľu necháte otvorenú plechovku s nápojom bez dozoru a už v nej môže byť včela či osa. Aj keď nie ste alergik, bodnutie do jazyka či do krku predstavuje riziko. „Po bodnutí hrozí lokálny opuch, ktorý môže byť nebezpečný najmä v oblasti koreňa jazyka alebo hlasiviek. Ide o čas, vyhľadajte lekársku pomoc,“ upozorňuje alergiológ.

Bude vás zaujímať:

4 typy reakcií

Fakt, že ste alergik, neznamená, že po bodnutí ihneď nastane anafylaktický šok. Reakcie sú odstupňované a môžu sa skončiť len veľkou lokálnou zmenou na koži.

Najslabší stupeň sa prejavuje generalizovaným výsevom – žihľavkou, svrbením, ale aj pocitom únavy a úzkosti. Pri druhom stupni sa k týmto prejavom pridávajú i opuchy slizníc. Ide o takzvaný angioedém. Sprevádza ho aj vracanie, závraty či hnačka. Pre tretí stupeň je charakteristická dýchavičnosť, porucha prehĺtania, zmätenosť. Najťažšia je štvrtá reakcia. V tomto prípade už ide o anafylaxiu, ktorá ohrozuje život.

Je nebezpečná

Anafylaxia postihuje naraz srdcovo-cievny, dýchací, tráviaci i kožný systém. „Ide o náhlu reakciu, ktorá sa spája s poklesom krvného tlaku, so žihľavkou, s opuchom slizníc i so stiahnutím dýchacích ciest. Prejavy sa dostavia päť až tridsať minút po bodnutí hmyzom. V ojedinelých prípadoch to môže byť neskôr,“ upozorňuje alergiológ a imunológ, že treba konať rýchlo. Pri alergikovi nečakajte, ako sa reakcia vyvinie!



Optimálne je mať pri sebe adrenalínové pero. Ak ho nemáte, uložte ho do Trendelenburgovej polohy. Foto: ​Shutterstock.com

„Snažte sa odstrániť žihadlo. Zabránite tak ďalšiemu pôsobeniu toxínov. Zabezpečte priechodnosť dýchacích ciest a pripravte sa na masáž srdca a umelé dýchanie,“ približuje doktor Lešťan záchranu života.

Kde vás pichlo?

Situácia sa môže zdramatizovať najmä, ak sa pole či lúka, kde hmyz sedel, postrekovali. „V tomto prípade nemusí ísť o reakciu na jed hmyzu, ale na chemikáliu. Prípadne o ich spolupôsobenie. Hlavne po bodnutí osami v kombinácii s postrekmi často pozorujeme infekčné komplikácie,“ dodáva skúsený odborník, podľa ktorého by po každom použití adrenalínového pera mal alergika pozrieť lekár, preto volajte záchranku tak či tak.

Čítajte: Záhrada pre alergikov. Aby vám neškodil váš malý raj

Neriskujte!

Nepoužívajte výrazné parfumy ani parfumovanú kozmetiku.

Nenoste do prírody pestrofarebné oblečenie.

Nekonzumujte v prírode hlavne sacharidové potraviny.

Nechoďte bosí, aj pri kosení radšej použite uzatvorenú obuv.

Neoháňajte sa, ak sa k vám priblíži hmyz, snažte sa zachovať pokoj.

Nepite z plechovky, nápoj si vždy vylejte do pohára.

Nezdržujte sa na miestach, kde sa koncentruje hmyz.

Prejavy anafylaxie

dýchacie – zrýchlené dýchanie, prípadne piskot pri dýchaní

– zrýchlené dýchanie, prípadne piskot pri dýchaní srdcovo-cievne – zrýchlená činnosť srdca, znížený tlak, poruchy srdcového rytmu

– zrýchlená činnosť srdca, znížený tlak, poruchy srdcového rytmu tráviace – nevoľnosť – nauzea, vracanie, hnačky, bolesti brucha

– nevoľnosť – nauzea, vracanie, hnačky, bolesti brucha neurologické – bolesti hlavy a závraty

– bolesti hlavy a závraty očné – svrbenie očí, opuch

– svrbenie očí, opuch kožné – výsev, žihľavka, svrbenie

Zdravá rada

Ak viete, že máte alergiu na bodnutie hmyzom, vždy by ste mali mať pri sebe balíček prvej pomoci. Väčšinou sa ťažkosti spájajú s blanokrídlym hmyzom. Po bodnutí nečakajte, či sa vyvinie reakcia, konajte ihneď!

Sledujte: