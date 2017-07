Poplietol vám lekár diagnózu? Experti vysvetľujú, prečo sa stávajú chyby

Mýliť sa je ľudské, no aj lekárske. Podľa štatistík máte štyridsaťpercentnú šancu, že vám určia zlú diagnózu a liečbu. Môžete to sami ovplyvniť?

Pravdepodobnosť nesprávnej diagnózy je podľa zahraničných zdrojov 10 až 40 percent. Lekárske omyly sú jednou z najčastejších príčin úmrti v USA. Odborný magazín Journal of Cancer uvádza až 30 percent nesprávnych prvých diagnóz pri onkologických ochoreniach. Slovenský Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v predminulom roku prešetroval vyše dvetisíc sťažností na lekársky postup, z toho vyše dvadsať percet tvorili úmrtia v súvislosti s liečbou. Najčastejšie sa neurobili všetky potrebné odborné vyšetrenia, nesprávne sa určila diagnóza a napokon i liečba alebo lekár mylne vyhodnotil zdravotný záznam.

Vážny úraz či sociálny prípad?

Zdrojom diagnostických omylov v prednemocničných podmienkach býva akútna zmätenosť pacienta. "Riziko nepresnosti vzniká, ak nie je pacient dostatočne vyšetrený a chýba anamnéza vzniku ťažkostí. Aj lekár v nemocnici pod tlakom ostatných kolegov môže pochybiť, ak napríklad privezeného zmäteného starého človeka chybne považujú za sociálny prípad. Zo somatických príčin spôsobujúcich akútnu zmätenosť alebo nepokoj až agresívne prejavy sa najčastejšie vyskytuje hypoglykémia, hypoxia, dehydratácia i úraz hlavy. Sedatíva v týchto prípadoch benzodiazepínmi môžu mať fatálne následky,“ prekvapujú lekári záchrannej služby doktor Viliam Dobiáš a Táňa Bulíková, prezidentka Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof, ako málo stačí aj na smrteľnú chybu.

Sami na vine

A dodávajú, že nesprávnym diagnózam značne nahrávajú ťažko komunikujúci pacienti či svedkovia udalostí – občas niečo prekrútia, zveličia, dôležité zabudnú spomenúť. Podľa zahraničnej štúdie šanca, že sa v diagnóze lekár dramaticky pomýli, stúpa až o 42 percent pri problémovom pacientovi.

Málo času

A možno nemusí ísť o dramatický úraz, stačí, ak máte pocit, že váš lekár vás týždne kŕmil antibiotikami, hoci ste ochoreli na rotavírus, prehliadol skrytú zlomeninu alebo zapálené slepé črevo si pomýlil s pankreasom. Tie najnelichotivejšie medicínske štatistiky hovoria až o štyridsaťpercentnom riziku, že prvá diagnóza, ktorú si vypočujete od lekára, je neúplná, nepresná alebo úplne mylná. Nie vždy sa mu to však dá zazlievať. Niektoré, najmä zriedkavé choroby mu kladú povinnosť byť prinajmenšom veštcom a uvariť diagnózu z vody. A stáva sa to aj vtedy, ak na správny verdikt nie je dosť času.

„Stretávame sa s mnohými príznakmi a objektívnymi prejavmi, ktoré sú spoločné pre rôzne ochorenia, čo vyžaduje od lekára značnú mieru znalosti a ‚umenia‘ rozlišujúcej diagnostiky. Výklad výsledkov pozorovania a porovnávanie nálezov pacienta závisia do značnej miery od skúseností a vzdelania zdravotníka. Občas sa stáva, že nález sa nezhoduje s príznakmi predpokladanej choroby,“ pripúšťajú anestéziológovia, že počas svojej záchranárskej praxe sa stretli aj s chybami, ktoré viedli k nesprávnym diagnózam.



Najčastejšie chyby diagnózy:

bolesti na hrudníku

dýchavičnosť

kolaps

kŕče

hypo- a hyperglykémia

akútna zmätenosť

Diagnóza z pásu

A úsudok môže zmiasť aj stereotyp. „Niekedy na prvý pohľad symptómy a ‚jednoznačné‘ príznaky alebo syndrómy zvádzajú záchranárov a lekárov prvého kontaktu na urýchlené diagnostické závery, ktoré sa ukážu ako chybné. Podľa našich skúseností nesprávnu interpretáciu klinických symptómov najčastejšie spôsobuje neúplný a nepozorný odber anamnézy, nedostatočné vyšetrenie v ambulancii alebo v nemocnici, nedostatok znalostí a skúseností, nadmerné paušalizovanie, zovšeobecňovanie, sústredenie len na niektoré príznaky, chybný úsudok a nelogický záver," myslia si doktor Dobiáš a Bulíková a spomínajú si na niekoľko situácií, keď ich zavolali do ambulancie praktickí lekári, lebo si sami nevedeli dať rady.

Ste štandardne chorí?

Osobné skúsenosti mnohých slovenských pacientov hovoria za všetko. Žiaľ, aj v hodnoteniach zdravotníckej efektívnosti sme ako krajina štandardne na chvoste. Podľa prezidenta asociácie nemocníc MUDr. Mariána Petka však prácu lekárom podstatne sťažujú nedostatočné štandardy pre diagnózu a liečbu. Teda akýsi manuál a zoznam vyšetrení, ako presne postupovať pri podozrení trebárs na infarkt, brušnú príhodu či zlomený bedrový stavec. Táto pomôcka má lekára chrániť, že nič dôležité neopomenie a súčasne zvýšiť šancu, že budete ako pacient liečený správne.

„Štandardy pre diagnosticko- terapeutické postupy sa netvoria, neobnovujú a nepoužívajú sa systematicky. Existujú len usmernenia ministerstva zdravotníctva pre vybrané oblasti a diagnózy, často však žiadne neexistujú," priblížilo ministerstvo zdravotníctva, čo sa aktuálne snaží meniť. Najzávažnejšie a najčastejšie ochorenia by sa tak mali lekárom diagnostikovať a liečiť ľahšie a účinnejšie, tak ako je to bežné v zahraničí. A veľa ľudí by tak mohlo mať iný osud.

