Porezanie patrí k najčastejším domácim zraneniam. Ako ošetriť ranu?

Stačí chvíľka nepozornosti, pošmyknutie nožíka a zranenie je na svete. Drobné krvácanie ustane aj samé. Prečo si do rany nemusíte liať dezinfekčný prostriedok?

Reznou ranou môže skončiť krájanie chleba, mäsa, ale aj šúpanie salámy či otváranie konzervy. Väčšiu šancu porezať sa v domácnosti majú podľa štatistík ženy. Môže za to varenie. Ako ranu ošetriť a kedy už treba vyhľadať odbornú pomoc?

Čistite len okraje

Určite si nelejte do rany alkohol, ranu nevyčistí. „Ranu nemusíte ničím umývať. Vymyje sa krvou, ktorá z poškodeného miesta vyteká,“ vysvetľuje zdravotná sestra Andrea Weissová. „Podobne ako pri odrenine stačí dezinfekčným prípravkom očistiť len okraje rany. Krvácanie sa vo väčšine prípadov zastaví samo.“ Po chvíli si môžete reznú ranu prelepiť, a to naprieč rezom. Dávajte si však pozor, aby lepiaca časť náplasti nezasahovala do rany. Zbystrite najmä pri väčších ranách.

Použite tlak

Pri malých ranách ide len o takzvané vlásočnicové krvácanie. Krv len „presakuje“, kým ju organizmus sám nezastaví. Pri porezaní sa automaticky takmer okamžite stiahnu cievy, aby nedošlo k veľkým stratám. Organizmus obmedzí lokálny prietok krvi. Tlak vo vlásočniciach je nízky, a tak stihnú krvné doštičky ranu bez problémov „upchať.“ Porezali ste sa hlbšie a krvácanie neustáva? „Ranu si prekryte čistou tkaninou, nie vatou, a chvíľu na ňu tlačte rukou. Krvácanie by sa malo zastaviť,“ radí odborníčka. Krvácanie sa spomalí, aj keď zdvihnete ruku nad úroveň srdca.

Ako krvácate?

„Určite vyhľadajte pomoc, ak sa vám zdá rana hlboká. Rovnako v prípade, ak sú jej okraje ďalej od seba,“ upozorňuje zdravotná sestra, že ak krvácanie neustáva, vzniká podozrenie, že ste trafili tepnu. V tomto prípade je krv jasnej červenej farby. Tento typ krvácania spoznáte aj podľa toho, že krv z rany strieka alebo vyteká v rytme vášho pulzu. Masívnejšie krvácanie môže spôsobiť i poškodenie žily. Krv vyteká pod menším tlakom ako z tepny a jej farba je tmavšia. Obsahuje totiž menej kyslíka. Hoci sa vám nemusí podariť väčšie krvácanie zastaviť, snažte sa ho aspoň spomaliť. Na poškodené miesto tlačte od začiatku krvácania až do príchodu odbornej pomoci.

Ranu sledujte

Na porezanom mieste sa vytvorí chrasta a rana by sa mala začať hojiť. „Ak ste v čistom prostredí a nevystavujete ranu dotykom, môžete hneď nechať poranené miesto na vzduchu,“ hovorí zdravotná sestra. Natieranie mastičkami pri drobných rezných poraneniach nie je nutné. Niekedy sa však oplatí ranu sledovať. Aj do reznej rany sa môže dostať infekcia. „Keď je porezané miesto zapálené a nie a nie sa zahojiť, obráťte sa na odborníka. To, že hojenie neprebieha tak, ako má, signalizuje aj hnisanie rany a zvýšená teplota,“ vymenúva Andrea Weissová. V tomto prípade musí nastúpiť antibiotická liečba.

