Obrovský úspech: HPV vírus vďaka očkovaniu prestáva existovať. Rakovina krčka dostala stopku

Vakcinačný program spôsobil, že sa HPV vírus medzi skupinou mladých Britov už takmer nevyskytuje. Bude Slovensko nasledovať tento úspech?

Mladé ženy ochráni očkovacia látka. Pôjde rakovina krčka do zabudnutia?Autor: Profimedia

HPV 16 a HPV 18, dva z najrizikovejších typov ľudského papilomavírusu spôsobujúcich rakovinu, sa takmer vytratili. Nestalo sa to však na Slovensku, kde každoročne ochorie na rakovinu krčka maternice až 600 žien a z toho 230 zomrie, ale v Anglicku, kde zákerné ochorenie zastavil program očkovania na školách.

Najnovšie štatistiky z anglického Public Health England naznačujú dramatický pokles HPV infekcií u sexuálne aktívnych mladých žien žijúcich v Anglicku. V skupine 584 žien vo veku 16 až 18 rokov zistili v roku 2018 nulové infekcie HPV 16 a 18. Na porovnanie, v roku 2008, kedy bol zavedený očkovací program, bolo infikovaných približne 15 % mladých žien týmito typmi HPV.

Jasný dôkaz

V správe sa uvádza, že údaje poukazujú na oveľa väčší pokles vírusu v Anglicku, aj mimo testovaciu vzorku žien. „Je to jasný dôkaz úspechu nášho imunizačného programu, ktorý naďalej dosahuje vysoké pokrytie,“ uviedla vo vyhlásení doktorka Vanessa Saliba, epidemiologička z Public Health England. „S miliónmi mladých žien chránených očkovaním proti HPV očakávame v nasledujúcich rokoch veľké zníženie rakoviny krčka maternice a zavedenie chlapčenského programu tento pokrok ešte urýchli,“ dodala.

HPV je všade

Predpokladá sa, že väčšina ľudí na tejto planéte je v určitom okamihu svojho života infikovaná vírusom HPV. Existuje viac ako 100 druhov HPV, z ktorých veľká väčšina je neškodná a nespôsobuje žiadne príznaky. Najmenej 14 však spôsobuje rakovinu, napríklad HPV 16 a 18, ktoré stoja za vznikom 70 % rakoviny krčka maternice a predrakovinových lézií krčka maternice. Súčasná vakcína používaná v Anglicku chráni proti štyrom najrizikovejším typov HPV vírusu, ktoré majú jasnú väzbu na rakovinu krčka maternice. Nové čísla tiež naznačujú, že klesli aj ďalšie typy HPV vírusov spôsobujúcich rakovinu. Čo naznačuje, že vakcína poskytuje určitú krížovú ochranu.

Obrovský úspech

Národný program očkovania proti HPV bol zavedený v Anglicku pre dievčatá v roku 2008 a neskôr bol rozšírený na chlapcov v roku 2019. Najnovšie štatistiky ukazujú, že 83,9 % dievčat vo veku od 13 do 14 rokov dostalo dve dávky vakcíny v rokoch 2018 až 2019. Anglicko nie je jedinou krajinou, ktorá zaznamenala obrovský úspech v rámci svojho očkovacieho programu proti HPV. Škótsky program očkovania proti HPV zaznamenal podobne pozitívny trend a Austrália je na dobrej ceste stať sa prvou krajinou, ktorá v priebehu niekoľkých nasledujúcich desaťročí vymaže rakovinu krčka maternice z populácie úplne.

Má aj oponentov

„Mali by sme si dávať pozor na nadmerné interpretovanie zistení. Súčasné vakcíny proti HPV sú nepochybne účinné pri prevencii infekcie typmi vírusov, o ktorých je známe, že spôsobujú rakovinu krčka maternice a iné druhy rakoviny,“ uviedol Jonathan Ball, profesor molekulárnej virológie na University of Nottingham, komentujúc zistenia štúdie. „Autori vo svojom provokatívnom diele však upozorňujú na niektoré dôležité body, ktoré poukazujú na to, že vakcinácia proti HPV nie je absolútnou všeliekom na prevenciu rakoviny krčka maternice."

