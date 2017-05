Potíte sa? Kedy je to až príliš? Na vine môže byť vaša hlava

Vonku ani nemusí byť horúco a vy na sebe neustále maskujete známky potu? Hanbu bokom, skrývanie vám určite nepomôže.

Prejavuje sa u vás zvýšená miera psychickej záťaže či stresu nadmerným potením? Emocionálne potenie je častým problémom. Do akej miery je naše telo podriadené psychike?

Vinníci potenia

Potenie je prirodzenou reakciou tela, ktorou sa z tela vyplavujú škodliviny a predovšetkým si ním reguluje teplotu. Je veľký rozdiel medzi termoregulačným a emocionálnym potením. Úlohou toho prvého je ochrániť telo pred prehriatím. Vylúčený pot vyvolá chladiaci efekt nielen na koži, ale aj na krvných zakončeniach prechádzajúcich tesne pod ňou. Vďaka tomu dôjde k ochladeniu krvi a tiež orgánov, do ktorých krv prúdi. „Naopak, k emocionálnemu poteniu dochádza v dôsledku psychického tlaku, trémy, strachu, bolesti, ale aj radosti. Na tieto podnety reaguje predovšetkým oblasť podpazušia, dlaní a chodidiel, kde sa pot objaví vo zvýšenej miere. Okrem toho sa aktivujú i malé potné žľazy na čele, dekolte a na chrbte,“ vysvetľuje dermatologička MUDr. Lucia Jarešová.

Ráno ako po maratóne: Nadmerné potenie môže mať vážne príčiny

Úloha vegetatívneho systému

Vegetatívny nervový systém reguluje životné funkcie, ktoré nepodliehajú vôli človeka. Okrem dýchania, trávenia alebo látkovej premeny, ovplyvňuje aj potenie. Môžeme sa snažiť akokoľvek, silou vôle potenie nezastavíme.

Pri emocionálnom potení hrajú dôležitú úlohu dve hlavné zložky vegetatívneho systému - sympatikus a parasympatikus. Na to, by sme unikli“ zo stresovej situácie, potrebujeme mať vo svaloch viac krvi. Reakciou tela je preto zvýšená srdcová frekvencia a aktivácia sympatika, s ktorým začnú vo vyššej miere pracovať aj potné žľazy. Ak vás napríklad stresuje prezentácia pred väčšou skupinou ľudí a vždy sa celá orosíte, kvapôčky potu sú len prirodzenou reakciou na „nebezpečenstvo“, v ktorom ste sa ocitli.

Potíme sa príliš

Je veľmi dôležité zistiť, či sa za vašim potením neskrýva zdravotná komplikácia. Podľa štatistík 5% svetovej populácie trpí zvýšenou mierou potenia. V prípade, že vytvorený pot presiahne mieru potrebnú na udržanie telesnej rovnováhy, hovoríme o ochorení hyperhidróza. Môže mať rôzne príčiny. Okrem zdravotných problémov sú to práve emócie. Okrem toho, že sa človek nadmerne potí, často sa obáva, že si jeho problému všimne okolie a dostáva sa tak do stresového začarovaného kruhu. Ak strach z nadmerného potenia človeka ovládne natoľko, že sa začne vyhýbať obľúbeným aktivitám a sociálnemu kontaktu, je na čase vyhľadať pomoc psychológa, prípadne ďalších odborníkov, ktorí by mu mohli pomôcť ťažkosti zmierniť.

Čítajte: Herečka Monika Horváthová a jej boj s nadmerným potením: Antiperspiranty mi vyžrali kožu

Tipy proti poteniu

Naopak, ak za zvýšenou tvorbou potu nie je žiadne ochorenie, samotné prejavy potenia je možné zmierniť bez lekárskej pomoci. Základom je: