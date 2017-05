Poznáte Evatara? Model na mieru z ľudských buniek bude liečiť neplodnosť

Špeciálny čip by mal pomôcť liečiť neplodnosť a ďalšie gynekologické problémy. Je pritom len predchodcom oveľa väčšieho zariadenia, ktoré vedci plánujú zostrojiť.

Avatar je stále sci-fi, no Evatar už funguje a onedlho by mal začať testovať lieky pre konkrétne pacientky v rámci personalizovanej medicíny.

Zariadenie vyrobené z ľudských kmeňových buniek, ktoré má tvar kocky a zmestí sa do ľudskej dlane, má pomenovanie Evatar. Je simuláciou ženských reprodukčných orgánov a obsahuje prepojené 3D modely vaječníkov, vajcovodov, maternice, krčka maternice a vagíny, ale aj pečene. V Evatare dokážu odborníci vďaka čipovej technológii napodobniť vzájomné pôsobenie medzi tkanivami a hormónmi tak dokonalo, že funguje rovnako ako ženský 28-dňový menštruačný cyklus. Teraz majú v pláne skúmať podmienky, aké v tele panujú pri endometrióze, myómoch, rakovine či neplodnosti.

Otestuje lieky určené presne pre vás

Evatar je prvým krokom k zostrojeniu oveľa väčšieho zariadenia, čipu, ktorý by dokázal simulovať deje v celom ľudskom tele. No už to, že v minizariadení dokážu fungovať hormonálne procesy ako počas skutočného menštruačného cyklu, je obrovský úspech vedy. Vedci veria, že vďaka takýmto funkčným modelom budú môcť testovať lieky pre každého človeka v takzvanej personalizovanej medicíne, teda každému doslova na mieru.

„Keby sme vytvorili z vašich kmeňových buniek srdce, pečeň, pľúca a vaječníky, môžeme otestovať 10 liekov v 10 rôznych dávkach a vieme presne povedať, toto je liek na vašu cukrovku, na vašu Parkinsonovu chorobu a podobne. Tento nástroj nám pomôže individualizovať liečbu, zistiť, ako metabolizujete lieky,“ nadchýňa sa novým zariadením Dr. Teresa Woodruff, profesorka pôrodníctva a gynekológie z Northwestern University v Chicagu, kde Evatar vyvinuli.

Zostroja vám Evatara na mieru

Kým ale vedci dajú na čip celé ľudské telo, ešte to potrvá. Evatar však môže začať slúžiť už čoskoro. Zatiaľ je schopný napodobniť len hormonálnu sekréciu, čo neodráža naplno funkciu reprodukčných orgánov a nemôže simulovať tehotenstvo, pretože nezohľadňuje ďalšie faktory ako imunitu a podobne. Napriek tomu sú vedci presvedčení, že aj na tomto modele je možné urobiť testovanie antikoncepcie či liekov na neplodnosť, pretože sa dá overiť ich účinnosť na reprodukčné orgány. Cieľom je, aby každej pacientke bolo možné vytvoriť model Evatar s jej vlastnými kmeňovými bunkami. „Týmto vieme napodobniť, čo sa aktuálne deje v tele. Som presvedčená, že o 10 rokov bude práve táto technológia prevládať v biologickom výskume,“ tvrdí profesorka Woodruff.

