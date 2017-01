Pozor na ľad, koleno si zraníte aj banálnym pošmyknutím. Vieme, kedy je zle

Nielen športové zranenie, aj banálne zakopnutie vám môže rozbiť koleno. Bolesť napovie, čo treba dať znova dokopy.

Hoci štatisticky je najčastejšie raneným kĺbom členok, pri úrazoch najviac trpí koleno ako najmenej chránený a súčasne anatomicky najkomplikovanejší kĺb. Stačí náraz či podvrtnutie a roztrhnete si meniskus, postranný, zadný alebo predný skrížený väz či odbijete chrupku. Keď pri páde počujete prasknutie, puknutie alebo koleno výrazne zmení polohu, vykĺbi sa, ihneď kontaktujte lekára. "V niektorých prípadoch sa opuch alebo známky krvácania prejavia až o niekoľko hodín,“ prízvukuje ortopéd MUDr. Ihsan Al Khouri z Banskej Bystrice a dodáva, že s rýchlym ošetrením sa neoplatí otáľať, ani keď sa vám príznaky nezdajú naliehavé.

Pozor na chodníky!

Toto riskujete predovšetkým v kontaktných športoch ako futbal či hokej alebo tých, kde používate pohyb do strán – ten poznajú najmä kolená tenistov. No zle môžu dopadnúť i nerozcvičení amatéri, ktorí práve vstali od počítača, navyše bez dostatku svalovej hmoty, fyzickej prípravy a znalostí o technike športu. „Na kolená“ sa sťažujú aj obkladači kúpeľní či vášniví záhradkári pracujúci v kľaku, predavačky a čašníci celý deň na nohách a tiež vysedávajúci ítečkári s nohami dlhodobo fixovanými v strnulej polohe. „Hlavný problém je nepripravenosť organizmu v danom momente na športovú aktivitu a tiež preťaženie. Treba odhadnúť, na aký šport máme dostatok síl a schopností. A zraniť sa dá aj pri bežných činnostiach. Krok do prázdna, pád zo schodov, zľadovatený chodník, vešanie záclon, umývanie okien,“ vymenúva ortopéd previerky krehkosti kolenného kĺbu, ktoré nepredvídate.

Spomeňte si

To, čo si v kolene zraníte, závisí od spôsobu, výšky, sily i uhla pádu či nárazu. Najdôležitejšie je, aby ste nehodu dokázali ortopédovi podrobne opísať. Veľa mu napovie i pohľad na koleno, poloha jabĺčka aj to, či viete nohu vystrieť. RTG vyšetrenie ukáže zlomeninu stehna, jabĺčka alebo predkolenia, ale tiež vytrhnutie väzov. Ultrazvuk zistí prítomnosť vody v kolene, kompletný obraz spoľahlivo dotvorí magnetická rezonancia. „Pri bolestiach jedného z kolien sa prejavujú následky opakovaných úrazov, nestabilita v kolennom zhybe, dominantná končatina, stupeň opotrebovania. Kolenný kĺb okrem funkčnej úlohy má výraznú statickú úlohu, udržiava nás vzpriamených a zabezpečuje nám stabilnú chôdzu. Každá jeho porucha nám znepríjemňuje život pre tlak váhy celého tela,“ pripomína MUDr. Al Khouri, že zunovaný kĺb už musíte doživotne šetriť.

Top nebezpečné športy

futbal hokej hádzaná basketbal tenis squash bedminton lyžovanie, najmä akrobatické a freestyle

Ťahanie vody

Odkiaľ vám do kolena natiekla voda? Mylne sa vodou označuje väzivová tekutina, ktorej úlohou je vyživovať chrupku a znižovať trenie pri pohybe. Nachádza sa v kĺbovej dutine a v zdravom kolene je jej málo. Keď sa však naruší rovnováha tvorby a vstrebávania tekutiny, „vodu“ je nutné vytiahnuť ihlou. Okamžite sa vám uľaví, pretože povolí tlak a bolesť ustúpi. Tento zákrok nie je príjemný, ale ani prehnane bolestivý. Ak koleno opuchlo pri úraze, v laboratóriu zistia, či je v tekutine krv. Keď opuchlo len tak, vo vzorke budú hľadať baktérie alebo kryštáliky, ktoré potvrdia dnu.

Liečba „vody“ v kolene závisí od dôvodu jej vzniku. Mohol ju vyprovokovať úraz, poškodenie menisku alebo väzov, nadmerné zaťaženie alebo zápal. Možno po vybratí tekutiny ihlou a pokojovom režime prestane opúchať, ale pravdepodobnejšie je, že vás čaká liečba antibiotikami, kortikoidmi či chirurgický zásah. Ortopéda vyhľadajte, ak vám koleno pravidelne opúcha, pichá vás v ňom alebo aj bez opuchu bolí pri zaťažení či obmedzuje vás v pohybe. Rovnako ak ste mali úraz a ťažkosti pretrvávajú dlhšie ako týždeň.

