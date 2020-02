Prestať sa vždy oplatí! Aj po 40 rokoch fajčenia sa pľúca vedia dostať na úroveň nefajčiarov

Inhalovanie škodlivín z cigariet napácha obrovské škody. Podľa najnovších zistení však nie definitívne - zdravé bunky nahradia bunky náchylné na rakovinu.

Je príliš neskoro, argumentujú dlhoroční fajčiari. Pľúca sú zničené a nechce sa im bojovať so zlozvykom. Ak nevidíte dôvod skoncovať s neduhom, ťažko sa hľadá motivácia. Nielen bežní ľudia, ale aj vedci boli donedávne presvedčení, že pľúcne tkanivo je po rokoch fajčenia poškodené a skoncovať s cigaretami má zmysel najmä preto, aby sa tieto škody na pľúcnom tkanive ďalej nerozširovali. Najnovší výskum vedcov z britského genetického inštitútu však zistil niečo fascinujúce.

Pľúca fajčiarov nie sú poškodené naveky. Keď sa so zlozvykom prestane, zdravé bunky môžu nahradiť bunky náchylné na rakovinu. Vyplýva to zo štúdie uverejnenej v odbornom časopise Nature. „Ľudia, ktorí 30, 40 rokov veľa fajčili, mi často hovoria, že už je príliš neskoro na to, aby prestali fajčiť. Zlozvykom napáchali na pľúcach príliš veľa škôd," hovorí Peter Campbell z inštitútu Wellcome Sanger.

„Som nadšený z toho, že náš výskum ukazuje, že nikdy nie je príliš neskoro prestať," cituje vedca agentúra AFP. Bunky, ktoré pokrývajú vnútro dýchacích ciest, po niekoľkých rokoch od poslednej cigarety podľa Campbella nevykazovali žiadne poškodenie.

Silné bunky

Vedci v štúdii preskúmali vzorky pľúc 16 ľudí, vrátane fajčiarov a bývalých fajčiarov, z ktorých niektorí vyfajčili za život aj viac ako 15 000 škatuliek cigariet. Hľadali u nich mutácie zodpovedné za vznik rakoviny. Zistili, že 9 z 10 pľúcnych buniek u aktívnych fajčiarov má mutácie, vrátane tých spôsobujúcich rakovinu. U bývalých fajčiarov našli 4-krát viac zdravých buniek, v niektorých prípadoch rovnaký počet ako u nefajčiarov.

Zdravé zásoby

Nejde o zázračné vyliečenie, upozorňuje Campbell. Bunky sa neopravili, ale boli úplne nahradené zdravými. Odkiaľ presne tieto zdravé bunky pochádzajú, vedci zatiaľ nezistili. Domnievajú sa však, že si telo vytvára zásobu mimo dosahu škodlivého tabakové dymu. U niektorých buniek sa môžu objaviť aj mutácie prirodzene spôsobené starnutím tela, ktoré sú neškodné, upozorňujú vedci.

Výsledky výskumu sa budú ešte ďalej overovať na väčších vzorkách tkanív pľúc fajčiarov a porovnávať s tým od nefajčiarov. Získať takéto vzorky je mimoriadne náročné. Vedci pracovali len s tými tkanivami, ktoré boli odobraté počas biopsie kvôli iným zdravotným vyšetreniam. Napriek malej vzorke platí, že nové poznatky môžu fajčiarom dodať motiváciu prestať so závislosťou.

