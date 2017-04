Prevratné zistenie! Tieto lieky účinkujú inak u mužov ako u žien. Prečo?

Väčšina neurologických liekov sa v zahraničí testuje na mužoch. Niektorí výskumníci teraz tvrdia, že ženský mozog na ne môže reagovať inak.

Poznámky o tom, že mužský a ženský mozog nie sú rovnaké, sa zvyknú označovať za sexistické či urážlivé. Faktom však je, že väčšina neurologických liekov sa testuje len na mužoch a mužských mozgoch, čo môže znamenať, že pre ženy môžu byť tieto lieky menej účinné.

Reakcia mozgu na lieky nemusí byť rovnaká

Spôsob, akým reagujú na liečivá mužské a ženské mozgy, sa totiž môže líšiť. Znamená to, že niektoré lieky, ktoré už boli uvedené do výroby a používajú sa, môžu byť pre ženy menej účinné. S týmto tvrdením prišiel neurobiológ profesor Larry Cahill z kalifornskej univerzity. Podľa neho ide napríklad o lieky, ktoré sa užívajú po mŕtvici. V súčasnosti vedci vychádzajú z predpokladu, že výsledky testov liečív možno zovšeobecniť na obe pohlavia. No ženské mozgy, na rozdiel od mužských, ovplyvňuje napríklad aj hormonálne kolísanie počas menštruačného cyklu, čo je však ťažké podrobne študovať. „Vychádzali sme z predpokladu, že po ukončení reprodukčných funkcií je už mužská a ženská reakcia v zásade rovnaká a netreba skúmať vplyv na obe pohlavia,“ uviedol profesor. „V posledných 15 až 20 rokoch sa ale v drvivej väčšine preukázalo, že tento predpoklad je mylný, mylný, mylný.“

Ide len o „neurosexizmus“?

Podľa článku uverejneného Cahillom v odbornom časopise Journal of Neuroscience Research sú dôkazy, že mužské a ženské mozgy reagujú inak, zásadné a významné. Nie všetci s ním ale súhlasia. Profesorka Gina Rippon z Aston univerzity označila tento výskum ako „neurosexizmus“ a tvrdí, že žiadne významné rozdiely v reakciách mužských a ženských mozgov nie sú. Cahill ale trvá na svojom, no upozorňuje, že v spoločnosti sú hlboko zakorenené názory, že hovoriť o rozdielnosti mužského a ženského mozgu je neprístojné a urážlivé. „Hlavným dôvodom odmietania nášho poznatku je, že ak neuroveda ukáže, že mužský a ženský mozog nemajú tie isté funkcie, tak poukazujeme na to, že nie sú rovnaké. Ale tak to nie je!“ Odborník naďalej upozorňuje na neurologický liek, ktorý môže fungovať inak u mužov, ako u žien a mal by sa podľa neho používať len pre mužov.

