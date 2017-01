Prevratný krvný test nás môže zachrániť. Dokáže predpovedať vážne ochorenia

Vedci objavili biomarkery, podľa ktorých dokážu z krvi zistiť, či budete mať rakovinu, cukrovku alebo srdcovú chorobu. Vďaka tomu bude možné začať včas s prevenciou.

Experti z bostonskej univerzity tvrdia, že objavili prevratný krvný test, ktorým dokážu odhaliť budúce choroby pacienta. Viac-menej tak budú vedieť odhadnúť, koľko života ešte dotyčného čaká. Ich štúdia zverejnená v časopise Aging Cell vychádza z údajov z 5000 vzoriek krvi. Ich darcov analyzovali počas ôsmich rokov a zisťovali menovite súvislosť veku s rizikom ochorenia na rakovinu, srdcové choroby a diabetes. Nakoniec vygenerovali 26 biomarkerov, ktoré predpovedajú konkrétne problémy.

Bez zmien životného štýlu to nepôjde

V praxi by to mohlo znamenať, že pacienti by boli oboznámení s reálnymi rizikami chorôb čím skôr a mohli by tak zmeniť svoje správanie – životný štýl i spôsob stravovania sa – aby nástup možného ochorenia oddialili, prípadne mu úplne predišli. Autori štúdie očakávajú, že ľudia informovaní o reálnych rizikách, ako aj o možnostiach, ako sa správať, aby si uchovali zdravie čo najdlhšie, urobia zásadné zmeny vo svojom živote.

V praxi si ešte počkáme

Najmä v súvislosti s kardiovaskulárnymi chorobami už lekári poznajú viaceré rizikové faktory, ktoré sa dajú zistiť skôr, ako problémy naozaj nastanú. Teraz vedci našli ďalšie konkrétne biomarkery, vďaka ktorým dokážu s pribúdajúcim vekom zachytiť špecifické syndrómy chorôb. Kým sa ale tieto testy dostanú do praxe, bude ešte prebiehať ďalší výskum na definitívne potvrdenie výsledkov.

