Pri podozrení na slepé črevo návštevu lekára neodkladajte a operácii sa nebráňte

Chirurgovia sa prikláňajú k vyoperovaniu každého slepého čreva, ktoré sa niekedy zapálilo. A to aj vtedy, ak vás po preliečení už nebolí.

Slepé črevo je vývojový pozostatok z dávnych čias. Z anatomického hľadiska ide o previs hrubého čreva v pravej časti tela. Z tohto previsu vybieha červovitý prívesok, apendix. A práve ten väčšina z nás označuje ako slepé črevo. Aj lekári pri komunikácii s pacientmi bežne používajú termín slepé črevo namiesto správnejšieho výrazu apendix.

Kôstka či škrupinka zápal slepého čreva nevyvolá

Kedysi sa tvrdilo, že apendix je pre náš organizmus úplne zbytočný. Novšie výskumy ale predpokladajú, že apendix má istý význam pre imunitu. Ak sa však zapáli, je aj po antibiotickom preliečení vhodné ho preventívne vyoperovať. Je totiž pravdepodobné, že zápal sa vráti a v istých prípadoch môže spôsobiť až smrť. „Problémy so slepým črevom nastávajú najčastejšie preto, že sa tam ‚usídli‘ stolica, ktorá zatvrdne a tvorí prekážku. Keďže slepé črevo sa snaží vyprázdniť, vytvára sa v ňom tlak, opuchne, prekrví sa a tak najčastejšie vznikne zápalový proces,“ vysvetľuje chirurg MUDr. Július Muranský, MPH z kliniky jednodňovej chirurgie v Bratislave. Napriek bežne opakovaným tvrdeniam, že zápal môže spôsobiť prehltnutá kôstka z ovocia, žuvačka či škrupinka z vajíčka, chirurg ešte nikdy nič také pri operácii nenašiel. Menej sa ale vie, že apendicitída sa rada objavuje po vírusovej či bakteriálnej infekcii, keď je oslabená imunita.

Zápal často spustí bakteriálna angína

Zápal slepého čreva sa neraz sa ohlási tiež v súčinnosti s inou chorobou, napríklad pri angíne či ochorení dýchacích ciest. „Akýkoľvek bakteriálny zápal môže viesť k zápalu slepého čreva, lebo baktérie sa v tele prenášajú krvou a môžu sa usídliť v ktoromkoľvek mieste,“ vraví lekár. Práve v apendixe majú fajnovú živnú pôdu, pretože tam nie je silná črevná pasáž, slepé črevo sa nevie tak dobre vyprázdniť a organizmus sa baktériám nevie dobre brániť. Ak vám ale angínu liečia antibiotikami, lieky utlmia aj príznaky zápalu slepého čreva, takže sa ťažšie diagnostikuje. „Práve tým je zápal slepého čreva veľmi zradný. Ide síce o ľahko operovateľné ochorenie, ale až vtedy, keď je spravená diagnóza,“ naznačuje chirurg, prečo niekedy „banálny“ zápal skončí doslova bojom o život pacienta.



Chirurg MUDr. Július Muranský, MPH, odporúča slepé črevo po preliečení zápalu vždy vyoperovať. Foto: archív

Čo vás to vlastne bolí?

Ak prídete k na vyšetrenie skoro a diagnóza sa odhalí rýchlo, lekár pri spravidla nekomplikovanej operácii nájde jednoduchý katarálny zápal, čiže so začervenaním a opuchom, no bez hnisania. Preto je dobré nečakať a ísť pri podozrení na „slepák“ k lekárovi radšej hneď. Signálom je hlavne bolesť. „Väčšinou ide o neprestávajúcu či zosilňujúcu sa bolesť v pravom boku alebo podbruší. No slepé črevo je rôzne dlhé, asi od dvoch do dvanástich centimetrov, preto môže byť uložené aj pod pečeňou, v malej panve, môže byť tiež medzi kľučkami tenkého čreva, za hrubým alebo pred hrubým črevom. Takže jeho bolesť môže imitovať napríklad zápal žlčníka, zápal močových ciest, gynekologické ochorenia, ochorenia hrubého či tenkého čreva. To výrazne sťažuje diagnostiku.“

Hnisavé abscesy sú obranou tela

Horšie je, ak tento jednoduchý zápal prerastie do flegmonóznych štádií, teda s bakteriálnou infekciou a hnisaním. „Pri nahromadenom hnise býva apendix pri prechode do hrubého čreva upchatý. Vnútri sa množia baktérie a rozťahujú ho, čo často spôsobí prasknutie slepého čreva a vyliatie hnisu do dutiny brušnej. V nej môžu baktérie putovať a vytvárať hnisavé ložiská. Telo sa bráni tak, že v bruchu vytvára okolo infekcie zrasty,“ vysvetľuje doktor Muranský. Keďže hnis gravitáciou steká dolu, zrasty s hnisavými, abscesovými dutinami najčastejšie vznikajú v najspodnejšej časti brucha, v Douglasovom priestore medzi konečníkom a vagínou, respektíve močovým mechúrom. „Takéto ložisko sa podľa možnosti neoperuje, ale prelieči konzervatívne, antibiotikami. Tie chránia ostatnú časť brucha a vlastná imunita dokáže absces za štyri až šesť týždňov vstrebať. Niekedy na odvedenie hnisu a zápalovej tekutiny zavedieme cez konečník alebo vagínu drén. A keď sa všetko upokojí, môžeme operovať a vybrať slepé črevo. Ako som spomínal, inak je veľký predpoklad, že zápal príde znovu.“

Mŕtve nebolí, no musí čím skôr von

No a ešte horšie je, ak dôjde až k odumieraniu slepého čreva. Ide o najnebezpečnejšie štádium, lebo keď apendix odumrie, na chvíľu prestane bolieť a vy ho prestanete riešiť. No vaše telo situáciu musí riešiť. V bruchu vznikne zápalová reakcia a onedlho sa dostavia oveľa väčšie bolesti. Tie vás celkom určite vyženú k lekárovi a operácia je nevyhnutná.

Klamný pokoj je najhorší

Diagnostiku zápalu slepého čreva komplikuje aj to, že vás vlastne ani nemusí veľmi bolieť. „U niekoho vznikne bolesť okamžite, beží na pohotovosť a hneď ho aj operujú, pričom sa zápal ešte ani dostatočne nevyvinul. Je to pravdepodobne tým, že opuch priškrtí cievy, čo je naozaj krutá bolesť. Ale u iného sa bolesť môže vyvíjať pozvoľna niekoľko hodín, a môže aj ustúpiť. Keď ide o odumreté štádium, vyšetrenie je dokonca viac-menej negatívne. Najmä menej skúsení lekári nemusia nájsť žiadny príznak lokálneho dráždenia a pošlú vás domov. No problém sa ďalej vyvíja,“ vraví doktor Muranský s tým, že najnebezpečnejšie je to u malých detí, ktoré majú trochu inú imunitu a zápal sa im môže rýchlo rozšíriť do celého brucha. Ak zaspia či vydržia bolesť, alebo ich teplotu pripíšete niečomu inému a do nemocnice sa vrátite neskoro, štádium, kedy sa dal problém ľahko zoperovať a vyliečiť, prejde až do sepsy, otravy krvi spôsobenej hnisaním. Zachrániť život dokáže len rýchla operácia, odstránenie hnisu a vyčistenie celého brucha.

Plánovaná operácia po preliečení

Pri podozrení na hnisavý zápal slepého čreva a absces by sa malo vyšetrenie robiť veľmi jemne a je dobré, ak aj opakované kontroly robí ten istý lekár. Už vie, v ktorej časti brucha a aký veľký absces bol. Aby ho náhodou v akútnom štádiu nerozpučil. Nebezpečné je to hlavne v prvých hodinách a dňoch, potom je už obal abscesu pevnejší a prasknutie je menej pravdepodobné. Po preliečení antibiotikami a vstrebaní abscesu sa odporúča slepé črevo vyoperovať napriek tomu, že máte pocit, že už vám nič nie je.

Diagnostika apendicitídy

Vyšetrenie pohmatom - lekár vám okrem prehmatania a poklepania brucha môže urobiť aj vyšetrenie cez konečník, kade vie nahmatať prípadné abscesové ložiská.

- lekár vám okrem prehmatania a poklepania brucha môže urobiť aj vyšetrenie cez konečník, kade vie nahmatať prípadné abscesové ložiská. Vyšetrenie krvi - leukocyty sú pri bakteriálnom zápale zvýšené, no pri katarálnom ešte nemusia byť, čiže nejde o jednoznačný ukazovateľ. CRP pri veľkom hnisavom zápale stúpa na hodnotu 200 až 300, normálne je do 5.

- leukocyty sú pri bakteriálnom zápale zvýšené, no pri katarálnom ešte nemusia byť, čiže nejde o jednoznačný ukazovateľ. CRP pri veľkom hnisavom zápale stúpa na hodnotu 200 až 300, normálne je do 5. Ultrazvuk - dokáže rozoznať, či má slepé črevo zhrubnutú stenu alebo obsahuje náplň, tekutinu okolo, hnisavé ložisko... Zápalový výpotok však nemusí byť jasne vidieť, takže nejde o jednoznačnú diagnostiku.

- dokáže rozoznať, či má slepé črevo zhrubnutú stenu alebo obsahuje náplň, tekutinu okolo, hnisavé ložisko... Zápalový výpotok však nemusí byť jasne vidieť, takže nejde o jednoznačnú diagnostiku. CT – nerobí sa štandardne, pretože ide o dosť silné žiarenie, ale diagnózu môže jednoznačne potvrdiť. „Ak niektorá z týchto možností absentuje alebo sme si nie úplne istí, radšej indikujeme operáciu ako by sme nechali prípadný zápal prerásť do neskoršieho štádia,“ zdôrazňuje doktor Muranský lekársku prax.

Zdravá rada

Pri podozrení na „slepák“ neužívajte lieky proti bolesti. Zakrývajú príznaky a sťažujú lekárovi diagnostiku, lebo pri vyšetrení inak reagujete na bolesť. S operáciou sa môže zbytočne čakať, čo zvyšuje riziko hnisania a vzniku sepsy. Rovnako si bez konzultácie s lekárom neprikladajte na brucho studené obklady, môžete si privodiť zhoršenie stavu. Prevencia apendicitídy neexistuje, odporúča sa ale jesť nevstrebateľnú vlákninu.

Príznaky

Okrem bolesti na pravej strane brucha sa môže objaviť nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie, bolesť aj pri chôdzi, pohyboch či kašli, zrýchlenie tepu.

