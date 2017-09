Príbehy čitateľov: Inkontinencia si nevyberá, no ľahko si s ňou poradíte

Snáď ani neexistuje problém, ktorý by bol tak rozšírený, a pritom sa o ňom tak málo hovorilo. Zďaleka sa netýka len žien po menopauze a starších mužov, ako si väčšina ľudí myslí.

Samovoľný únik moču je typickým príkladom o stále fungujúcich tabu v spoločnosti. Hanbíte sa s ním komukoľvek zdôveriť, no sami naň nie ste!

Najdôležitejšie pravidlo

Inkontinencia postihuje až 4-8 % populácie, na Slovensku je to približne 400 000 ľudí.. Únik moču dokáže potrápiť tiež mladé ženy po pôrode aj mladých mužov po chirurgickom zákroku. Mnohí z nich nie sú na takú situáciu vôbec pripravení a nevedia ako zareagovať. „Neodkladajte návštevu lekára, či už je to všeobecný lekár, gynekológ alebo urológ. Ten vám problém objasní a poradí čo ďalej“, hovorí urologička Nikoleta Ledererová.

Menej kávy, viac skutočnej posily

„Pri ľahkej forme inkontinencie je dobré zaradiť do denného režimu cvičenie a posilňovanie svalov panvového dna pomocou techniky Pelvicore. Pomôcť môže aj redukcia váhy, úprava pitného režimu alebo zníženie dennej dávky kofeínu. V ďalších prípadoch môže pomôcť nasadenie liekov, prípadne operácia“, vysvetľuje Ledererová.

Vyberte si pomocníkov

Pri úniku moču je dôležité používať špeciálne absorpčné pomôcky. Vyberajte také, ktoré zabránia pretečeniu, zápachu i vlhkosti. Dôležitú úlohu hrá aj diskrétnosť, priedušnosť a celkové pohodlie. V lekárňach a výdajniach zdravotníckych pomôcok je k dispozícii množstvo rôznych typov od slipových vložiek až po naťahovacie nohavičky. Každý si tak môže zvoliť taký typ, ktorý zohľadňuje jeho potreby, vzhľadom na intenzitu únikov a najviac vyhovuje jeho životnému štýlu.

Jana (58)

Menopauzy som sa vopred obávala dlho. Všade som čítala o návaloch tepla, bolestiach hlavy, podráždenosti a vopred som sa s tým zmierovala. Na to, že s menopauzou môže prísť aj inkontinencia, ma ale nik nepripravil. Odrazu som začala mať problém s únikom moču a nevedela som, čo s tým. Hanbila som sa komukoľvek zveriť. Ani manželovi, s ktorým žijem už viac ako 35 rokov som nič nepovedala. Dovtedy som bola veľmi aktívna, často som športovala, navštevovala priateľov, ale teraz akoby sa niečo zlomilo a ja som sa bála vyjsť z domu na viac ako nevyhnutnú dobu. Cítila som sa izolovaná od okolitého sveta. Nakoniec som nabrala odvahu a s problémom som sa zverila obvodnému lekárovi. Ten mi vysvetlil, že únik moču nie je nič neobvyklého a odporučil mi správne inkontinenčné vložky. Vďaka nim môžem teraz zasa bez obáv chodiť medzi ľudí a nikto si nič nevšimne. Veľmi sa mi uľavilo.

Romana (30)

S únikom moču som začala mať problémy po druhom pôrode. Zistila som, že kedykoľvek sa viac zasmejem, alebo zdvihnem väčšiu vec, zvlhne mi bielizeň a musím si ju ísť vymeniť. Aby som bola pokojnejšia, začala som používať menštruačné vložky, ale nebolo to príliš komfortné. Potom som sa dočítala na internete, že existujú špeciálne inkontinenčné vložky, o ktorých som dovtedy ani nevedela. Používam najmenšiu veľkosť a som s nimi úplne spokojná. Navyše som na internete objavila cviky na posilnenie svalov panvového dna, ktoré môžu inkontinenciu dokonca úplne vyliečiť. Hneď v ten deň som začala cvičiť a môj problém sa postupne zlepšuje. Bude to asi ešte nejaký čas trvať, no ja verím, že sa úniku moču zbavím úplne.

Mirka (36)

Manželovi pred dvoma rokmi diagnostikovali rakovinu semenníkov. Podstúpil operáciu aj chemoterapiu a všetko vyzeralo byť v poriadku. V nemocnici ho však nikto neupozornil na to, že liečba môže mať aj vedľajšie účinky, ako napríklad inkontinenciu. Manžel sa mi s tým spočiatku vôbec nezdôveril, za svoj problém sa veľmi hanbil. Všimla som si to však vo chvíli, keď mi začali miznúť menštruačné vložky. Keď som sa ho na to opatrne spýtala, najskôr samozrejme nič nepriznal, ale neskôr z neho vypadlo, že má problémy s únikom moču. Spoločne sme teda zašli do lekárne, kde mu odporučili inkontinenčné vložky priamo pre mužov. Keď ich môj manžel začal používať, bolo vidieť, že sa v nich cíti príjemnejšie a vracia sa mu aj pošramotené sebavedomie.

