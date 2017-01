Radí lekár: Pálenie záhy ako príznak ochorenia. Čo sa za ním skrýva?

S pocitom pálenia záhy sa stretávajú mnohí ľudia. Neznamená to ale, že ide o bežný a zanedbateľný problém. Tento príznak môže prerásť do vážnejších ochorení.

„Medzi pažerákom a žalúdkom je svalová bariéra, dolný pažerákový zvierač. Zabezpečuje, aby k refluxu žalúdočného obsahu s kyselinou nedošlo. Pocit pálenia záhy spôsobuje návrat obsahu žalúdka do pažeráka, keď táto bariéra z určitých dôvodov nefunguje," hovorí gastroenterológ MUDr. Peter Minárik, PhD. Ak sa tieto prejavy objavujú ojedinele, ide zrejme o následok konzumácie nesprávnych potravín, nápojov, prejedania sa, tesného odevu, či nevhodnej polohy tela.



Vľavo ilustrácia zdravého stavu, vpravo otovorený pažerákový zvierač - reflux. Foto: Shutterstock

S plným bruchom si nelíhajte

Častým a menej nebezpečným prejavom je tzv. „fyziologické“ pálenie záhy. Nastáva v prípadoch, keď sa objem žalúdka zväčší. Pálčivý pocit podporuje horizontálna poloha ležmo, líhanie si krátko po jedle, či nosenie tesného oblečenia a príliš utiahnutého opasku v oblasti žalúdka. „Medzi posledným jedlom a spánkom by mali byť dve až tri hodiny,“ hovorí MUDr. Peter Minárik a zároveň dodáva, že je rovnako dôležité, čo človek skonzumuje. Náchylné na fyziologické pálenie záhy sú taktiež ženy v pokročilejšom štádiu tehotenstva.

Kedy vyhľadať lekára?

Fyziologické pálenie záhy sa, na rozdiel od refluxnej choroby pažeráka, objavuje len sporadicky a nikdy nie v noci. „Inou situáciou je, keď k páleniu záhy dochádza pravidelne, často, opakuje sa to. Prípadne nie je to len záha, ale dochádza aj k iným prejavom refluxu. Vracia sa aj obsah žalúdka do pažeráka, dochádza k bolestiam v oblasti hrudníka,“ upozorňuje gastroenterológ. Alarmujúcim príznakom je sťažené prehĺtanie. Človek s podobnými príznakmi by mal vyhľadať lekára.

Zanedbané a neliečené časté pálenie záhy môže podľa MUDr. Minárika viesť k závažnejším problémom ako je chronický zápal, zmeny na sliznici, ktoré môžu prerásť až do zhubného nádoru dolného pažeráka.

STOP prehreškom

Náchylnejší na refluxnú chorobu pažeráka sú ľudia s nadváhou a obezitou. Pacienti, ktorí na toto ochorenie trpia, by mali obmedziť príjem nikotínu, kofeínu, prejedanie sa, konzumáciu mastných a tučných vyprážaných jedál, alkohol, ale napríklad aj mentol alebo rajčinový pretlak.

Doplňte vlákninu

Zdraví ľudia sa môžu chrániť pred vznikom ochorenia napríklad aj konzumáciou vhodných prebiotík, ktoré podporujú zdravie sliznice pažeráka. „Prebiotická vláknina v zelenine, v ovocí, v strukovinách, je niečo, čo podporuje zdravie nielen čreva, ale aj pažeráka,“ dodáva gastroenterológ.

